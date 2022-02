Ashraf Sekkaki (38), de Mechelse gangster die in de zomer van 2009 met een helikopter ontsnapte uit de gevangenis van Brugge, moet morgen voor de rechter verschijnen in Marokko. Daar zit hij zijn straf uit in een zwaarbewaakte gevangenis. Hij staat terecht voor een lange reeks misdrijven die hij vanuit zijn cel zou hebben gepleegd. Een schijnproces, vertelt Sekkaki in een exclusieve reeks telefoongesprekken. De 'ontsnappingskoning' ziet een zoveelste veroordeling niet zitten. 'Er is een groot verschil tussen een straf krijgen en een straf uitzitten. Dan ga ik opnieuw in ontsnappingsmodus.'

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Natuurlijk heb ik spijt", zegt Ashraf Sekkaki in de telefoon, 2.360 kilometer verderop. Vanuit de hoofdstad in Marokko voegt hij daar spontaan aan toe dat de mensen in België wellicht zullen denken dat hij het vooral jammer vindt dat hij destijds weer werd gepakt. "Maar ik méén het. Met het ouder worden heb ik van veel zaken spijt. Soms zeg ik tegen mezelf: Ashraf, hoe stom ben jij wel niet geweest?"



Sekkaki wil zich excuseren. Onder andere tegenover zijn familie. "Mijn leven is een puinhoop. Ik ben 38 en zit al sinds 30 november 1999 vast. Dat is méér dan 22 jaar en niets om trots op te zijn." Hij wil zéker ook sorry zeggen aan zijn slachtoffers. "Het is allemaal lang geleden, maar sommigen zijn misschien nog altijd getraumatiseerd door mij. Ik besef dat." Of hij spijt heeft van zijn gangsterleven vindt hij een eigenaardige vraag. "Dat is toch logisch? Ik ben geen monster. Ik heb ontsnappingen gepleegd en misdaden begaan die niet door de beugel kunnen (twee seconden stilte). Natuurlijk kan geen enkele misdaad door de beugel. Maar ik ben daar ook voor gestraft. Méér dan gestraft zelfs."

Als kind al 40 keer opgepakt

Heel België leerde Ashraf Sekkaki kennen toen hij in juli 2009 met een helikopter en twee kompanen ontsnapte uit de gevangenis van Brugge. Eens geland pleegden ze een carjacking bij een vrouwelijke bestuurder. Sekkaki en co stalen ook de 10.000 euro die ze naar de bank aan het brengen was. "Een van de gevaarlijkste misdadigers van België", noemde de internationale politiedienst Interpol de voortvluchtige man uit Mechelen, toen ze zijn opsporingsbericht uitstuurden naar 187 landen.

De politie specificeerde ook het gevaar: zestien veroordelingen wegens geweld, bankovervallen en ontvoering. Wat er niet bijstond - enkel omdat de wet op de minderjarigheid het niet toeliet - was dat Sekkaki als kind ook al minstens veertig (!) keer was opgepakt na autodiefstallen, inbraken en bedreigingen. Hij ontsnapte zeker vijftien keer uit de jeugdinstelling. Daarbij zette hij zelfs een schaar op de keel van een opvoeder.



Amper enkele dagen na dat wereldwijde opsporingsbericht in de zomer van 2009 was het prijs. Sekkaki was gezien in Al Hoceïma, een Marokkaanse badplaats aan de Middellandse zee. Toen hij de politie zag, probeerde Sekkaki eerst nog in een auto te ontkomen. Hij crashte en trachtte tevergeefs met een gekwetste knie en schouder de bergen in te vluchten. Hij vloog achter de tralies in de gevangenis van Oujda, op zo'n 15 kilometer van de grens van Algerije.

Kwijtspelen

Na nog geen drie maanden daar ging hij weer vliegen. Of beter: kroop hij in een grote sporttas van zijn broer tijdens het bezoekuur. Dat lukte omdat Sekkaki er 15 kilo was afgevallen. Dezelfde dag nog zag Ashraf Sekkaki hoe zijn broer aan de grensovergang werd opgepakt. Dus keerde hij met hangende pootjes terug. Hij gaf zich over. Omdat hij niet wilde dat zijn broer door zijn schuld gefolterd zou worden. "Die ontsnapping heeft ze hier pijn gedaan", zegt Sekkaki. "Marokko schaamde zich. Mij - zó'n grote crimineel - zomaar kwijtspelen." Hij zegt het lacherig, maar dan heel ernstig: "Daarna zijn daar 35 cipiers ontslagen en de gevangenis werd zelfs opgedoekt."



