De Amsterdammer Brian Sabajo (49) kreeg als 13-jarige jongen zelf een pistool tegen zijn hoofd tijdens een overval en maakte gisteravond vanaf zijn balkon het gijzeldrama in de Apple Store van minuut tot minuut mee. 'Heel heftig dit. Ik ben blij dat iedereen het er goed vanaf heeft gebracht.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rennende mensen op straat. Geschreeuw. Knallen. Rond 17.30 uur dinsdagavond is de paniek groot op het Leidseplein, vertellen ooggetuigen die een dag later terugkomen op de plek waar klanten en personeel in de Apple Store urenlang doodsangsten moeten hebben uitgestaan.



In de ramen van de etalage zijn duidelijk kogelgaten zichtbaar en veel Amsterdammers komen nieuwsgierig een kijkje nemen, maar verder herinnert niets nog aan het drama. Een 27-jarige Amsterdammer kwam met een bomgordel en twee vuurwapens het pand binnen en gijzelde daar een 44-jarige Bulgaarse klant.

Amsterdammer Sanne Rosinga (47) wilde net een biefstukje gaan eten met zijn vriendin in restaurant Palladium tegenover de Apple Store toen hij de ophef op straat meekreeg. Hij zag mensen rennen en hoorde ze schreeuwen dat er werd geschoten. "Ik had toen nog niet meteen door wat er precies aan de hand was. Maar later zag ik binnen een man met een pistool die iemand vasthield. Heel heftig."

De politie onderzoekt een kogelgat in het raam van de Apple Store in Amsterdam. De politie onderzoekt een kogelgat in het raam van de Apple Store in Amsterdam. Foto: ProNews Producties

In het restaurant zaten toen zo'n veertig mensen. Iedereen ging vervolgens voor het raam staan om iets mee te krijgen van de actie. Totdat agenten iedereen maanden weg te gaan bij het raam en de sfeer even omsloeg. Sommige klanten verscholen zich korte tijd achter de dj-tafel, weet Rosinga. "Ik zat in de buurt bij twee toeristen uit Parijs. Die waren echt doodsbang. Zelf zat ik in het midden van de zaak aan tafel 31. Daar voelde ik me veilig genoeg."

Veel restaurants en cafés rond het Leidseplein werden ontruimd. Ook café Le Pub. Ze hadden net enkele families met kinderen binnen die wilden eten, maar iedereen moest op stel en sprong naar buiten. "We mochten niet eens de kaarsjes uitmaken", zegt een barmedewerker.

Palladium werd niet ontruimd. Rosinga besloot met zijn vriendin in de zaak te blijven en bestelde biefstuk. "We hebben daarna geen moment in angst gezeten. Het speelde zich allemaal af aan de overkant van de straat. Uiteindelijk zijn we rond 21.00 uur naar huis gegaan. Toen waren agenten wel even verbaasd dat wij nog gewoon binnen hadden gezeten."

Klaarmaken voor werk

Ook Brian Sabajo (49) kreeg alles van begin tot eind mee van de gijzeling. Hij was zich even na 17.00 uur aan het klaarmaken om naar zijn werk te gaan. De Amsterdammer is dj en mocht eindelijk weer eens een feestje bouwen, totdat hij allemaal lawaai buiten hoorde en politiesirenes. Sabajo belde de huisbaas, eigenaar van het restaurant op de begane grond, om te vragen of er bij hem in de zaak soms iets aan de hand was? "Hij keek op zijn camera maar kon zo snel niets zien. Toen zag ik allemaal mannen met automatische wapens de straat in komen. Die mannen zetten hun auto midden op straat en richtten hun wapens op de Apple Store. Het was dus toch hier."

Sabajo pakte meteen zijn telefoon en begon te filmen. De beelden deelde hij op internet. Honderden mensen konden live zien hoe even later de gijzelnemer naar buiten kwam met iemand bij zich. "Hij was aan het schreeuwen, met zijn wapen aan het zwaaien en toen is hij weer naar binnen gegaan. Ik kon niet horen wat hij zei. Ik dacht: dit is echt goed fout. Een overval kon ik mij nog voorstellen, een gijzeling ken ik niet in Nederland."

De 27-jarige Amsterdammer ligt in camouflagekleding op straat als de politie hem met een robot onderzoekt op het dragen van explosieven. De 27-jarige Amsterdammer ligt in camouflagekleding op straat als de politie hem met een robot onderzoekt op het dragen van explosieven. Foto: ANP

De Amsterdammer zocht geen dekking want hij woont hoog en voelde zich niet in gevaar. Van minuut tot minuut zag hij alles. Ook hoe rond 22.00 uur de politie erin slaagde om steeds twee tot drie klanten en medewerkers via een zijstraat uit het pand te redden. En hoe de gijzelnemer uiteindelijk werd aangereden. Beelden die hij maar niet van zijn netvlies krijgt. "Ik was in shock. Dit zag er heel naar uit. Ook omdat de politie daarna allemaal lasers op de man richtte en vroeg of hij zijn hand omhoog kon houden en ze hem daarna met een robot onderzochten op explosieven. Ik hoopte alleen maar dat het voor alle gegijzelden goed was afgelopen. Dit kon echt niet wat hij had gedaan."

Een dag later hakt de gebeurtenis er emotioneel nog flink in. Als dertienjarig jochie kreeg hij ook een pistool tegen zijn hoofd. Het Amsterdamse postkantoor waar hij een strippenkaart wilde kopen, werd precies op dat moment overvallen. "Dat kwam allemaal weer boven, dus ik kijk hier heel anders naar. Ik kan mij heel goed inleven wat die gijzelaar moet hebben meegemaakt. Het is vreselijk."