De meeste Nederlanders zijn zo verstandig om tijdens hun arbeidzame leven pensioen op te bouwen. Maar wat heb je eigenlijk zelf te zeggen over je opgebouwde kapitaal? Kun je ook overstappen als dat gunstiger is?

Hoewel Nederland geen pensioenplicht kent, bouwt 86 procent van de werknemers en 77 procent van de zelfstandigen pensioen op. Meestal heeft de werkgever een pensioenregeling getroffen. Je spaart dan verplicht bij de door jouw werkgever gekozen pensioenuitvoerder. Vaak betaalt je werkgever wel mee aan je pensioen.



Biedt hij geen regeling aan, dan ben je vrij zelf een verzekeraar te kiezen voor een lijfrenteverzekering. Je spaart dan fiscaalvriendelijk voor een periodieke uitkering op latere leeftijd. Je bent dan wel duurder uit: over lijfrentepremies betaal je ook premies voor de Zorgverzekeringswet.



Als zzp'er heb je alle vrijheid. Je mag zelf weten of je pensioen wilt opbouwen en, zo ja, welke aanbieder van een lijfrentepolis je kiest.

Switchen bij andere baan?

Verander je van baan, dan kun je de waarde van je opgebouwde pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Voor 2015 moest dat binnen een half jaar, maar nu geldt er geen tijdsbeperking meer. "Als je na 2015 van werkgever bent gewisseld, dan mag je overhevelen, ook nu nog", legt Johan Nieuwersteeg uit, pensioenspecialist bij Triple A - Pensioen Perspectief.



"Je kunt het bij je vorige werkgever opgebouwde pensioen overzetten, maar ook dat van nog eerdere werkgevers. Kleine pensioenen tot 520,35 euro bruto per jaar worden tegenwoordig sowieso automatisch overgezet naar de volgende werkgever."



Zijn de kosten van de waardeoverdracht voor de oude werkgever meer dan 15.000 euro en meer dan 10 procent van de overdrachtswaarde, dan hoeft hij daar niet aan mee te werken. Dat kan gebeuren als de rekenrente van het oude pensioencontract (bv. 4 procent) hoger is dan de nieuwe rekenrente (0,5 procent). Dan moet hij het rendementsverschil bijbetalen.



De pensioenuitvoerders mogen geen kosten in rekening brengen voor waardeoverdracht. Wel kunnen ze kosten doorbelasten die voortkomen uit het aankopen en verkopen van beleggingen.



Heb je een lijfrenteverzekering? Dan kun je je opgebouwde lijfrentekapitaal altijd overdragen naar een andere aanbieder. Verzekeraars en banken hebben onderling afspraken gemaakt om dit fiscaal geruisloos te regelen. Wel kan sprake zijn van uitstapkosten, bijvoorbeeld 50 cent op elke 1000 euro opgebouwd kapitaal.

Wanneer is een overdracht voordelig?

Uiteindelijk gaat het om twee zaken, zegt Nieuwersteeg: welke pensioenregeling is inhoudelijk de betere en wat is je persoonlijk risicoprofiel? "Inhoudelijk kijk je bijvoorbeeld naar het soort pensioenregeling, de pensioendatum en het nabestaandenpensioen. Vraag een offerte aan, zodat je weet wat de waarde van het opgebouwde pensioen is in de nieuwe regeling en je inzicht hebt in eventuele beleggingskosten." Op diverse websites vind je een handig formulier om twee pensioenen te vergelijken.



Weeg dan ook de risico's van beide regelingen af. Nieuwersteeg: "Slaap je goed als je pensioen afhangt van beursresultaten? Of hecht je aan een vaste uitkering? In dat laatste geval wil je weten of je pensioen meegroeit met de prijzen en lonen en in welke mate het wordt verlaagd als het fonds niet de middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, de beruchte lage dekkingsgraad."

Pensioenshoppen

Op de pensioendatum kan zich de mogelijkheid voordoen dat je kunt pensioenshoppen. Dat is niet het geval als je een pensioenregeling hebt op basis van het gemiddelde loon door de jaren heen (middelloonregeling) of het laatst verdiende loon (eindloonregeling). Dan staat de hoogte van je pensioenuitkering al vast en heb je geen shoprecht.



Dat heb je wel met een premieovereenkomst (ook wel beschikbare premieregeling genoemd) of een kapitaalovereenkomst. Daarmee ben je op de pensioendatum vrij om met het opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering aan te kopen bij de hoogste bieder. Hoe hoger het bod, hoe hoger je maandelijkse uitkering.



Het kan zijn dat je je pensioen niet hebt opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeraar, maar bij een Premiepensioeninstelling (PPI), zoals BeFrank. In dat geval móet je shoppen, omdat een PPI wettelijk gezien alleen de opbouw van het pensioen mag uitvoeren.



Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien welke pensioenregeling(en) je precies hebt.

Wel of niet gunstig?

Jan van Harten, pensioenadviseur en blogger op bijnametpensioen.nl, adviseert altijd onderzoek te doen. "Check eerst met vergelijkingssites zoals 123lijfrente.nl of moneywise.nl of jouw huidige pensioenuitvoerder in de top drie van aanbieders staat. Als jouw huidige verzekeraar niet in de top drie staat, dan is het de moeite waard om te shoppen. Dat kan wel duizenden euro's opleveren."



In theorie zou je als goed voorbereide consument zonder pensioenadviseur offertes kunnen opvragen bij diverse verzekeraars. In de praktijk gebeurt dat echter weinig, weet Van Harten. "Maar de kosten van een advies op maat (voor het hele traject ongeveer 1500 euro, red.) verdien je in gemiddeld 2,5 tot vijf jaar terug."



Het shoppen kan enige vertraging opleveren bij de uitkering van de eerste pensioenpremie, waarschuwt Van Harten. "Op je pensioendatum wordt je kapitaal vrijgegeven en wordt er pas daadwerkelijk geshopt aan de hand van dagprijzen. Daardoor duurt het soms een maand langer voor je de eerste uitkering ontvangt. Dan moet je die maand wel kunnen overbruggen."

Opties bij de uitkering

Bij het shoppen zijn er nog enkele opties die de hoogte van je pensioenuitkering beïnvloeden. "Bijna iedereen kiest voor een vaste pensioenuitkering, gewoonlijk startend met een hogere pensioenuitkering en na vijf of tien jaar een wat lagere uitkering", zegt Van Harten. "Zo'n hoog-laaguitkering is wel zo slim, aangezien je op oudere leeftijd steeds minder uitgeeft." Ook als je een midden- of eindloonregeling hebt, kun je daar soms in kiezen.



Een andere optie is om maandelijks een wat lagere uitkering te ontvangen in ruil voor een hoger nabestaandenpensioen voor de partner. Of juist andersom.



Begin in elk geval op tijd met het onderzoeken van de mogelijkheden. Van Harten raadt vier tot zes maanden aan voordat je met pensioen gaat. Dat geeft een adviseur voldoende tijd om je wensen te bespreken en alles administratief voor te bereiden.



Tot slot: ook pensioenverzekeraars kunnen failliet gaan, zoals Conservatrix in 2020. Heb je een groot pensioenkapitaal opgebouwd en wil je niet al je eieren in één mandje stoppen, verdeel dan jouw kapitaal over de beste twee aanbieders.