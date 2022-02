Een gedateerde woning kopen met als doel het een flinke makeover te geven en binnen een jaar weer te verkopen, voor tien- of soms honderdduizenden euro's meer. Het doet vaak wenkbrauwen fronsen, maar Martha de Roos en Bettie Prins kunnen hun geluk niet op na het kopen van een 'geflipte' woning in Nijkerk.

Na ruim dertig jaar gewoond te hebben in een tussenwoning in Amersfoort, waren Martha en Bettie toe aan een nieuw avontuur. "We hadden het wel een beetje gezien, dus we zijn ongeveer anderhalf jaar terug gaan zoeken naar een vrijstaand huis met het liefst ook beneden een slaap- en badkamer, zodat het ook toekomstbestendig zou zijn", vertelt de 52-jarige Martha.



Tijdens de bezichtiging van de 'prachtige' vrijstaande woning in Nijkerk werd al gauw duidelijk: dit is 'm. Vorige week verhuisde het stel 'eindelijk' naar hun nieuwe stek. Er moeten nog veel verhuisdozen uitgepakt worden, maar dat is dan ook het enige wat er moet gebeuren. Alles, maar dan ook echt álles is nieuw.

Het huis waar Martha en Bettie sinds kort wonen, is namelijk een jaar eerder gekocht door een zogenoemde 'flipper'. Dat is iemand die een huis koopt, opknapt en vervolgens weer doorverkoopt, vaak nog binnen hetzelfde jaar. In december 2020 kocht de vorige bewoner het huis voor ruim vier ton, precies een jaar later wordt de woning verkocht aan de twee dames, ditmaal voor ruim acht ton. Twee keer zoveel.

Flippen

Het 'flippen' van woningen wekt veel argwaan in tijden van een oververhitte woningmarkt, maar komt minder vaak voor dan men denkt. Het aantal woningen dat binnen een jaar weer op Funda verschijnt is de afgelopen twintig jaar namelijk niet toegenomen. Sterker nog, aan het begin van de eeuw werd er twee keer zoveel 'geflipt' als nu.

Dat blijkt uit cijfers van Brainbay, een dochteronderneming van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). In Nederland worden op jaarbasis enkele duizenden woningen gekocht en binnen een jaar weer doorverkocht. In totaal gaat het om 1 tot 1,5 procent van alle woningtransacties. Vorig jaar waren het er bijna 2000 op een totaal van ruim 140.000 verkopen door NVM-makelaars. Ongeveer een derde van die 2000 woningen werd 'geflipt'.

"Meestal gaat het bij opnieuw aangeboden woningen niet om flippen, maar is er iets anders aan de hand", legt Marc van der Lee van de NVM uit. "De woning valt dan bij nader inzien toch tegen, of er kan sprake zijn van een persoonlijke reden. Zoals een scheiding, het vinden of verliezen van een baan, of iemand komt te overlijden."

Vrijwel alles in de woning van Martha en Bettie is gerenoveerd. Zo is er vloerverwarming gelegd en zit er een nieuwe keuken in. Vrijwel alles in de woning van Martha en Bettie is gerenoveerd. Zo is er vloerverwarming gelegd en zit er een nieuwe keuken in. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Brainbay heeft om die reden een onderscheid gemaakt in hun berekening: "Alleen als een woning er aanzienlijk op vooruit gaat in aanzicht of bijvoorbeeld veel meer woonoppervlakte erbij heeft gekregen, is er sprake van flippen", vertelt Van der Lee. De meeste van deze renovaties worden uitgevoerd door particuliere investeerders, en na de opknapbeurt gekocht door starters, of doorstromers zoals Martha en Bettie. In 2021 werden geflipte woningen gemiddeld voor 111.000 euro méér verkocht dan het aankoopbedrag, een waardestijging van 36 procent in minder dan een jaar tijd.

Dat klinkt als een groot verschil, maar een 'grote misvatting' van flippen is dat mensen denken dat het prijsverschil tussen de eerste en de tweede verkoop het geld is dat de flipper in zijn zak steekt. "De prijzen van woningen stijgen en dus is het ook vrij normaal dat een woning die eind 2020 vier ton waard was, nu minstens een ton meer waard is. En dan moeten daar nog de kosten van de renovatie bovenop worden gerekend", vertelt hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer.

Flipschaamte bij betrokkenen

Deze site zocht via de makelaar contact met de vorige eigenaar om meer te weten te komen over de verbouwing, maar ons werd verteld dat zowel de makelaar als de verkoper 'geen behoefte had aan publiciteit'. Ook andere makelaars die we wilden spreken over het flippen van woningen, wezen ons de deur.

"Ik vind het niet heel gek dat ze niet met jullie willen praten. Zij voelen ook wel aan dat flippen niet altijd even populair is en schamen zich er misschien ook wel een beetje voor", stelt hoogleraar Boelhouwer. "Ze verdienen toch een beetje aan de 'ellende' van anderen. Althans, zo wordt het door een deel van de maatschappij gezien. Waar je in het verleden met trots liet zien wat je had gedaan, zal nu iets voorzichter gehandeld worden."

"In Engeland worden veel meer woningen geflipt en daar is veel minder weerstand. Dat heeft alles te maken met het feit dat er daar veel minder schaarste is. Ik vind het jammer en zonde dat er in de discussie over de woningmarkt zoveel gefocust wordt op huisjesmelkers en mensen die flippen, terwijl het probleem veel dieper ligt dan dat", stelt Boelhouwer.

"Dat probleem los je op door meer huizen te bouwen, specifiek voor starters en ouderen. Voor ouderen, zodat zij uit hun grote huizen weggaan en daar gezinnen in kunnen trekken. Voor starters, omdat dat momenteel de actiefst zoekende groep is en als zij eenmaal op die ladder zitten, dan kunnen ze wel mee. Maar nu is het een kunst om er op te komen."

Op de vraag of ze hun nieuwe woning ook de eerste keer dat deze werd aangeboden waren tegengekomen, moet Martha lachen. "Nee, volgens mij niet. Dat is ook wel logisch, want dan hadden we hem toch nooit gekocht. Bij ons vorige huis hebben we door de jaren heen zelf veel geklust en verbouwd. Dat vonden we toen hartstikke leuk, maar inmiddels zijn we ook wat ouder en zijn we wel toe aan een huis met alles erop en eraan, waar in ieder geval de komende tien jaar niks aan veranderd hoeft te worden."