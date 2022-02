Cor de Bruijn (94) vertrok op 8 mei 1947 met drieduizend andere militairen per boot richting Jakarta. Hij ging om 'orde en vrede' te brengen. Hij voelt zich, net als veel andere veteranen, weggezet als oorlogsmisdadiger. En dat kan hij moeilijk verkroppen.

Na een paar weken afzien op het schip kwam Cor de Bruijn aan in de haven Tanjung Priok, ten noorden van Jakarta. Hij was twintig jaar, ze waren 'jonge gabbertjes' zonder militaire opleiding. Als dienstplichtige werd hij uitgeleend aan het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Nu woont hij, samen met zijn vrouw, in een verzorgingshuis in Emmeloord.

Vorige week kwamen de resultaten van een groot onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië, in opdracht van het kabinet. Liefst 115 experts deden vijf jaar onderzoek naar geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Diepe excuses

Daaruit bleek dat een deel van het Nederlandse leger zich schuldig heeft gemaakt aan buitengerechtelijke executies, marteling, verkrachting en brandstichting in dorpen. Premier Mark Rutte had zijn 'diepe excuses' aangeboden aan de Indonesische bevolking voor het stelselmatige en wijdverbreide geweld. Afgelopen zondag werd daar de term 'oorlogsmisdaden' opgeplakt.

Bij veteraan De Bruijn kwam dit nieuws als een klap in zijn gezicht. Hij is amper op adem, maar hij is 'pisnijdig'. "Ik vind het schandalig. Ik voel me geen oorlogsmisdadiger. Waarom is dit zeventig jaar na dato nodig?"

Hij vraagt zich af wat hij tegen zijn kinderen en kleinkinderen moet zeggen. Of zij misschien ook zullen denken dat hij afschuwelijke dingen heeft gedaan? "Zij zullen denken: nou, die pa, die opa, wat zal die uitgevreten hebben? Zou hij ook aan het moorden en verkrachten zijn geweest?" Er zijn nog maar zo weinig veteranen over, stelt hij, moeten die nu nog een trap na krijgen?

Je mond houden

Volgens De Bruijn gingen hij en zijn kameraden slecht voorbereid en slecht opgeleid, zonder goed materieel, naar Indonesië. "We wisten niet veel." Al gauw bleek dat zijn opleiding als 'seiner' bij de artillerie niet nodig was, dus werd hij assistent-magazijnmeester. Dat hield in dat hij de administratie bijhield van de levensmiddelen voor de militairen. "Je moest ook je mond houden, want als je kritiek had, kreeg je straf van je meerdere."

Hij heeft vaak teruggedacht aan zijn periode in Indonesië. Zijn geheugen wordt wel snel minder nu, zegt hij. Maar als hij er nu aan terugdenkt, is dankbaarheid het eerste wat bij hem opkomt. "Dank dat ik het heb overleefd, bijna vijfduizend maten zijn er gesneuveld. Ook mijn schoolvriend kwam om." Jaren later is hij nog eens teruggegaan naar het graf van die vriend op de militaire begraafplaats. Daar heeft hij voor stilgestaan. "Ja Jan, jij ligt hier en ik sta hier." De tranen schoten hem toen wel in de ogen.

Van alle kanten beschoten

Drie jaar van zijn leven gaf hij, voor een oorlog waarvoor hij het ereteken van 'Orde en Vrede' kreeg. Hij vindt dat ze dat ook gebracht hebben. "Natuurlijk zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Het was oorlog. In een oorlog gaan de dingen niet zoals het normaal gaat. Het was niet zoals hier, dat je netjes tussen de huizen loopt. De jongens moesten zich door de sawa's en de bergen ploeteren en van alle kanten werden ze beschoten."

Er is amper aandacht voor de goede dingen die de militairen hebben gedaan, vindt De Bruijn. Hij werd uitgebreid bedankt door Indo's en de Nederlanders die in de jappenkampen zaten, dat ze nog leven doordat de Nederlanders er waren. "Ze noemden het 'politionele acties', maar het was oorlog. De rampokbendes die door de jappen werden ondersteund, hebben de verschrikkelijkste dingen gedaan. Die kwamen met zwaarden en speren, ze maaiden alles omver wat blank of half blank, dus indo, was. Ik heb zelf niet hoeven te vechten. Maar het was wel hij of jij. En dat gaat niet zachtzinnig."

Burgerslachtoffers

Hij weet van kapitein Westerling, die op Zuid Celebes flink heeft huisgehouden. "Maar dat was niet omdat hij zo graag mensen kapotschoot. Je was je leven nooit zeker. De omstandigheden waren ernaar. Een Kampong was niet een gewoon dorp zoals hier, maar dat waren een paar hutjes. Van alle kanten werd er van daaruit geschoten. Wat doe je dan, dan moet je ze eruit jagen. Dus schieten ze ze in brand. Daar vielen helaas burgerslachtoffers. Zij waren een soort schild."

"We hebben ons best gedaan daar, om ons leven te geven." Al die negatieve publicaties tegenwoordig vindt hij opgehitst. Waar is het goed voor? "Toen ik terugkwam, was ik 23 en moest ik nog aan mijn carrière beginnen. Maar er was niet veel dankbaarheid voor wat we gedaan hadden. Ik kon mijn verhaal niet vaak kwijt. En nu krijg ik na zeventig jaar een schop na."

Protesteren, maar te oud

Voor hem ligt een dik boek, waarop 'dagboek' staat. Hij hield er van dag tot dag in bij wat hij deed. Een sergeant uit die tijd is al die jaren zijn vriend gebleven. Ook na het nieuws van het rapport zochten ze meteen contact. "We zijn allebei ontdaan door die eenzijdige berichtgeving. De mensen die het meegemaakt hebben zijn er amper nog, dus die kunnen er niet meer over vertellen. Eigenlijk zouden we het liefste nog gaan protesteren. Maar ik vind dat we er allebei te oud voor zijn."