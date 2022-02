De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries had een droom: de verdwenen studente Tanja Groen na 28 jaar weer thuisbrengen. Hij startte een crowdfunding op om een miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip, maar werd neergeschoten nog voor hij ermee aan de slag kon. Zijn dochter Kelly de Vries zet de zoektocht van haar vader nu voort. Samen met VTM-journalist Faroek Özgünes zoekt zij vanavond in 'Faroek' naar een spoor van de vermiste studente.

Het was 6 juli 2021, even over half acht, en de telefoon van Kelly de Vries lichtte op. Haar broer Royce belde met het nieuws waar ze al hun hele leven bang voor waren: hun vader was zonet neergeschoten. De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries kreeg op straat in Amsterdam een kogel in het hoofd, terwijl hij op de terugweg was van een tv-opname. "Zolang ik me kan herinneren, werd mijn vader bedreigd", zegt Kelly.

"Ach, dachten wij dan, blaffende honden bijten niet. Al hielden we er wel altijd rekening mee dat het misschien op een dag toch eens mis zou gaan. En weet je wat ik misschien nog wel de akeligste gedachte vond? Dat alles gepland was. Achteraf is gebleken dat er voorverkenningen zijn geweest, dat mensen al lang op voorhand aan het plannen waren. Dát vind ik echt een absurd idee."

Twee weken voor hij werd neergeschoten, lanceerde jouw vader stichting De Gouden Tip. Daarmee wilde hij de verdwenen Tanja Groen na 28 jaar weer thuisbrengen.

Kelly de Vries: "Haar verdwijning lag hem na aan het hart. Het feit dat een meisje van achttien zomaar spoorloos kon verdwijnen in een dichtbevolkt land als Nederland: dat kon er bij hem niet in. Hij riep 2021 uit tot hét jaar van Tanja Groen en startte een crowdfunding om een miljoen euro in te zamelen: de beloning voor wie de gouden tip kon geven. Maar nog geen twee weken later was er die aanslag op mijn vader. Terwijl hij in het ziekenhuis vocht voor zijn leven, werd het bedrag ingezameld. Dat kreeg ik via een appje binnen. Dat was een heel dubbel gevoel."

Heb je het hem verteld?

Kelly: "Ja. Ik heb het aan zijn bed tegen hem gezegd. Maar hij was niet bij bewustzijn, dus ik weet niet of hij het heeft gehoord. De dag erna is hij overleden."

Was dat het moment dat je besliste om het voorzitterschap van stichting De Gouden Tip over te nemen?

Kelly: "Dat was al vroeger. Ik denk dat ik op de tweede of derde dag dat papa in het ziekenhuis lag al tegen mijn broer gezegd heb: 'Áls onze vader hier al uitkomt, dan gaat hij niet gelijk morgen aan het werk kunnen. Ik denk dat ik de stichting wil voortzetten. Dat was zijn droom, en wij moeten die waarmaken."

Intussen zijn we zeven maanden later en weet heel Nederland dat er een miljoen euro wacht op diegene die zegt waar Tanja Groen is. Toch heeft nog niemand die gouden tip gegeven.

Kelly: "Nee. En we hebben nog maar vier maanden, want mijn vader heeft dit project een jaar de tijd gegeven. Als iemand na een jaar z'n mond niet opendoet voor een miljoen, dan doet ie het waarschijnlijk nooit. We willen die laatste vier maanden niet verprutsen door te zitten wachten, we willen aan die boom blijven schudden. En aangezien Tanja Groen verdween in Maastricht, en Maastricht vlak bij de Belgische grens ligt, dacht ik: 'Wat als we niet aan de juiste boom schudden? Wat als die boom niet in Nederland, maar in België staat?' En dus heb ik een berichtje gestuurd naar Faroek."



Faroek Özgünes: "Een superlief, ontwapenend berichtje, waarin ze me vroeg of ik de zoektocht naar Tanja Groen ook in België op de kaart wilde zetten. Ik kon daar onmogelijk nee op zeggen."

Wist jij meteen wie Tanja Groen is?

Faroek: "Eerlijk? Nee. Zo zie je maar dat nieuws niet altijd een landsgrens oversteekt. Heel België kent de verdwijningszaak van Nathalie Geijsbregts, terwijl in Nederland niemand weet wie zij is. En omgekeerd geldt hetzelfde voor Tanja Groen. Maar zij verdween in Maastricht, pál op de Belgische grens. Wat heb je er dan aan dat ze in Friesland, op ruim 300 kilometer van Maastricht, weten dat er een miljoen klaarligt voor de gouden tip - terwijl niemand dat in Lanaken weet, hoewel dat op amper 1 kilometer van Maastricht ligt?"