Voor zijn ontsnapping in Oujda kreeg Ashraf Sekkaki twee jaar cel. "Maar ik moest hier in Marokko sowieso al twaalf jaar uitzitten voor de ontsnapping in Brugge. Als ze de wet in Marokko toepassen, slorpt die grote straf die kleine van twee jaar op. Ik stond dus éindelijk op het punt vrij te komen. Ik was de dagen al aan het aftellen", zegt hij.

Wat Belgen zeggen, is evangelie

"In november vorig jaar zijn ze uit het niets in mijn cel binnengevallen. Het was nog heel vroeg. Ik sliep nog. Ze namen me mee." Naar waar weet hij eigenlijk niet. "Ik was geblinddoekt. Ik denk naar de overkant van de gevangenis - daar zit de BCIG, de geheime dienst van Marokko. Ze zijn me daar direct beginnen te folteren. Dat was niet de eerste keer, maar ik wilde daar nooit eerder over praten om mijn kans op vervroegde vrijlating niet te hypothekeren.

In Marokko kunnen gevangenen namelijk zeven keer per jaar gratie krijgen. Dat gaat dan van een strafvermindering van een paar maanden tot enkele jaren. Ze hebben mij dat hier altijd voorgehouden (doet een stemmetje na): 'Je moet niet ontsnappen, Ashraf, want je kan hier gratie krijgen.' Ik geloofde dat. Want ik zag dat verkrachters en zelfs moordenaars hier gratie kregen. Waarom zou dat dan voor mij niet gelden? Dus hield ik me koest. Het is dus zéker niet dat ik niet kón ontsnappen. Ik wílde gewoon niet. Het was genoeg geweest."



Zijn beulen op die novemberdag spraken Frans en Arabisch. "Ik ben van afkomst berber en begrijp Arabisch", zegt hij. "Ze hadden een dossier over mij gekregen uit België. Ze zeiden dat ik hen belachelijk maakte. Ze vroegen me wat ik te maken had met terrorisme?" Sekkaki blaast. "Als de Belgen iets op papier zetten, is dat voor de Marokkanen hier het evangelie. Ook al klopt er niets van. Bewijzen hebben ze hier niet nodig."

23 juli 2009: de dag dat Sekkaki ontsnapte met een helikopter uit de gevangenis in Brugge. 23 juli 2009: de dag dat Sekkaki ontsnapte met een helikopter uit de gevangenis in Brugge. Foto: Belga

Volgens Sekkaki hielden ze hem in toom op een metalen bed, met zijn enkels vastgemaakt aan de spijlen. Zijn handen waren geboeid op zijn rug. "Verder waren mijn ogen geblinddoekt en hadden ze een prop in mijn mond geduwd. Ze sloegen op mijn handen en voeten met 'klakkebuizen'. Ken je dat? Een soort zwarte pvc-buis om leidingen in weg te steken. Terwijl de ene sloeg, koelde een andere mijn voeten met water. Ik werd geslagen tot ik helemaal niet meer kon bewegen. Intussen maakten ze me uit voor terrorist. Ze hebben me die dag ook omhoog getrokken met een koord." Hij denkt dat de martelpraktijken zowat een dag hebben geduurd. "Ik had geen notie van tijd. Ik hoopte enkel dat er zo snel mogelijk een einde aan kwam. Vier of vijf dagen later zijn ze me nog eens een pak rammel komen geven op mijn kamer."

Advocaten zijn oplichters

Ashraf Sekkaki schiet luid in de lach op de vraag of zijn advocaat in Marokko dat dan niet ziet en niet aanklaagt. "Natúúrlijk ziet mijn advocaat die letsels. Íedereen ziet dat. Ook de cipiers en de onderzoeksrechter. Maar er gebeurt niets. Advocaten hier zijn wettelijk beschermde oplichters. Eigenlijk moet je kiezen tussen kanker en aids. Als je geen advocaat neemt, ben je werkelijk van niets op de hoogte. Neem je er wel een, dan pluimt die je helemaal. Een advocaat die hier ingaat tegen de overheid wordt geschrapt. Het is gewoon één groot theater."



