Honden in Hulst kunnen zich storten op de prachtigste gebakjes. Sassies Cake Boetiek maakt naast cupcakes en taarten nu ook pupcakes en doggy pies. En daar kunnen ze ook nog smikkelend mee op de foto.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Taarten en cupcakes met een basis van bananenbrood of carrot cake en een topping van pindakaascrème: de doggy pies en pupcakes van Sassies Cake Boetiek zijn bedoeld voor honden maar zien er óók voor de baasjes bijzonder smakelijk uit. "Het leuke is dat zowel baasjes als de honden ervan kunnen eten", zegt eigenaresse Saskia de Grave-Kopmels van Sassies. "Als er nog wat over is!", vult Joyce Kuijpers aan.

Begonnen als 1 aprilgrap

Bij Sassies Cake Boetiek in Hulst worden sinds drie jaar kunstige taarten en cupcakes gebakken en gedecoreerd. Sinds een aantal weken is daar ook gebak voor honden bij gekomen. Het idee daarvoor ontstond als een 1 aprilgrap toen Sassies pas de deuren had geopend, vertelt Saskia.

"Ik vroeg in een poll of mensen het leuk vonden als we hondenverjaardagstaartjes zouden maken. En daar werd best veel op gereageerd, veel mensen wilden een taart voor hun hond." Het idee om dat écht te gaan doen, kreeg vorm. "Het is altijd blijven sudderen in mijn achterhoofd." Honden maken deel uit van het gezin en ook de verjaardag van een huisdier wordt steeds vaker gevierd, merkte Saskia.

Toefje van pindakaascrème

Het team van Sassies maakte er daarom onlangs werk van. "We kunnen nooit stilzitten", lacht Saskia. Eerst werd uitgezocht wat honden wel en niet mogen. "Honden mogen geen gluten en geen lactose", legt Saskia uit. "Dan moet je gaan zoeken naar een glutenvrij deeg, wat smaakvol is. Het moet aantrekken qua geur. We maken ons basisproduct, maar dan aangepast naar een diervriendelijke versie."

Fotografe Corina Linting doet cake smash-fotoshoots met honden, die smullen van de pupcakes en doggy pies van Sassies. Fotografe Corina Linting doet cake smash-fotoshoots met honden, die smullen van de pupcakes en doggy pies van Sassies. Foto: Corina Linting Fotografie

Het werden cupcakes en taarten van bananenbrood en carrot cake, oftewel worteltaart. Met een topping van pindakaascrème: een soort botercrème, maar dan zonder lactose en met pindakaassmaak. "Honden vinden pindakaas verschrikkelijk lekker. Dit kun je zelf ook op je boterham smeren."

Iets soortgelijks in de buurt is er nog niet. "Er zijn wel mensen die werken met hondenvoer in een taart, maar dat wilden we niet. Omdat je het klaarmaakt tussen je eigen producten." De cupcakes zijn gedecoreerd met een mooie toef pindakaascrème bovenop en de doggy pies zijn opgebouwd als een biscuittaart, met twee lagen waar crème tussen zit. Bovenop ligt een hondenkoekje in de vorm van een kluifje. "Het moet mooi zijn. Je bent taartendecorateur en je wil dat het aanleunt tegen je andere producten."

Pupcake smash

Het gebak is dagelijks te krijgen bij Sassies en er is inmiddels een extra verkooppunt bij huisdierenspeciaalzaak Pets & Co de Bruijn in Hulst, waar de taartjes in de koeling staan. "We krijgen ook foto's van klanten met hun hond. Laatst kwam iemand pupcakes halen, die met familie en kennissen een feestje rond de verjaardag van de hond had gebouwd."

Ook werkt Sassies samen met fotografe Corina Linting uit Hulst. Zij doet fotoshoots met honden die een pupcake verorberen. Het is hetzelfde principe als een cakesmash voor kinderen, maar dan heet het een pupcakesmash. "Als ze een shoot heeft gepland, zorgen wij voor gebak. Voor grotere honden is er een grotere taart. Anders is het meteen hap, slik, weg."

De eerste fotoshoot was meteen de vuurdoop van het gebak, met een testpanel van twee honden. "Ze vlogen er gelijk op." Elsa, het buurhondje van Sassies, vond vooral de cake lekker, terwijl de andere hond juist begon met de pindakaascrème. Joyce: "Smaken verschillen, ook bij honden!"