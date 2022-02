Nergens beter dan thuis zeggen ze wel eens, behalve als het gaat over koffie. De koffie die je in een koffiebar bestelt, proeft simpelweg niet hetzelfde als degene waarvoor je thuis op de knop duwt. Barista Joke De Coninck brengt daar vanaf nu verandering in, door enkele tips te geven om je innerlijke barista naar boven te halen. Welke koffie heeft thuis het meeste kans op slagen, welk toestel heb je daarvoor nodig en vooral: hoe creëer je dat perfecte laagje melkschuim?

Alles start met een goede voorbereiding, zo ook een kopje koffie. Waar beter te beginnen dus, dan bij het juiste toestel om thuis een lekkere espresso in ons kopje te laten stromen. Barista Joke De Coninck van koffiebar Black & Yellow in Antwerpen heeft daar een zeer duidelijk idee over: "Er bestaan zeker goede thuistoestellen, al moet je meestal wel een flinke som neertellen voor een toestel waarmee je écht kwalitatieve koffie mee kunt zetten. In dit geval geldt: hoe goedkoper het toestel, hoe goedkoper de instellingen. Bij een basistoestel weet je niet goed wat je aan het doen bent. Hoeveel graden is het water? Op hoeveel graden wordt de melk gestoomd? De Sage Oracle Touch is voor mij het perfecte thuisspeelgoed, maar die kost wel 2000 euro. Dat is dus eentje voor de echte koffienerds." (lacht)

Voor een hoge prijs krijg je bij dat type volledig uitgeruste toestellen alles in één: een koffiemolen en een melkstomer. "De machine zal je zelfs begeleiden om een goede espresso te maken, ideaal voor als je er niets van kent. Ondanks die elementen zal je toch niet hetzelfde effect bereiken als in een echte koffiebar. Op mijn werk doe ik alles handmatig. Zo'n toestel bestaat ook voor thuis, maar ik kan je zeggen: dan ga je veel moeten betalen." (lacht) "Het beste advies dat ik kan geven is om naar een koffiebar te gaan voor een espresso of cappuccino en thuis te kiezen voor filterkoffie. Die kun je zelf echt goed leren zetten. Dat kun je doen met uitgebreide toestellen zoals een Moccamaster, of met gewoon een klassieke koffiezet die bijna iedereen in huis heeft."

Goeie filterkoffie zetten kan je prima zelf. Goeie filterkoffie zetten kan je prima zelf. Foto: de Bijenkorf / Getty Images

De beste koffiebonen voor de beste (filter)koffie

De meest verrassende tip van barista Joke is dus niét om te investeren in een dure machine die al het werk voor jou doet, maar wel om terug te keren naar klassieke filterkoffie. Een methode die we al generatielang kennen. "Filterkoffie noemen we ook wel eens 'slow brew', zo klinkt het wat hipper. Thuis zal die filterkoffie een andere ervaring zijn dan in een koffiebar, maar met lekkere koffiebonen kun je echt een geslaagd drankje serveren. Filterkoffie is veel lichter van kleur en een grote kop ervan bevat meer cafeïne, waardoor je er lang mee toekomt. Hier moet alles ook niet zo perfect bij zijn, filterkoffie mag gerust een beetje afkoelen nadat je hem gezet hebt."

Het geheim van een geslaagde filterkoffie? De koffiebonen. En dat gezegd zijnde, wil de barista graag een koffiemisverstand rechtzetten: "Om filterkoffie te maken, heb je niet dezelfde bonen nodig dan om een espresso te maken. Doordat filterkoffie rustig wordt opgegoten, komen er veel meer fruitige smaken vrij als je bonen kiest die iets minder donker gebrand zijn."

In de supermarkt vind je volgens Joke daarentegen amper info over hoe sterk de bonen gebrand zijn, maar daar zijn bijna alle soorten donker gebrand. "Hierdoor proef je heel weinig verschil tussen een koffiesoort uit Indonesië of eentje uit Mexico, wat jammer is, zeker omdat het zo'n verschillende smaken zijn. Net als bij wijn, is het land van herkomst belangrijk en net als bij die druiventypes heb je ook verschillende soorten bonen. Koffie uit Ethiopië proeft eerder floraal, die uit Brazilië smaakt weer meer naar noten."

De barista raadt daarom aan om eens langs te gaan bij een koffiebar in de buurt om je te laten adviseren over de juiste bonen voor filterkoffie die ze in hun assortiment hebben. "Akkoord, je zal daar meer betalen dan in de supermarkt, maar je krijgt er ook veel kwaliteit voor in de plaats. Bij een koffiezaak heb je daarentegen ook veel keuze in prijzen. Bij een dure soort bonen kom je bovendien meteen te weten hoe je ze juist gebruikt, net zoals je een dure fles wijn meestal ook op de juiste temperatuur en in de juiste glazen serveert."

