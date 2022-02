Vandaag neemt Nederland afscheid van de mondkapjesplicht in de supermarkt. Later zullen we er misschien met nostalgische gevoelens aan terugdenken, maar het mondkapje blijft een rotding.

Begin maart 2020, ik herinner het me nog levendig. In het trappenhuis van een appartementencomplex kwam ik een wat oudere man tegen, die een mondkapje droeg. Ik vond het toen, al was corona zich ook in Nederland driftig aan het verspreiden en had werkelijk niemand het meer ergens anders over, écht bijzonder. En overdreven. Een mondkapje was iets voor medisch personeel dat met patiënten met tropische ziekten te maken kreeg. En voor Aziatische toeristen.

Ook de rest van Nederland kon maar moeilijk aan wennen aan het mondkapje als beschermingsmiddel tegen het nieuwe virus. Niet in de laatste plaats omdat RIVM-baas Jaap van Dissel, de wetenschappelijke steunpilaar van het kabinet in crisistijd, openlijk twijfelde aan de effectiviteit van een lapje stof voor de mond en de neus in de strijd tegen corona.

Heeft het mondkapje echt geholpen?

Maar het mondkapje werd in steeds meer landen gemeengoed, en liet zich ook in het weerspannige Nederland niet tegenhouden. Er woedde een felle mondkapjesdiscussie. En er kwam een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, daarna - na veel dralen - een mondkapjesadvies voor publieke binnenruimten zoals supermarkten, gevolgd door de plicht. In de slipstream: mondkapjesmode, mondkapjesafval, onfrisse mondkapjesgeur, een omstreden mondkapjesmiljoenendeal, mondkapjeshuidirritaties, ieder zijn lievelingsmondkapje, door mondkapjes beslagen brillenglazen, zere oren door te strakke mondkapjes, hardnekkige mondkapjesweigeraars.

Later zullen we er met een glimlach aan terugdenken. Hoe je de supermarkt binnenliep, zo'n verfrommeld vod met touwtjes uit je broekzak haalde - denkend: Had ik maar een nieuwe meegebracht - en vervolgens met licht ongemak je boodschappen in je karretje laadde.

Mondkapjesmode: bij OppoSuits koop je maskers die passen bij je pak.

Echt wennen deed het mondkapje bij de meesten nooit, en eigenlijk is het ook een rotding. Hij maakt ons gevoelsmatig tot eilandjes. Contact maken werd ongemakkelijker. Het werd moeilijker om in de trein of winkel naar iemand te glimlachen of om - voor wie dat wilde - te flirten. Wie in de supermarkt per ongeluk tegen een ander aanbotste, kon zich niet met een simpele gezichtsuitdrukking excuseren. "Normaal zou je diegene een verontschuldigende glimlach toewerpen", zegt Marc Swerts, een Vlaming die voor de Universiteit van Tilburg onderzoek doet naar non-verbale communicatie. "Je kunt best wat met je ogen compenseren, maar toch is het anders."

Een halfje bruin en wat harde broodjes bestellen bij de bakker, ook al zoiets. Goede kans dat de winkelmedewerker je bij je eerste poging niet verstond. Swerts: "Zo'n lapje stof dempt om te beginnen het geluid dat je uitstoot, waardoor iemand je minder goed kan horen. Daarnaast zijn wij met z'n allen ook liplezer, zelfs als we iemand goed kunnen horen. De lipbewegingen die we zien, helpen ons de geluiden die we horen te decoderen. Vooral ouderen hadden daardoor echt last van het mondkapje."

Het mondkapje werd een nieuw soort zwerfvuil.

Net als het afstand houden, en het vervangen van de knuffel en handdruk door de elleboog of boks, kan ook het mondkapje hebben bijgedragen aan een gevoel van onthechting, bevestigt Swerts. "Ik denk dat het gebrek aan aanrakingen een veel grotere rol heeft gespeeld, maar het klopt: met een stukje stof voor je mond en neus mis je in de communicatie best wel wat. Met je mond kun je veel verschillende expressies aannemen: verwondering, onzekerheid, ironie, enzovoorts. Zonder die extra informatie begrijpt een ander je minder goed. Daarom is het fijner als we weer overal normaal met elkaar kunnen communiceren."

De mondkapjes werden natuurlijk niet voor niets geïntroduceerd. De wetenschap deed er vooral in Nederland even over, maar uiteindelijk was de breed gedragen conclusie dat bedekking van mond en neus zin heeft tegen corona. 36 procent van de Nederlanders wil dan ook niet dat het mondkapje in de supermarkt al wordt afgeschaft, bleek vorige week uit een rondvraag van I&O Research.

Het straatbeeld dat we niet meer zullen tegenkomen.

Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, kan zich dan ook goed voorstellen dat een deel van de Nederlanders aan het lapje blijft vasthouden. "Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen zich ongemakkelijk voelen bij het loslaten van de mondkapjesplicht. Er zijn nog steeds veel besmettingen. Bovendien weten we helemaal niet of we al wel klaar zijn met corona, en welke varianten er na omikron misschien nog komen. Ik zou het daarom echt niet slecht vinden als het mondkapje in de supermarkt zou blijven, als een zichtbaar signaal aan de bevolking."

Maar, en dat weet Van den Putte ook, een groot deel van de Nederlanders heeft daar geen zin in. "Nu dragen de meeste mensen er braaf een, maar zodra de verplichting over is, gooien ze de mondkapjes massaal in de kast of bij het vuilnis. Het straatbeeld wordt hier nooit zo als in delen van Azië, waar veel mensen een mondkapje dragen tegen de luchtvervuiling."

En, toch, ziet de hoogleraar, heeft de coronapandemie wel iets veranderd. Wie voor corona met een mondkapje door de supermarkt liep, werd nagekeken. Dát zal in de toekomst anders zijn. "Dus zal het voor degene die het wil dragen minder gek voelen om er eentje op te zetten. In het algemeen kun je zeggen dat het mondkapje door corona maatschappelijk geaccepteerder is."