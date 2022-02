Ligt de sleutel om Tanja Groen terug te vinden in België? Er is 1 miljoen euro uitgeloofd voor dé gouden tip die leidt naar de vondst van het meisje dat 28 jaar geleden verdween in Maastricht. 'Op een zucht van België', zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. 'Het zou best kunnen dat de oplossing van dit dossier in België ligt.' Remue en zijn team zochten al meermaals naar Tanja Groen. Zo werd onderzocht of ze een 'vergeten slachtoffer' was van seriemoordenaars als Marc Dutroux, Michel Fourniret of Ronald Janssen.

Hij kan zelfs in zijn vrije tijd geen rivier passeren, zonder snel even te checken of er geen lichaam in ligt. Het is een boutade die wel vaker bovengehaald wordt als het over Alain Remue (61) gaat. De onvermoeibare speurder van de federale politie staat al sinds de oprichting van de Cel Vermiste Personen, in september 1995, aan het hoofd van de dienst. Zo'n 30.000 verdwijningsdossiers gingen sindsdien door zijn handen: hij zocht onder meer naar Annick Van Uytsel, Julie Van Espen en Dean Verberckmoes - maar óók naar Tanja Groen.

Tijdlijn

"Áltijd hebben wij Tanja Groen meegenomen, in al onze onderzoeken", zegt Remue. "Voor andere Nederlandse verdwijningsdossiers was dat niet zo vanzelfsprekend, maar voor Tanja wel. Net omdat ze verdween in Maastricht, op een zucht van de Belgische grens. Een landsgrens: voor criminelen is dat iets onbestaand. Het zou dus best kunnen dat de oplossing van dit dossier niet in Nederland, maar in België ligt."



De eerste keer dat Alain Remue de naam van Tanja Groen hoorde, was na de arrestatie van Marc Dutroux. "Toen hebben we boven de trap van het justitiepaleis een enorme tijdlijn geplakt, met daarop het leven van Marc Dutroux", zegt Remue. "In de hoop een link te vinden, zetten we op diezelfde tijdlijn ook álle onopgeloste verdwijningszaken. Nathalie Geijsbregts en Liam Vanden Branden, bijvoorbeeld, maar ook Franse én Nederlandse vermisten. Eén van hen was Tanja Groen."



Het leek meteen heel plausibel dat ook zij een slachtoffer was van Marc Dutroux. "Ze paste perfect in het rijtje", zegt Remue. "Sabine Dardenne verdween in mei 1996 in Doornik: met de fiets. Laetitia Delhez verdween in augustus 1996 in Bertrix: met de fiets. En dan hadden we Tanja Groen - zij verdween, weliswaar drie jaar vroeger, in Maastricht: mét de fiets. Dat trok onze aandacht, en we zijn daar toen heel specifiek naar gaan kijken."



Bij Corrie (77) en Adrie Groen (79), de ouders van Tanja, flakkerde de hoop op. "Nou ja, hoop is misschien een vreemd woord, omdat je in dit geval hoopt op nieuws dat nooit goed kan zijn", zegt papa Adrie. "Maar alles is beter dan onwetendheid en onzekerheid. We hebben écht lange tijd gedacht dat Dutroux iets met de verdwijning van Tanja te maken had. Ook al omdat ik vond dat Tanja een beetje leek op An Marchal - net als An had ook Tanja lange, donkere haren."

Alain Remue. Alain Remue. Foto: Tim Dirven

De spijkerbroek

De spullen die bij huiszoekingen bij Marc Dutroux in beslag zijn genomen, werden 'tentoongesteld' in een grote hal in Charleroi. Verschillende ouders van vermiste kinderen zijn toen komen kijken of er iets tussen lag dat van hun kind was, óók de ouders van Tanja Groen. "We zijn daar wezen kijken, ja", zegt Adrie. "Het was net alsof het een markt was: overal stonden lange tafels met kleren, schoenen en oorringetjes erop. Corrie en ik hebben gezocht of er ook wat van Tanja bij lag. Even dacht ik haar spijkerbroek te zien. Er lag er ééntje met omgeplooide broekspijpen, precies zoals Tanja ze droeg. Maar die broek bleek uiteindelijk niet van haar."



Acht jaar later klopte de Nederlandse politie opnieuw aan in ons land, na de arrestatie van seriemoordenaar Michel Fourniret. 'Het Monster van de Ardennen' werd veroordeeld voor acht moorden op jonge meisjes die hij pleegde tussen 1987 en 2001 en werd gelinkt aan nog een twintigtal andere verdwijningen. "We konden niet uitsluiten dat hij ook iets te maken had met de verdwijning van Tanja", zegt Remue. "En dus zijn we gaan kijken: zou het kunnen dat...? Maar op geen enkel moment was er ook maar iéts dat wees in de richting van Fourniret.

