De gemiddelde koopprijs van een woning in Amersfoort lag vorig jaar op ruim 416.000 euro, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor veel starters op een woningmarkt een bedrag dat ze onmogelijk kunnen ophoesten. Maar waarom hóren we ze niet? Dat vraagt Noëlle Sanders van de gelijknamige partij zich af.

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het kopen van een huis is voor veel Amersfoortse jongeren eerder een onbereikbare droom, dan iets wat ooit werkelijkheid zal worden. Dat blijkt dinsdagavond maar al te goed wanneer een handje vol starters op de woningmarkt zich verzamelt voor het stadhuis. Ze hebben borden bij zich met daarop teksten als 'Error 404, house not found' en 'wonen = een recht'.

Ook Marthijn (33) is naar het Stadhuisplein gekomen voor de bescheiden woondemonstratie. Er moet volgens hem snel iets veranderen op de Amersfoortse woningmarkt. "Zelf heb ik het kopen van een woning maar opgegeven. Je komt er gewoon niet tussen. Zeker niet wanneer je al je geld uit moet geven aan een duur huurhuis", zegt hij.

Uit een enquête die politicus Noëlle Sanders hield onder meer dan 400 personen, blijkt dat de meeste jongeren tussen de 18 en 35 jaar huren in de particuliere sector (ruim 35 procent). Minder dan 1 procent van de jongeren tot en met 24 jaar heeft een sociale huurwoning. In de categorie 25 tot en met 35 jaar woont ongeveer 8 procent in een sociale huurwoning. Van de huurders in de particuliere sector geeft 32 procent aan maandelijks meer dan 1000 euro aan kale huur kwijt zijn.

Vastlopen

"De huur is voor veel jongeren zo hoog, dat ze niet toekomen aan sparen voor een koopwoning", zegt Sanders. Ze is naast lijsttrekker ook makelaar en ziet naar eigen zeggen elke dag de problemen op de woningmarkt. "Voor veel Amersfoortse jongeren geldt dat ze al vastlopen voordat ze begonnen zijn."

Verkochte huizen in de wijk Vathorst. Verkochte huizen in de wijk Vathorst. Foto: ANP

En dat vastlopen, daar weet Stephan (30) alles van. Hij probeert al maanden samen met zijn vriendin aan een koophuis in Amersfoort te komen. "We hebben inmiddels 22 bezichtigen gehad. Ik raak soms bijna de tel kwijt", zegt hij. Maar succes heeft Stephan niet. Elke keer wordt hij met tienduizenden euro's overboden. "Eén keer bood iemand zelfs meer dan 100.000 euro over. Ik kan best een goede hypotheek krijgen en kan ook zeker wel overbieden, maar een ton heb ik niet nog ergens slingeren. Helaas zijn dat wel de bedragen waar het op dit moment over gaat."

Stephan noemt zijn zoektocht naar een woning een emotionele achtbaan. "De afgelopen twee maanden hebben we even nergens op geboden. Na 22 teleurstellingen breekt het je gewoon op. Je voelt je machteloos."

Dat gevoel van machteloosheid is volgens Selda (25) dan ook de reden dat jongeren zich stilhouden. "Ze hebben het gevoel dat het toch niet helpt om de straat op te gaan. Het lijkt soms wel of niemand dit probleem prioriteit geeft."

Selda hielp Sanders met de enquête en heeft zelf ook de nodige ervaring met de problemen op de huizenmarkt. "Ik heb een tijdje in een tijdelijk huurhuis gewoond. Een jaar voordat ik eruit moest kreeg ik het al benauwd, want ik wist: het vinden van een nieuw huis wordt een flinke opgave."

Mentale klachten

Dat de chaos op de huizenmarkt kan leiden tot mentale klachten weten niet alleen Stephan en Selda. Uit de enquête blijkt dat bijna 10 procent van de ondervraagden zelfs depressieve klachten ervaart. Ruim 17 procent zegt veel stress te voelen doordat een geschikte woning vinden moeizaam gaat en zeker 21 procent geeft aan dat het levensgeluk wordt aangetast.

"Er moet echt actie ondernomen worden", zegt Sanders. Ze benadrukt dat er meer dan genoeg oplossingen zijn, zoals opkoopbescherming en het realiseren van tijdelijke woningen in bijvoorbeeld containers. "Iedereen is het erover eens dat er een oplossing moet komen, maar het gaat zo langzaam. De gemeente Amersfoort acteert wat mij betreft niet snel genoeg. Dan blijf je achter de feiten aanlopen."