De 5 baristabasics voor een lekker kopje filterkoffie

1. Helder water: koffiezetten met kraanwater lukt, maar het bevat iets te veel kalk en te weinig mineralen. Met water uit een filter of flessenwater kun je lekkerdere koffie zetten.

2. Temperatuur van het water: gebruik nooit kokend water, maar water vanaf 90° of iets kouder. Volgens onze barista is 85° perfect. Kook het water en laat het dan even afkoelen of doe er een beetje koud water bij.

3. De juiste hoeveelheid koffie: gebruik 60 gram koffie per liter water in je koffiezet. Weeg die hoeveelheid af met een keukenweegschaal. Dat lijkt misschien raar, maar het helpt écht om je koffie beter te krijgen. Extra tip: niet elke koffiesoort heeft hetzelfde gewicht, dus je weegt best elke verschillende koffiesoort die je gebruikt opnieuw.

4. De juiste bonen: je hebt koffiebonen nodig die gemalen en gebrand zijn in functie van de manier waarop jij koffie wil zetten. Voor filterkoffie moeten bonen lichter gebrand zijn.

5. Hoe verser, hoe liever: koop een kleine hoeveelheid gemalen koffie die je snel kan opgebruiken of investeer in een koffiemolentje. Van zodra de koffie gemalen is, komen de aroma's vrij dus hoe sneller je hem kan zetten na het malen, hoe meer aroma er in jouw kopje koffie belandt.

Moet er nog suiker zijn?

Veel mensen doen bij hun kopje zwart goud graag nog een klontje suiker om het minder bitter te maken. Al is dat laatste nog een ander misverstand dat de barista graag de wereld uithelpt. "Koffie is niet altijd bitter. In België zijn we die smaak gewend, omdat de bonen vaak donker gebrand worden. Mijn koffie is eerder zuur van smaak, 'acide' zoals koks dat graag noemen. Waar ik een hekel aan heb is als mensen zonder te proeven meteen twee scheppen suiker bij hun koffie doen. Als je bij Sergio Herman gaat eten, doe je toch ook geen peper en zout op je eten voor je ervan geproefd hebt? De smaak van koffie verschilt wel degelijk. Als iemand bij mij een koffie bestelt doe ik moeite om een echt lekker kopje te serveren, dus even proeven is het minste wat je kunt doen." (lacht)

Barista Joke Deconinck van koffiebar Black And Yellow. Barista Joke Deconinck van koffiebar Black And Yellow. Foto: Irmy Coeckelbergs

De perfect gestoomde melklaag

Naast een gewone filterkoffie zijn er ook liefhebbers van een latte of een cappuccino. Voor dat laagje melk gebruikt De Coninck in haar eigen koffiebar zoveel mogelijk plantaardige varianten, en maar liefst 30 procent van haar klanten kiest bewust voor die alternatieve dranken. Ook die kun je opstomen zoals gewone melk. "Om een vloeistof te kunnen opstomen, moeten er voldoende vet en eiwitten in zitten. Als je plantaardige drank rustig opstoomt aan 60 graden - volgens de regels van de baristakunst - ontstaan er heel kleine belletjes die zich hechten aan het vet in de plantaardige drank. Microfoam noemen we dat. Water kun je niet opstomen en magere melk ook niet, dat bevat simpelweg niet genoeg vet."

Naast die goede binding is ook de smaak van de melk belangrijk. "Een goede melk, plantaardig of dierlijk, is er voor mij een die de smaak van de koffie zo min mogelijk verstoort. Koemelk heeft een natuurlijke zoetheid en voegt iets romigs toe aan de koffie. Bij de plantaardige dranksoorten komt haverdrank er voor mij als de meest neutrale uit. Voor koffiefreaks lijkt me dat de beste keuze. We zijn tenslotte een koffiebar en geen melkbar je mag de koffie nog proeven."

Hoe creëer je dan de perfecte schuimlaag of latte art at home? "Zelf werk ik met de barista edition van Oatly. Je kunt ingrediënten vergelijken, en vetten en eiwitten naast elkaar zetten, maar in de praktijk werken die baristaversies gewoon beter. Vroeger was het vloeken als je latte art wou maken met plantaardige drank, tot Oatly op de markt kwam. Zij organiseerden zelfs een wedstrijd latte art. Het is een innovatief merk en dat proef je. Alpro heeft ondertussen flink bijgebeend en ook hun barista editons zijn zeker het proberen waard. Wil je thuis proberen om melk of plantaardige drank op te schuimen, dan kan dat met een espressomachine met opschuimfunctie en er bestaat ook een aparte melkopschuimer van Nespresso waar je redelijke resultaten mee kan bereiken. Mis je toch het professionele koffiewerk? Kom dan gerust langs." (lacht)