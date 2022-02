Ze waren net een paar maanden in de lucht toen de Taliban aan de macht kwamen, maar nu is Radio Begum er weer om Afghaanse vrouwen met raad en daad bij te staan.

"Tot onze verrassing zijn we weer open", zegt Hamida Aman, initiatiefnemer van Radio Begum, een radiostation voor en door Afghaanse vrouwen. Maar toen de Taliban op 15 augustus vorig jaar hoofdstad Kaboel innamen, schrokken ze zich bij het station een ongeluk. "De paniek was groot, het was een nachtmerrie, de ergste dag van mijn leven." Aman was op dat moment zelf in het buitenland. "De dagelijks manager belde mij in paniek op en ik hoorde allemaal schreeuwende en huilende vrouwen op de achtergrond. Iedereen was doodsbang omdat de Taliban plotseling waren gekomen en ze niet wisten wat er met hen ging gebeuren."

Uit voorzorg besloot Aman alleen nog 'religieuze muziek die in de smaak zou vallen bij de Taliban' te draaien. Pas na een maand durfde ze het overleg aan met de nieuwe autoriteiten. "We zijn in gesprek gegaan met degene bij de Taliban die verantwoordelijk is voor media. Ik had het niet verwacht, maar we mochten gewoon weer open. Wel met nieuwe regels. Mannen en vrouwen moeten gescheiden van elkaar werken."

Met een dik rood gordijn afgescheiden

Nu zitten de vrouwen beneden en de mannen, die voor een ander station werken, boven. De ruimte van de vrouwen wordt bovendien met een dik rood gordijn afgescheiden van de rest. "Maar in de praktijk gaat het anders. Als je naar het toilet moet, kom je elkaar tegen. Ook zijn er vaak mannelijke technici die de door vrouwen gepresenteerde programma's opnemen." De Taliban zijn overigens nog niet komen kijken hoe de regels worden nageleefd.

Radio Begum is begonnen op 8 maart vorig jaar, op Internationale Vrouwendag. Is dat niet ongelukkig getimed, met de Taliban een half jaar later in de stad? Aman: "Ik zag de Taliban al oprukken. We hadden gemerkt dat tijdens de onderhandelingen in Doha, tussen de VS en de Taliban, er bar weinig aandacht was voor vrouwen en vrouwenrechten. De Amerikanen waren alleen maar bezig hoe ze veilig uit Afghanistan konden vertrekken. Ik dacht: wat kan ik voor vrouwen doen, zo dat de Taliban er misschien toch mee kunnen leven?" Dat werd Radio Begum, een educatief radiostation, met als groot voordeel denkt ze, dat radio behoorlijk anoniem is.

In één studio zit net een groepje meisjes om een les Dari te volgen bij een lerares die steeds keurig voor de microfoon blijft staan. De lessen zijn bedoeld voor meisjes tussen 12 en achttien jaar die sinds augustus niet meer naar school gaan. Al heeft de Taliban beloofd dat zij dat vanaf maart wel weer kunnen. "We stoppen met liefde met het programma als dat inderdaad weer mag", zegt Aman.

Vrouwen bellen huilend op

Naast de lessen van dertig minuten per onderwerp worden er ook boeken voorgelezen. En heel succesvol zijn volgens Aman programma's met vrouwelijke psychologen of artsen waar luisteraars naartoe kunnen bellen. Tijdens het programma met de psycholoog belt een vrouw in die snel praat en steeds het woord 'mushkala' ('probleem') laat vallen. Ze klaagt dat alles wat ze nu nog wil doen in het leven problemen oplevert. De psycholoog luistert en probeert haar te overtuigen minder vast te blijven zitten in die problemen door zich meer op de oplossingen te concentreren. "We krijgen zoveel van dit soort telefoontjes. Vrouwen bellen huilend op. Ten einde raad, heel pijnlijk om naar te luisteren", aldus Aman.

Af en toe bellen er ook mannen en die worden gewoon te woord gestaan. "Soms zijn het mannen die namens hun vrouw bellen. Ook bijvoorbeeld als zij gynaecologische problemen heeft. Maar dan proberen we die man te overtuigen gewoon zijn vrouw aan de lijn te geven. Er is niks mis met vrouwen die onderling over vrouwenproblemen praten."

Volgens Aman zijn dit soort dingen niet eens per se van na de komst van de Taliban. "We leven hier altijd al erg gescheiden van elkaar. Daarom is het alleen maar fijn als ook mannen luisteren naar onze uitzendingen. Mannen in Afghanistan weten niet hoe een vrouw in elkaar zit en vice versa."

Betaalt alles uit eigen zak

Er werken ongeveer tien vrouwen voor Radio Begum, dat uitzendt in acht provincies. Aman had juist willen bouwen aan een nog groter bereik, maar nu is de vraag hoe lang het station nog kan bestaan. Hamida Aman betaalt op dit moment alles uit eigen zak maar hoopt dat donoren, die door sancties Afghanistan de rug hebben toegekeerd, weer aandacht voor haar station zullen hebben.

"Ik ben ook bij de VN langs geweest met de vraag om hulp. Dan zeggen ze 'nu niet, maar misschien later'. Het is echt een probleem, dat in de hele wereld mensen zeggen dat de vrouwen in Afghanistan het zo moeilijk hebben, dat het tragisch is hoe de Taliban de klok terugzetten, maar dat niemand echt iets doet voor ons."