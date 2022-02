De Heerjansdamse Rebecca Groenendijk leeft. Acht jaar nadat ze spoorloos verdween, heeft ze van zich laten horen. 'Er is met haar gesproken. Dat is het bewijs dat het klopt,' zegt moeder Anneke van Andel.

Ze kan het na al die jaren nog amper geloven. Maar Rebecca heeft laten weten dat het goed met haar gaat, dat ze een man heeft en dat ze niet gevonden wil worden. "Het voelt wel vreselijk dubbel, dat we weten dat ze leeft maar dat ze geen contact met ons wil", vertelt ze.

Uitgebreider wil ze er nu nog niet over vertellen omdat de politie nog met onderzoek bezig is. In de Facebook-groep Rebecca Groenendijk Vermist roept ze iedereen op niet langer naar Rebecca uit te kijken. Ook schrijft ze dat ze altijd klaar zal staan voor haar dochter.

Zoektocht gestopt

'Ze wil graag haar eigen leventje met haar paarden en man leiden. Dus mensen zouden jullie aub willen stoppen met zoeken. Het allerbelangrijkste weten we, ze is gelukkig en heeft het goed. En Becky, mocht je ooit toch ergens mee zitten zou je altijd kunnen komen, de deur blijft open staan. Ik zal nu jouw wil respecteren, laat je verder met rust. Maar weet dat hier altijd de deur open blijf voor jou als je behoefte krijgt. Ik zal altijd proberen te helpen als ik het kan als het nodig mocht zijn', zo luidt de tekst op de Facebook-pagina.

Op sociale media kreeg ze inmiddels ettelijke honderden reacties van mensen die haar feliciteren en steun betuigen. "Beste mensen, dit hou ik niet vol om iedereen te antwoorden. Hoe goed het ook bedoeld is", reageert ze online.

De destijds 33-jarige Groenendijk verdween op 1 februari 2014 spoorloos, in verwarde toestand. Toen haar man na zijn werk thuiskwam, was ze nergens meer te bekennen. Van Andel is altijd blijven geloven dat haar dochter ergens moest zijn, levend en wel. De politie ging er uiteindelijk van uit dat Rebecca vermoedelijk zelfmoord gepleegd zou hebben. Reden daarvoor was een briefje, dat volgens Van Andel verkeerd geïnterpreteerd is. Haar dochter zou zich nooit van het leven beroven. "Dat had ze me zelf beloofd", vertelde ze eerder aan AD De Dordtenaar.

Rechtsvermoeden van overlijden afgewezen

Vijf jaar na de verdwijning kreeg ze een brief van de rechtbank, die sprak van een 'rechtsvermoeden van overlijden'. Dat de rechtbank Rebecca vermoedelijk dood wilde laten verklaren accepteerde ze niet. In grote letters schreef ze 'Nee' op de brief.



Al die jaren is ze blijven zoeken. Een oproep in het tv-programma Vermist bleef zonder resultaat. Ze richtte met familieleden een stichting op om de speurtocht te bekostigen, plaatste daarvoor een groot bord bij haar woning aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Daar stonden tweedehandsspullen bij, die ze voor de stichting verkocht. Wekelijks zette ze een bericht voor Groenendijk op Facebook, waarin ze vertelde hoe het met haar ging.

Het bord bij de woning van de moeder van Rebecca. Het bord bij de woning van de moeder van Rebecca. Foto: Sanne Donders

Ze schakelde een privé-detective uit Limburg in en trok talloze tips na van mensen die meenden haar dochter gezien te hebben. Ze reisde er stad en land voor af, tot aan Parijs toe. Steeds weer was het vergeefs. "Ze heeft kennelijk een heel alledaags gezicht", verzuchtte ze tegenover het AD.

Slachtoffer van misplaatste grap en een fantast

Heel haar leven stond in het teken van de vermissing van Rebecca, haar huis staat vol met foto's van haar dochter: "Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed."



Soms werd ze daarbij het slachtoffer van mensen met vreemde bedoelingen. Een appje dat van Rebecca zou zijn, bleek uiteindelijk slechts een misplaatste grap. Het verhaal dat Groenendijk in Polen gezien was, was afkomstig van een fantast. "Natuurlijk ben je op zo'n moment boos, en goed ook. Maar ik maak me er verder niet druk om. Dat is zonde van mijn tijd."