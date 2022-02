Daan Verver is niet streng, liever pareert hij een grote mond met humor. Dus houdt de gymleraar zijn leerlingen een komische spiegel voor op TikTok. Niet alleen zijn klassen vinden de filmpjes leuk, ook 180.000 online volgers, onder wie veel docenten.

In de gymzaal van basisschool De Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel klinkt een orkaan van geluid. De leerlingen van klas 7/8c spelen het zojuist spontaan bedachte 'fortnite-trefbal' en zijn door het dolle heen. "Eigenlijk zou ik nu oordopjes moeten dragen", zegt Daan Verver (31). "Maar dan kan ik niet alles meer volgen. Dus doe ik het liever zonder."

Aan het begin van de les meldt een van de leerlingen zich bij de gymleraar. De jongen heeft maar één gymschoen bij zich, en dat is niet voor het eerst. Besloten wordt dat hij toch meedoet, dan maar op één sok. Typisch gedrag dat schreeuwt om een filmpje? "Dat zou zomaar kunnen", zegt Daan.

Lockdown

De gymleraar uit Scheveningen had tot voor kort nog nooit op TikTok gekeken, maar groeide tijdens de coronapandemie uit tot een hit op het sociale media platform. Het begon met YouTube-filmpjes van workouts die zijn leerlingen thuis in lockdown konden doen. Die bleken door veel meer mensen te worden bekeken dan hij leerlingen heeft. "Ze vonden de filmpjes zo leuk dat ze die doorstuurden naar andere kinderen."



Leerlingen tipten hem om de filmpjes ook op TikTok te zetten. "Daarna ging het superhard. Ik heb nu 180.000 volgers in het hele land, in Den Haag word ik op straat zelfs herkend." Want Daan post niet alleen gymoefeningen, hij speelt ook het komische typetje Ritchy dat het gedrag van zijn leerlingen imiteert.

Het zijn educatieve filmpjes met een knipoog, waarin leerlingen hun eigen attitude kunnen herkennen. "Tot nu toe vinden ze dat altijd leuk, maar ik stip ook geen heftige dingen aan", zegt hij. "Je moet denken aan de categorie blessurefake."

De elfjarige Ian Terlouw is een van zijn grootste fans uit klas 7/8c. Ook al wist de jongen heus wel dat het filmpje over kinderen die niet goed tegen hun verlies kunnen, over hem ging. Hij moest er wel om lachen. "Meester Daan begrijpt je heel goed en helpt je ook", zegt hij. "En zijn lessen zijn zelfs nog leuker dan zijn filmpjes."

Wc-rollen gooien

Ook klasgenoot Sofia Madiedo (12) is erg over haar gymleraar te spreken. "Hij is grappig, verzint leuke spelletjes en doet altijd vrolijk mee", zegt ze. Tijdens de saaie lockdown keek ze dan ook uit naar de vrolijke workouts die meester Daan bedacht. "Hij zorgde ervoor dat iedereen thuis kon meedoen. Zoals die oefening met wc-rollen gooien."

Daan was als kind al dol op gym, al spreekt hij zelf liever van lichamelijke opvoeding. Want zijn lessen behelzen meer dan kinderen laten uitrazen en fitter maken. Hij ziet zichzelf ook als mede-opvoeder. "Ik leer ze omgaan met teleurstellingen, sociale druk, winnen en verliezen. Het is niet erg als iemand in de les huilt, ook boos zijn mag, maar je moet je er daarna wel overheen zetten."

Voorbeeld

Misschien dat kinderen die diepere laag niet altijd zien, volwassenen doen dat wel. "Heel veel docenten volgen mij. Ik gaf laatst een workshop op een opleiding en toen bleek de hele klas mij te kennen." Dat zijn aanpak als voorbeeld geldt, ziet hij als een groot compliment. "Het is echt niet zo dat in mijn lessen nooit wat gebeurt. Maar ik probeer niet te oordelen en vooral te kijken waar gedrag vandaan komt."

En weg is hij, richting het balspel waarin zijn klas verwikkeld is. "Jongens, als jullie nou mét elkaar spelen in plaats van tegen elkaar, dan scoor je véél meer punten."