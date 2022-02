Een flinke portie hoempapa en lalala, een kek kostuum of een gouden keel: allemaal ingrediënten waardoor je succesvol kan zijn als artiest. Maar hoe kun je nou écht doorbreken als feestzanger of carnavalsartiest? De pro's zelf geven antwoord.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als het aan Clemens van Bracht, de ene helft van het Waalwijkse duo De Deurzakkers, is een goede plaat dé sleutel tot succes. "Zonder een goed liedje, wordt het sowieso niks. Het moet simpel en herkenbaar zijn, er moet een goede kreet in zitten en het moet blijven hangen. Ook belangrijk is dat een nummer er in één keer uitvloeit. Als je maandenlang bezig bent met een lied, is het niet goed genoeg." Met die kreten zit het bij De Deurzakkers wel goed. Een van hun hits 'Het feest kan beginnen' werd al in 1986 uitgebracht, maar nog altijd weet iedereen hoe het refrein verder gaat ('Want wij zijn binnen, we gaan er tegenaaaan').

Lamme Frans zegt ook dat alles staat of valt met het nummer. 'Zou un bietje jammer zijn as ge op ut podium staot zonder unne flinke hoempapa-knaller! En als ge dan un plaotje makt, zorg dan dat ie lekker int gehoor ligt en goed mee te zingen is, zeker met unne bak bier achter de kiezen.'

Waar Lamme Frans, in het echte leven bekend als 3 FM-dj Rob Janssen, zijn eigen succes aan te danken heeft? "Ik denk munne stofjas! Die steelt toch iedere keer de show. Nét nie knalblauw, maor ok nie te verslete. Ge ziet nou overal da veul meer mense zo'n ding aondoen. Verder zou'k ut nie wete, misschien heb ik wel d'n pils-factor te pakken."

De Tilburgse carnavalsvereniging Veul Gère heeft nog een aantal andere tips. Allereerst helpt een dosis humor. "Carnaval is niet voor niks het zottenfeest en de rest van het jaar zijn er al genoeg emo-nummers over verloren liefdes op de radio", vertelt bandlid Jaap. "Nummers over actualiteit zijn even leuk, maar worden volgend jaar niet meer gedraaid. En het mag een beetje plat zijn, maar zeker niet te plat."

De carnavalsband Veul Gère tijdens de opnames van de videoclip voor carnaval 2018. De carnavalsband Veul Gère tijdens de opnames van de videoclip voor carnaval 2018. Foto: Veul Gère

De Tilburger erkent dat ook geluk een rol speelt. Zo kreeg Veul Gère enige hulp van al succesvolle mensen. "Door onze eerste nummers met Peter Smulders, clown Bassie en Ferry van de Zaande kregen wij meteen ook zelf een beetje naamsbekendheid."

Het allerbelangrijkste is volgens Jaap dat de artiesten plezier hebben in wat ze doen. "Wij zijn in de eerste plaats gewoon een carnavalsvereniging. We vinden het leuk om samen te carnavallen en dus richtten we C.V. Veul Gère op. En omdat wagens bouwen zo'n gedoe is, nemen we elk jaar maar een carnavalsplaatje op. En dat zie je ook terug als we ergens optreden. We staan er voor het publiek, maar ook zeker om zelf een feestje te bouwen."

Stan van den Dobbelsteen (Het Feestteam) sluit zich daar volledig bij aan. "Lachen en zorgen dat je jezelf vrolijk en goed voelt. Het is oprecht een eer om mensen te mogen vermaken. Na ruim twintig jaar zijn wij dankbaar voor ieder optreden en is het besef dat we de mooist denkbare baan ter wereld hebben er altijd."

Het Feestteam. Het Feestteam. Foto: Het Feestteam

Toch is er volgens Van den Dobbelsteen, die uit het Gelderse Druten komt, nog een ander, niet te onderschatten, element van belang. "Is een beperkt sociaal leven voor jou geen opgave? Als je vrienden en familie feestjes hebben, ben jij aan het werk. Stel jezelf de vraag of er echt een feestbeest in je schuilt."

Lars van Berkel kijkt met een heel ander oog. Hij is producer van meerdere carnavalsartiesten onder wie Peter Selie, die al eerder de Carnavalskraker-verkiezing van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem won. "Ik zeg altijd tegen al mijn artiesten hier in de studio: 'je hoeft echt niet supergoed te kunnen zingen, als je maar enthousiast bent achter die microfoon en op het podium'." Als voorbeeld noemt hij de Bredase artiest Peter Selie en het fanatisme waarmee de artiest een lied wilde maken: "Ik had gelijk al het gevoel dat het wel goed ging komen met Peter Selie en dat hij wel meerdere optredens tegemoet kon gaan tijdens carnaval 2020, de rest is geschiedenis."

Volgens Van Berkel is het ook goed om onderscheidend te zijn: "Denk goed na over je artiestennaam, outfit en eventueel het typetje. Neem jezelf vooral niet te serieus. En vergeet als artiest ook zeker niet om zelf nog even lekker te carnavallen!"Lamme Frans sluit af met een tip voor beginnende carnavalsartiesten: 'Nie naodenke of twijfele van 'zal ik ut wel doen of nie', maor gewoon doen! Plaotje schrijve, mooi ergens opneme, goeie band eronder in elkaar laote kneupe en gas geven! Ik kan ut iedereen aonrade!'

Sywertje dé carnavalshit van 2022

Het was even stil rond de mondkapjesmiljoenen van Sywert van Lienden, maar de ondernemer staat weer volop in de belangstelling door dé carnavalskraker van dit jaar: Sywertje, van het gelegenheidstrio Negen Meloen. Op de melodie van Swiebertje, maar dan iets sneller, nemen ze de omstreden Van Lienden op de hak.

'Vorig ontsprong-ie misschien nog de polonaise, maar dit jaar willen wij Sywert er graag aan herinneren dat wij nog negen meloen van hem krijgen. Niets beters dan een ouderwetse polonaise om te laten zien hoe makkelijk het is om het rechte pad te bewandelen!,' schrijven de Brabantse makers Duco van Lanschot, Joris van Laarhoven en Tim de Waard bij hun clip op YouTube, die al 75.000 maal bekeken is.

"Kijk, het is misschien wat hard, en volledig op de man gespeeld. Maar laten we wel wezen: Sywert heeft nu bijna twee jaar gehad om dat geld wat hij verdiend heeft met die mondkapjes weer terug te storten," stelt Van Lanschot tegenover de site van Quote. "Dus zou het mooi zijn als hij nu morgen die 9 miljoen naar Kika overmaakt, zoals hij ook in eerste instantie beloofd had. Dan halen wij meteen dit nummer offline én maken we een groot 'Bedankt Sywert-lied'." De Waard: "Sterker nog, als hij dat doet dan ga ik dat nieuwe liedje naakt in zijn tuin staan zingen. Erewoord!"