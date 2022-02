Hij charmant, zij 26 en een tikje naïef. Dolverliefd. Wist Patty Manders veel dat het de opmaat zou zijn naar jarenlange terreur waarin ze de gevangene werd van haar man. 'Als er iets in de koelkast stond wat hij niet lekker vond, kreeg ik al een klap.'

"Als hij thuiskwam, moest ik gedoucht zijn, iets leuks aan hebben en dan gingen we 'een feestje bouwen'. Maar owee als ik weigerde. Ik was zijn bezit." Zo dacht Patty Manders (45) uit Tilburg jarenlang over zichzelf.

Ze was 26 toen ze iets met haar ex kreeg. Het begon als een sprookje. Verliefd, verloofd, snel getrouwd, daarna meteen zwanger. Uiteindelijk zat zij tien jaar lang in een zeer gewelddadige relatie.

'In het begin vocht ik nog terug'

"Eerst kreeg ik nog een dekentje als ik het koud had. Toen begon het ineens: 'Ga thee maken'. Ik lachte en antwoordde nog: 'Mankeer je iets aan je handjes?' Die lach werd van mijn gezicht geslagen. En dat bleef doorgaan."

Als hem iets niet zinde, dan kreeg Manders klappen. "In het begin vocht ik nog terug. Maar dat hielp niet. Ik werd geslagen, geknepen, aan mijn haren getrokken, gebeten. Op een gegeven moment ga je gewoon 'uit'."

'Ik was mijn identiteit kwijt'

Manders werd een 'bibberend rietje', een schim van zichzelf. Als ze 'nee' zei, kreeg ze een klap. Als ze 'ja' zei, kreeg ze ook een klap. En toen ze op het eind van de relatie dan maar helemaal niks meer zei, werd ze óók geslagen. Haar omgeving wist van niks. "Tegenover de buitenwereld hemelde hij mij op: 'Ik was de beste en liefste vrouw ter wereld'. Ik had geleerd een masker op te zetten."

Maar binnen vier muren kon Manders níks meer. "Ik was mijn identiteit kwijt. Ik appte steeds: 'Ik ga nu naar buiten, ik ben over vijf minuten terug'. Of ik zei dat ik ging plassen, of douchen. Ik moest overal verantwoording over afleggen en dacht dat dát erbij hoorde. Hij indoctrineerde me. Als ik mezelf maar kon indekken, bang dat mijn kinderen - we hebben vier dochters samen - ook maar iets zou overkomen. De oudste was helaas getuige van het geweld. Hij schold me uit en vernederde me tegenover mijn dochters."

Niet zuchten, niet huilen

Soms ging het even goed. "Dan hadden we intense ruzie en gaf hij mij een kopstoot waardoor mijn neus bijna brak. Dan schrok hij en werd liever. Daar hield ik me aan vast; een soort hoop. Ondertussen mocht ik niks: niet zuchten, niet lachen, niet huilen."

Als er post kwam, van het waterschap of voor de rioolheffing, dan flipte haar ex. "'Waarvoor waren die rekeningen?', schreeuwde hij. Ik moest het ontgelden. En dus werd ik doodsbang van de brievenbus. Ik controleerde alles, zodat hij de post niet zag."

Ze was in haar hoofd al vijf jaar weg toen ze eenmaal ging. Want nóg langer blijven deed meer pijn dan in dat grote zwarte gat springen. "Ik zei hem, de dag voordat ik ging: 'Ik heb nog een heel klein stukje eigenwaarde. Dat pak jíj niet van mij af."

'Liever altijd op mijn hoede'

Uit liefde en veiligheid voor haar kinderen verliet ze hem, hoe lastig ook. "Beter de rest van mijn leven op mijn hoede, dan nog één dag langer die continue angst in de ogen kijken."

Haar ex-partner bleef haar daarna opzoeken, stuurde zijn moeder op haar af. "Hij is voor mijn deur opgepakt terwijl ik op een onderduikadres zat. Toen een agent aan hem vroeg waarom hij mij sloeg, zei hij: 'Maar u slaat uw vrouw toch ook als ze niet luistert?' Hij wist niet wat hij deed. Want als ik zei: 'Je mishandelt me', was zijn antwoord: 'Hoezo, ik heb je toch niet met een mes bewerkt?'"

Heel soms zit Manders nog met hulpverleners en haar ex om tafel, omwille van de kinderen. "Dan zeg ik altijd: 'Serveer maar alleen water'. Ik ben bang dat hij koffie of thee in mijn gezicht gooit. En ik wil bij de deur zitten. Dan kan ik altijd weg. Als het moet..."

Femicide

Even pauze. Want ja: achter intieme terreur-dossiers zitten echte mensen. Zoals Patty. Intieme terreur is huiselijk geweld van de ergste soort. Machtsmisbruik, dwang en controle, minimaal contact met familie, vrouwen maken het allemaal mee. "En wil ze de relatie verbreken, dan vergroot dat ook de kans op ernstige bedreiging", zegt Gerrianne Rozema van Sterk Huis.

Het begint vaak onschuldig: "Een partner houdt jouw sociale media wel even voor je bij, je post, je financiën. Hij pakt je bankpas af. Wil altijd weten waar je bent, installeert een gps-tracker op je telefoon. En dat kan later escaleren in intimidatie, isolatie, in seksueel en fysiek geweld. Het kan de opmaat zijn naar femicide."

Femicide? Ja, moord dus, vrouwenmoord. Tussen 2015 en 2019 werden in Nederland 210 vrouwen en meisjes gedood; dat zijn elk jaar 42 doden. 118 van hen zijn vermoord door de (ex)partner en 41 door ouders of familie. Rozema: "Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel vrouwen gedood zijn nadat de man haar eerder heeft proberen te wurgen."