Om dat probleem te omzeilen, heeft hij met Frédéric Thiebaut nu ook een nieuwe raadsman in België aangesteld. "Ik heb een nieuwtje", zegt Sekkaki. "Tien minuten geleden is er iemand van de griffie naar mij gekomen. Ik had een officiële aanvraag ingediend om mijn advocaat in België te bellen. Hij is geweigerd. Zonder meer. Hoe kan ik me dan verdedigen?" Ashraf Sekkaki mag vanuit de gevangenis Salé II vier keer per week tien minuten bellen naar het nummer van zijn familie in België. Dankzij een familielid konden wij hem regelmatig spreken.

Vanuit ons land vertrekken regelmatig pakketjes met merkkledij, verzorgingsartikelen en Belgische magazines en kranten naar de gevangenis. Vanuit België wordt ook geld op zijn gevangenisrekening gestort. "Elke dag is hier hetzelfde", zegt Ashraf Sekkaki. "Ik vergelijk mijn leven met de reeks schilderijen die Claude Monet maakte van de kathedraal van Rouen. Hij schilderde telkens dezelfde kathedraal op een ander moment. Het enige verschil op die werken is de lichtinval. Zo is mijn gevangenschap ook. In wezen verandert er niets. Enkel het licht en de schaduw." Volgens Sekkaki leeft hij al jaren in absolute afzondering. "Ze hebben speciaal voor mij een hele vleugel vrijgemaakt. Normaal zitten hier terroristen. Nu enkel ik."

Hersenen trainen

"Ik leef in een kleine cel", zegt hij. "Drie stappen in de lengte, 2,5 in de breedte. Een bed heb ik niet. Slapen moet op de grond, op dekens. Elke ochtend komen er cipiers mijn cel helemaal ondersteboven halen. Ik moet ook telkens naaktfouilles ondergaan. Om 13 uur komen ze me uit mijn cel halen voor de wandeling in de leeuwenkooi. Je moet dat letterlijk zo zien: dan moet ik wandelen in een overdekte kooi met tralies. Als ik naar boven kijk, zie ik door het hekken de lucht. Anders niets of niemand. Enfin, eigenlijk zit in elke hoek ook een cipier op een stoel. Maar die zie ik al lang niet meer zitten.

Vier andere cipiers houden voor de deur de wacht." Volgens Sekkaki hebben ze in Marokko hun lesje geleerd. "Mijn cipiers worden om de zoveel tijd gewisseld. Om te vermijden dat ik er een band mee opbouw. Normaal is dit een tussengevangenis. Ik ben de enige die hier al zo lang zit. De Marokkaanse media omschreven me vorige zomer nog als de duurste gevangene. Hoor je dat er hier naast mij iemand staat te telefoneren? Dat is geen medegevangene, maar een van de acht cipiers die niet van mijn zijde wijken als ik me moet verplaatsen door de gevangenis."

Ooit had hij een beter leven achter de tralies in Marokko. Voor Sekkaki liggen schalen met oesters en kreeften. Ooit had hij een beter leven achter de tralies in Marokko. Voor Sekkaki liggen schalen met oesters en kreeften. Foto: RV

"Het is gewoon heel moeilijk. Ik heb een reputatie. De doorsnee mens ziet een gevangenis als een hotel. Voor hen kan het nooit erg genoeg zijn. Homo homini lupus. De mens is een wolf voor zijn medemens." Ashraf Sekkaki debiteert een Latijnse uit drukking, maar maakte nooit zijn school af en haalde geen diploma. Omdat hij al sinds zijn zestiende vastzit, kon hij naar eigen zeggen ook nog nooit een identiteitskaart afhalen. "Ik lees hier veel. Om mijn hersenen te trainen. Want daar ben ik bang van: dat ik door dat isolement aftakel en vegeteer. Begrijp jij me eigenlijk goed? Want soms moet ik naar woorden zoeken."

