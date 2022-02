Vandaag paradeerde hij nog voor Armani op de Milanese catwalk, volgende week sleept hij in zijn bouwkloffie weer met zware buizen. Timo Pan, steigerbouwer uit Alkmaar, maakt opeens carrière als model. 'Ik twijfelde eerst: moet ik dit wel doen?'

Zijn collega's in de bouw weten wel raad met Timo's bijzondere carrièrewending. Ze doen in zijn bijzijn graag een aanstellerig catwalkloopje na, bedelen of zij niet een keer mee mogen naar een fotoshoot, en plannen hem in het werkrooster onder de naam 'Het Modelletje' in. "Mijn collega's plagen me er graag mee maar da's niet erg, want ze zijn best trots, denk ik. Mijn baas is dat zeker. Ik krijg, als ik het op tijd aangeef, altijd vrij voor een klus in het buitenland."



Zijn collega's zijn bovenal nog een beetje verbaasd over Timo's lancering in de modewereld. En Timo zelf? Die noemt het 'bizar'. Hij heeft zichzelf nooit als model gezien. Van de modewereld weet hij weinig. En om designerkleding geeft hij al helemaal niet. "Vroeger droeg ik bijna altijd een T-shirt en spijkerbroek maar dat verandert nu wel een beetje. Nu ik in dit wereldje zit, trek ik sneller een nette broek en overhemd aan."

Timo Pan in actie voor Armani eerder vandaag. Timo Pan in actie voor Armani eerder vandaag. Foto: The Troopers

Fanatiek Ajaxfan

Hoe de 22-jarige Timo, die fanatiek Ajaxfan is, met zijn vriendin graag meekijkt naar Gio, en op Netflix The Last Kingdom bingt, in 'dat wereldje' beland is? Da's een geinig verhaal en begint op 16 september 2021 als Timo bezig is met een steigerklus bij een grachtenpand, hartje Amsterdam. "Ik had net een pijp op mijn schouder gelegd toen een man vlak langs me fietste, zich omdraaide, en me strak aankeek. Ik dacht: oe, die is boos. Ik heb 'm misschien geraakt. Ik schrok al helemaal toen hij zijn fiets keerde en terugkwam. Ik was zo bezig met het feit dat ik misschien iets fout had gedaan dat ik nauwelijks hoorde wat hij zei."

De fietser bleek de bekende Amsterdamse modellenscout Sjaak Pul te zijn die Timo voor een intakegesprek uitnodigde. Timo zou het met zijn 1.90 meter, blonde haar en blauwe ogen volgens Pul best wel eens kunnen maken. Maar Timo? Die was niet direct overtuigd. "Ik twijfelde nogal omdat ik mijn werk in de bouw heel leuk vind. Lekker buiten, grappen maken, muziekje aan. Ik ben na de havo ooit eens aan een hbo-opleiding begonnen, maar dit werk, met alle vrijheid, ligt me beter. Waarom zou ik voor iets anders gaan?"

Timo twijfelde of dit wel iets voor hem was. Timo twijfelde of dit wel iets voor hem was. Foto: The Troopers

Machomannen met harde grappen

Scout Pul overtuigde hem en voor Timo 't wist zat hij voor een eerste fotoshoot voor Emporio Armani in een vliegtuig naar Milaan. "Dat was zo'n vreemde ervaring. Ik dacht: even snel wat foto's bij een fotograaf maken, maar ik kwam in een enorm pand terecht, waar wel zestig man bezig was met honderden outfits, licht, make-up en ik het ene na het andere kledingstuk moest passen. Hoe ik moest staan of kijken: geen idee. Gelukkig hielp de fotograaf me en ging het in de loop van de dag steeds makkelijker."

Inmiddels is Timo behoorlijk wat klussen in Italië, Spanje en Engeland verder en vindt-ie dat hij het best een beetje kan. "Dat Armani me nu voor de catwalk in de Fashion Week van Milaan boekt, lijkt me een goed teken toch?" Hij begint het ook steeds leuker te vinden. "Vooral dat werken in twee werelden. In de ene wereld sta ik tussen de machomannen met hun harde grappen en in de andere tussen de artistieke figuren die úren en úren aan een outfit frutselen."

Timo begint het intussen steeds leuker te vinden. Timo begint het intussen steeds leuker te vinden. Foto: The Troopers

Graag een koophuis

Hoeveel hij precies met modellenwerk verdient, wil hij liever niet zeggen, maar wel dat hij in één dag meer verdient dan in één week steigerwerk. "Dat kan dus mooi in de spaarpot. Mijn vriendin en ik willen graag een koophuis en ik hoef je niet te vertellen hoe duur dat is."

Modellenscout beslist 'in 5 seconden' of iemand hét heeft

Voor Sjaak Pul, eigenaar van het Amsterdamse bureau voor mannelijke modellen The Troopers, is het scouten van jongens als Timo dagelijkse business. "Ook als ik officieel niet aan het werk ben, kijk ik altijd om me heen: zie ik iemand met potentie?" Dat scouten betekent wel: snel handelen. "Ik moet in vijf seconden beslissen of iemand 'het' heeft en ik 'm mijn visitekaartje geef. Ik kan 'm moeilijk tien minuten aan gaan staren."

Pul vindt de meeste modellen 'gewoon' op straat. "Tegenwoordig worden veel modellen via sociale media gescout maar ik ben daar niet dol op. Ik zie mensen liever in het echt dan op foto's die bewerkt kunnen zijn." Lang niet alle jongens staan te popelen om model te worden, vertelt Pul, die al zo'n achttien jaar in de modewereld werkt. "Meisjes willen het zelf vaak graag, maar jongens moet ik vaak uitleggen wat er precies leuk aan is. Dat je bijvoorbeeld mooie reizen kan maken."

Op wie de scout zijn oog laat vallen? "Het gaat niet alleen om jongens die 'knap' zijn; een symmetrisch gezicht en mooie kaaklijn hebben. Ze moeten ook iets aparts hebben en: de juiste werkmentaliteit. Timo is door zijn steigerwerk bijvoorbeeld al gewend vroeg op te staan en punctueel te zijn. Dat is echt een pre." Ontdekkingen van Pul: de Belgische skater Bert de Roeck (werkte o.a. voor Prada), de Nederlands-Egyptische Mohamed Hassan (Louis Vuitton) en Djairo Mulder (Armani).