"Veel waarschijnlijker was de piste die in 2010 bewandeld werd. Toen werd Ronald Janssen opgepakt voor de moord op Shana Appeltans en Kevin Paulus in Loksbergen. En wanneer Janssen bekende dat hij in 2007 ook Annick Van Uytsel had ontvoerd en vermoord, ging er een lampje branden. Want de gelijkenissen tussen Annick Van Uytsel en Tanja Groen waren wel érg treffend: twee meisjes van achttien jaar, die verdwenen toen ze met de fiets op de terugweg waren van een fuif. Bovendien woonde Janssen op het moment dat Tanja Groen verdween nog niet in Loksbergen, maar bij zijn moeder in Kotem: op amper 10 kilometer van Maastricht.

Tanja Groen in 1993. Tanja Groen in 1993. Foto: Kos Tros

Het vierde meisje

En: naast de moord op Shana, Kevin en Annick bekende hij nog een viérde moord. Hij beweerde dat hij 's nachts een meisje met donker haar van haar fiets sleurde, vermoordde en daarna met het lichaam in zijn koffer naar Bütgenbach reed, om haar daar in het meer te dumpen. Tot op de dag van vandaag weet niemand of dat echt gebeurd is, en over welk meisje hij het toen had.

"Dat klopt, en dat verontrust ons ook", zegt Alain Remue. "Want Ronald Janssen is niet de persoon die zomaar informatie te grabbel gooit. We gaan er dus nog steeds van uit dat wat hij toen zei, ook gebeurd is. Alleen: we hebben nooit een identiteit kunnen plakken op de persoon die hij die nacht vervoerd zou hebben, en we hebben nooit een lichaam teruggevonden. Er is ook nooit een element uit het onderzoek naar voor gekomen dat Ronald Janssen aan Tanja Groen kon linken."

Mijnterril

De laatste keer dat er in ons land gezocht werd naar Tanja Groen, dateert van vorig jaar. Toen werd op de mijnterril van Genk gezocht naar een mogelijke begraafplaats, na een tip van een helderziende. Maar na afloop kregen Corrie en Adrie Groen opnieuw de boodschap die ze intussen al zo vaak hoorden: Tanja is niet gevonden. Weer niet.



"We proberen altijd om niet te veel hoop te koesteren", zegt mama Corrie. "Maar altijd als zo'n moordenaar wordt opgepakt, denk je onvermijdelijk toch: zou hij iets weten? Stiekem ben ik jaloers op de ouders van de slachtoffers van bijvoorbeeld Marc Dutroux, of van Ronald Janssen. Hun kind is wél gevonden, hoe erg het ook is. Wij weten nog altijd niet waar Tanja is. We wachten nu al zo lang. Potverdorie, denk ik vaak, straks ben ik dood en weet ik het nog niet. Maar wie weet, misschien zorgt die tip van 1 miljoen er wel voor dat straks toch iemand beslist om zijn mond open te doen. Daar hopen we nu een beetje op."

Zeg nooit 'nooit'

Dat er een beloning wordt uitgeloofd van 1 miljoen euro in een politieonderzoek, is in ons land ongezien. Delhaize belooft wel een som voor de gouden tip naar de Bende van Nijvel, maar dat gaat 'maar' om 250.000 euro. "Het is een manier van werken die we hier niet gewoon zijn", zegt Alain Remue. "Ik weet niet of dat enorme bedrag ervoor zal zorgen dat de zaak plots opgelost wordt. Als blijkt dat iemand het voor het geld doet, moet je op je hoede zijn, denk ik. Maar je kent mijn uitspraak, hé? Zeg nooit nooit."



Kan het dat de verdwijning van Tanja Groen na meer dan 28 jaar nog opgelost wordt? "Ja, dat kan. In gerechtelijke onderzoeken is de tijd heel vaak een tegenstander. Maar in cold cases zoals deze, kan het ook een partner zijn. Ik zeg zomaar iets: misschien is de relatie tussen de dader en zijn partner intussen afgesprongen, en wil die partner een verhaal dat ze altijd heeft stilgehouden nu wél vertellen, uit wraak. Dan kan het feit dat er nu opnieuw aandacht besteed wordt aan de zaak misschien wel het duwtje in de rug zijn dat zij nodig had om te spreken. Ik hoop het, in ieder geval. Omdat we dan eindelijk de dader zouden kunnen vatten, en veel belangrijker: omdat we dan eindelijk een antwoord kunnen geven aan de familie van Tanja, en er een einde komt aan hun ondraaglijke onzekerheid. Want, ik heb het al heel vaak gezegd: als er één ding is wat je in je leven nooit wil zijn, dan is het ouder van een vermist kind."



Wie meer weet over de verdwijning en misschien wel de gouden tip kan geven, kan terecht op tanjagroen.nl