Hij vindt het jammer dat hij geen diploma heeft. "Ik zou graag filosofie-wijsbegeerte studeren. Weet je wat ik hier ook mis? Een radio. In de gevangenis van Brugge had ik er een. Daar luisterde ik naar klassieke muziek. Bach, Händel, noem maar op. Ik mis muziek. Dat is directe emotie en brengt me in vervoering. Ik wil gewoon leven. Veel mensen nemen het leven voor vanzelfsprekend. Maar je weet pas wat vrijheid is als je die kwijt bent. Sommigen hadden het al lastig omdat ze niet buiten mochten door COVID-19. En ik dan? Mensen schreeuwen altijd dat ik geobsedeerd ben door ontsnappen. Maar ik ben geobsedeerd door de vrijheid. Snap je? Zij nemen mijn vrijheid af. Ik neem die terug. Dat is zelfverdediging."

Pingpongtafels

Ooit had hij een beter leven in de Marokkaanse gevangenis, bekent Sekkaki. De foto's die gemaakt werden met gsm's die in de gevangenis circuleerden, spreken voor zich. Op een van de beelden die tot in België geraakten, zit Sekkaki op een plastic tuinstoel. Hij draagt een witte broek en een roze polo van Ralph Lauren. In zijn handen houdt hij een Italiaanse designbril vast. "Alsof ik nog moest gaan skiën in Courchevel", lacht Sekkaki als hij over dat beeld praat. Op de foto voor Sekkaki: een tafel vol zeevruchten. Op de ene schotel liggen 24 holle oesters met enkele citroenpartjes als garnituur. Een ander groot bord puilt uit van de gegrilde kreeften. "Mensen geloven Ashraf soms niet", zegt iemand uit zijn entourage. "Mocht die foto niet bestaan, zouden kwaadwilligen ook zeggen dat hij dat verzonnen heeft - net als met dat folteren. Want gevangenen die kreeft eten: wie gelooft dat nu? Dat ís ook ongeloofwaardig. Maar het is wel degelijk écht. Gemaakt in 2016. Waar was Ashraf toen? Al jaren in de gevangenis in Rabat, tiens", klinkt het cynisch.



"Nu kan dat hier allemaal niet meer", zegt Ashraf Sekkaki. "In het begin zat ik hier in een heel strikt regime. Maar in 2012 en 2013 kwamen verhalen naar buiten over marteling. Onder andere van Ali Aarrass (de Belgische Marokkaan die zijn onschuld volhield, maar twaalf jaar in Marokko opgesloten zat wegens terrorisme, red.). Die zat bij mij opgesloten. Al snel bleek dat de Verenigde Naties de gevangenissen in Marokko zouden doorlichten. Alleen wisten ze niet wanneer de controleurs zouden komen. Gevolg: plots kregen we voetbalgoals en pingpongtafels. Weet je wat ze deden met het kantoor waar de mensen tot dan gefolterd werden? Gewoon de deur dichtmetselen en de muur schilderen.

Weg was het (lacht luid). Ook als een gevangene toen gepakt werd met een gsm kreeg die geen sanctie. De gevangenis was een beetje los. Een beetje veel zelfs. Natúúrlijk maakte ik daar gebruik van. Dat is logisch, hé. Alles in de gevangenis was toen te koop met geld. En wat niet te koop was met geld, was te koop met veel geld. Snap je? Ik maakte het mee: ik kocht een gsm van een cipier, dan kwam die me fouilleren en 'ontdekte' hij natúúrlijk dat toestel. Niet omdat het hen iets kon schelen dat ik stiekem zat te telefoneren. Maar daarna kon ik bij diezelfde cipier wel gewoon een andere gsm kopen. Zo kon ik hem nóg 'ns betalen."

Interimkantoor voor criminelen

Volgens Ashraf Sekkaki veranderde alles toen in januari 2017 een rogatoire commissie uit België de gevangenis in Rabat bezocht. Mét een nieuw dossier. Van de ene dag op de andere zat hij in absoluut isolement. "Ik hoorde hen spreken over drugs, wapens en zelfs executies. Het leek wel alsof ik hier vanuit de gevangenis in Marokko een interimkantoor van de Europese misdaad leidde. Jaren bleef het daar stil over. En nu ik eindelijk na het uitzitten van mijn volledige straf vrij kon komen, ben ik plots gemarteld én aangehouden in dat oude dossier. Dat is toch geen toeval?"



Tijdens de telefoontjes met Sekkaki bleek pas vorige week dat hij morgen al onverwachts voor de rechter in Rabat moet verschijnen. Vermoedelijk krijgt hij nog dezelfde dag zijn straf. "Hoe kan ik me op deze manier verdedigen?"