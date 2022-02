Martijn Fincke is nooit pijnvrij. Toch gaat hij 336 kilometer wandelen in tien dagen, op zoek naar geld voor onderzoek en erkenning voor zijn ziekte: fibromyalgie. 'Soms weegt piepschuim al te zwaar.'

Het is de vlotte en vrolijke Middelburger niet aan te zien. Hij staat ook gewoon drie dagen in de week voor de klas op basisschool De Wissel in Vlissingen. De andere vier dagen van de week fotografeert hij huwelijken, uitvaarten, concerten en maakt hij videoclips voor Zeeuwse artiesten en bandjes. Maar achter de lach schuilt pijn. Altijd. Al tien jaar.



Weinig mensen weten dat, want Martijn Fincke (46) is geen klager en dus praat hij nauwelijks over zijn ziekte. Fibromyalgie: reuma aan de weke delen, dus aan spieren, aanhechtingen. Het bericht dat hij een week geleden deelde op Facebook kwam voor velen dan ook als een complete verrassing. "Normaal praat ik er niet over. Omdat het is wat het is, en omdat iedereen wel zijn problemen heeft. Ik merk ook dat het lastig is om uit te leggen, omdat het niet zichtbaar is. Een gebroken been, dat is duidelijk. Fibromyalgie zie je niet, maar het is er wel."

Wat voel je?

"Continu pijn. Soms is tandenpoetsen al te pijnlijk. Dat is wanneer de pijn in mijn handen zit. Maar deze vorm van reuma reist door mijn lijf. Het kan ook in mijn armen zitten, mijn benen, mijn knieën, mijn hart. Ik ben niet kleinzerig, maar de pijn is niet te negeren. Het kan voelen alsof mijn been gebroken is. Ik weet dan dat dat niet zo is, dus dan loop ik door. En thuis draai ik ook het appelmoespotje open hoor. Tenzij de pijn in mijn hand zit."

Dat maakt het lastig om je leven erop in te richten.

"Dat is precies het probleem. Het zit steeds ergens anders en het is niet zichtbaar. Toen ik klachten kreeg, zeiden artsen: 'Het zit tussen je oren.' Nou, echt niet."

Hoe ontdekte je wat je hebt?

"Na een voetbalwedstrijd met Jong Ambon kreeg ik steken bij mijn hart. Ik was nog geen 35, dus ik schrok enorm. Op een hartfilmpje was echter niks te zien. De klachten bleven, maar ze verplaatsten zich ook. Ik kreeg steken in mijn hand. Ik kon geen pen vasthouden, geen hand schudden. De Middelburgse huisarts Manschot nam me wel serieus en een reumatologe in het ziekenhuis in Vlissingen stelde uiteindelijk de diagnose. Andere artsen zeiden: 'We kunnen je wel het label fibromyalgie geven, maar daar schiet je niks mee op. Er is geen medicijn, geen behandeling.' Nog steeds zijn er artsen die deze ziekte ontkennen."

Terwijl jij dacht: geef me dat label nou maar, dan weet ik in ieder geval wat het is.

"Juist! Dat is wat veel mensen nu ook zeggen in hun reactie op mijn bericht op Facebook. Dat ze tegen hetzelfde onbegrip aanlopen."

Hoe gaat het nu met je?

"De pijn is draaglijk dankzij de medicatie die ik sinds anderhalf jaar gebruik. Die zorgt ervoor dat ik beter slaap en haalt de scherpste randjes van de pijn af. De eerste acht jaar sliep ik maar een paar uurtjes per nacht, en dan nog heel licht ook. De spanning en het verdriet in die jaren waren voor mijn gezin ook ellendig. Nu slaap ik beter en daardoor voel ik me overdag beter. Neem ik die één keer niet, dan slaap ik meteen slecht en heb ik meer pijn. Ik mediteer tegenwoordig ook. Vond ik vroeger helemaal niks, maar het helpt me echt."

De ziekte heeft je leven flink overhoop gegooid.

"Nou en of. En wat dacht je van mijn gezin. Voor mijn vrouw en kinderen is dit heel ingrijpend. Ook zij hebben hun levens aangepast om het voor mij draaglijk te maken. Een kenmerk van deze ziekte is namelijk vergeetachtigheid. En op vakantie moest ik vaak na anderhalf uur afhaken en moesten zij alleen verder. Dat was niet leuk, dat gaf hen veel verdriet."



"Ik was een fanatieke sporter. Voetbal, fitness, longboarden. Dat ging ineens allemaal niet meer. Ik hield dus ook tijd over. En hoe gek het ook klinkt: dankzij mijn ziekte ben ik nu ook fotograaf. Ik fotografeerde al wel voor de lol. Dat ben ik serieuzer gaan doen. Ik had ook altijd al een passie voor muziek. Die twee ging ik combineren in concertfotografie. Daar is veel meer bij gekomen."

Lukt dat wel, die camera vasthouden, lenzen verwisselen?

"Daar heb ik mee leren omgaan. Ik heb een lichtere camera gekocht. Omdat mijn handen sneller gaan trillen, heb ik een stabilizer gekocht. Maar ja, dat ding weegt ook kilo's. En de houding van mijn armen tijdens het fotograferen is soms een probleem. Ik moest eens piepschuim vasthouden. Na een paar minuten lukte dat niet meer. Piepschuim was te zwaar! Dat voelde zo suf."

Schaam je je?

"Natuurlijk! Zo'n jonge vent. Maar hé, het wordt zo'n zielig verhaal nu. Dat wil ik niet. Ik wil laten zien dat er nog veel wél mogelijk is. Ik probeer er wat van te maken. Ik wandel veel. Vond ik vroeger ook suf. Nu geniet ik ervan. En ik probeer daarin mijn grenzen te verleggen. Want ik ben nog net zo fanatiek als voorheen."

Je gaat in de zomervakantie een wandeltocht maken van 336 kilometer van Amsterdam naar Westerbork, het Westerborkpad. En dat in tien dagen. Waarom?

"Om geld op te halen voor het Reumafonds. Er is nog heel veel onderzoek nodig naar fibromyalgie en welke behandeling daarvoor nodig is. Ik doneer zelf 1 euro per kilometer en zoek sponsors via Geef.nl."

Waarom het Westerborkpad?

"Ik ben geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Bij deze route hoort een luisterpad zodat je onderweg de verhalen kunt beluisteren over Joden die van Amsterdam naar Westerbork zijn gedeporteerd. Daarom loop ik ook alleen. De keuze voor deze route is bovendien een heel praktische. Het moet een flinke afstand zijn, anders stelt het niks voor wat ik doe. Maar het mag ook niet te lang zijn, want dan red ik het niet."

En 35 kilometer per dag, dat red je wel?

"Ik ben aan het trainen. 10 kilometer gaat goed, twintig is op het einde een uitdaging. Dus ruim dertig per dag, dat is wel spannend. Maar dat is het wedstrijdelement in mezelf. Als ik iets doe, ga ik er vol voor."