Kelly, jij zet nu het werk van je vader verder. Heb je daardoor ook het gevoel dat je dichter bij hem bent?

Kelly: "Zeker. Dit is ook een stukje rouwverwerking voor mij. Het voelt fijn om zo dicht bij mijn vader te kunnen zijn, en toch een beetje te kunnen doorgaan met wat hij deed. En af en toe denk je dan ook eens: 'Hoe zou hij dit hebben gevonden?' Ik denk dat hij vooral heel trots zou zijn geweest. Al zou hij waarschijnlijk ook al een paar keer kritisch zijn geweest, en wat opmerkingen gegeven hebben over hoe we het anders of beter moeten doen." (lacht)

"Mensen zeggen soms: 'Wat mooi dat je in je vaders voetsporen treedt.' Maar mijn vader deed zo ontzettend veel dingen en was zo uniek: zijn schoenen zijn niet te vullen, niet door mijn broer en niet door mij. We hebben natuurlijk wel zijn DNA en zijn opgevoed door hem, dus ja. We vinden het gewoon heel mooi om met zijn visie en legacy het juiste te doen voor mensen, en mensen te kunnen helpen."

Je broer staat als advocaat ook nabestaanden bij als vertrouwenspersoon, in zijn advocatenkantoor waarvan jullie vader nog een tijdje directeur was. En jij ontfermt je nu over zijn stichting. Zijn jullie soms bang dat daar ook gevaar in schuilt?

Kelly: "Voor mezelf niet, nee. Met de stichting zijn we bezig met verdwijningszaken, en zijn we in de eerste plaats op zoek naar een lichaam, niét naar een dader. Bij mijn broer spelen momenteel wel veiligheidskwesties, ja. Hij krijgt op dit moment beveiliging. Dat is natuurlijk ontzettend heftig, dat wil je er niet nog eens bovenop hebben na het verlies van onze vader."

Heb je de voorbije maanden soms gedacht: was mijn vader maar...

Kelly: "... timmerman geworden? (lacht) Nee. Had ik mijn vader nog dertig jaar bij me gewild? Ja, natuurlijk. Maar ik ben net heel dankbaar dat ik zo'n bijzondere en unieke vader heb gehad, dat zou ik nooit anders gewild hebben. Hij ging ook altijd met ons in gesprek toen er weer eens een nieuwe dreiging was. En toen hij de kroongetuige in het Marengo-proces ging bijstaan, wat hem wellicht het leven heeft gekost, hebben mijn broer en ik hem wel allebei gevraagd of hij dat wel moest doen. Toch kon hij ons dan wel uitleggen waarom en gaf hij ook letterlijk aan dat we hem niet op andere gedachten zouden kunnen brengen. Mijn vader was zeker niet naïef, hij wíst dat het gevaarlijk was, maar ik denk toch dat hij gedacht heeft dat het niet zou gebeuren."

Faroek, jij roert als misdaadjournalist ook vaak in potjes waarvan velen niet willen dat erin geroerd wordt. Ben jij soms bang?

Faroek: "Nee, eigenlijk nooit. En ik heb ook nooit stilgestaan bij de mogelijke gevaren van mijn job, tót vorig jaar. Toen heb ik die vraag wel een aantal keer gekregen: of ik soms bang was, of bedreigd werd. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik heb natuurlijk ook nooit zulke gewaagde dingen gedaan als jouw vader, Kelly."

Wanneer is deze missie voor jullie geslaagd?

Faroek: "Als we Tanja vinden, en we haar ouders eindelijk een antwoord kunnen geven op de vraag: 'Wat is er met onze dochter gebeurd?'"



Kelly: "Mocht dát lukken, dat zou fantastisch zijn. Voor de ouders van Tanja, voor mezelf, voor mijn vader. Maar het feit dat hij er dan niet bij kan zijn, dat hij het dan zou moeten missen... Als ik daar te hard over nadenk, word ik emotioneel. Maar goed, laten we dit eerst tot een goed einde proberen te brengen. Mensen hebben nog tot 23 juni de tijd om de gouden tip te leveren die ons naar Tanja leidt, en de droom van mijn vader te helpen realiseren."