Het kan ineens escaleren

Het is dus belangrijk om de rode vlaggen te herkennen. Advies- en meldpunt Veilig Thuis, met vestigingen in het hele land, ontvangt de meldingen over (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. En dus ook van intieme terreur.

Nathalie Evelijn Veere, Veilig Thuis: "Wij moeten het dan vooral hebben van die oplettende buurvrouw, alerte wijkagent, leraar of huisarts. En ook vrouwenopvang, zorginstellingen, hulpverleners zien de rode vlaggen." Veilig Thuis verzamelt al die signalen.

Een klap kun je natuurlijk niet subtiel noemen. Maar wanneer een vrouw bij de politie aangifte doet van lek gestoken banden? En later van ingegooide ramen? De politie noteert: vandalisme. Veere: "Maar als je weet dat haar relatie net verbroken is, hebben die ruit en banden mogelijk met stalking te maken. En als een aantal weken later haar buurman belt over geschreeuw, moet een agent dat patroon kunnen herkennen."

Safehouse of cameratoezicht?

Bijna alle meldingen van intieme terreur worden gedaan bij de politie. Die melden zich meteen bij Veilig Thuis. Samen met Openbaar Ministerie beoordelen ze hoe onveilig de situatie is. En kijken ze wat een slachtoffer nodig heeft: een safehouse of cameratoezicht, bijvoorbeeld.

"Het vraagt van iedereen dat we altijd scherp zijn. Intieme terreur heeft hoge prioriteit. Beter een keer te veel gemeld dan niet gemeld", vertelt Albert van de Wetering, portefeuillehouder zorg en veiligheid bij de politie Oost-Brabant. De politie zegt te doen wat ze kan.

Als de veiligheid niet onmiddellijk in het geding is, meldt de politie vermoedens bij Veilig Thuis. "De uitkomst bepaalt of wij samen met hen toch direct ingrijpen of dat Veilig Thuis zorgt voor passende hulp. Als het nodig is zetten wij opsporingsmaatregelen in of leggen een huisverbod op."

De politie zegt een zaak pas los te laten als ze zeker weet dat iemand anders ermee aan de slag is. "Dat kan iemand binnen of buiten de politie zijn."

'Ga maar terug naar je kantoor'

Weet vooral wat die rode vlaggen zijn, daarvoor pleit Veere van Veilig Thuis: "Wees alert als iemand bijvoorbeeld heel schrikkerig is. Die blauwe plekken zie je wel. Maar bij intieme terreur begint het vaak met geestelijke mishandeling: dat is moeilijk te herkennen. Partners, familieleden van het slachtoffer zeggen dan soms tegen medewerkers van Veilig Thuis: 'Er is hier niks aan de hand; laat ons met rust en ga maar terug naar je kantoor.'"

Bovendien zijn slachtoffers doodsbang. Patty Manders deed bijna aangifte tegen haar ex. Maar ze durfde haar handtekening niet te zetten. "Ik zat een halve dag op het bureau. Als ze er dan een ervaringsdeskundige bij hadden gehaald die mij steun had gegeven, had ik misschien doorgezet."

Systeem controleert zichzelf op huiselijk geweld

Als een melding binnenkomt legt een agent niet alleen vast wát hij of zij weet over het incident, maar kijken ze ook naar risico's en of er eerdere meldingen zijn gedaan die kunnen duiden op een patroon. Soms worden er collega's bijgehaald die meer van intieme terreur weten, zegt Van de Wetering. "Deze informatie wordt dan weer aan agenten meegegeven als zij op een melding of incident afgaan. Zij weten van de historie en eerder gemaakte afspraken."

Iedere nacht is er een geautomatiseerde controle in politiesystemen om signalen - die mogelijk duiden op huiselijk geweld - te herkennen, legt Van de Wetering uit. "Maar de dynamiek van intieme terreur is complex: het is niet één zaak. Er zijn veel verschillende vormen."

Grote onveiligheid

Intieme terreur los je dus niet even op. Maar een gemeente kan ook iets doen. "Je wordt er soms moedeloos van. Maar ook strijdbaar. We kunnen dit niet accepteren", zegt Menno Roozendaal. Hij is wethouder in de gemeente Meierijstad en spreekt namens alle gemeenten in Noord- en Zuidoost Brabant die onderzoek lieten doen naar intieme terreur.

"Natuurlijk, extra subsidie en menskracht in de hulpverlening kunnen helpen, maar het is té complex om het alleen maar met extra geld op te lossen. We trainen wijkteams en politie over intieme terreur zodat het eerder wordt gesignaleerd. Maar slachtoffers kunnen erop vertrouwen dat er hulp en bescherming is, óók erna. De drempel om hulp te vragen is hoog, zij zijn vaak doodsbang voor de gevolgen. Hun positie is heel onveilig en dat maakt hen kwetsbaar."

Als de gordijnen niet open waren, was er iets aan de hand

Stel je leest dit en denkt nu: 'shit ik herken dit' ... Wat kun je het beste doen? Manders: "Ik had een afspraak met mijn buurvrouw. Als de gordijnen om 10.00 uur nog niet open waren, app me dan. En bel de politie als ik niet reageer. Geef signalen af, zoek iemand op." En weet ook, zegt Manders, dat je in Nederland bescherming krijgt als je besluit te vertrekken: "Je bent doodsbang, maar weggaan is uiteindelijk minder eng dan blijven. Alleen weet je dat nu nog niet."

Je kunt anoniem contact opnemen - ook bij vermoedens in je omgeving - met Veilig Thuis voor advies via 0800-2000 of met hen chatten via de website (zie video hieronder). Bij acuut gevaar bel 112. Zorg dat je dit doet via een telefoon of laptop die niet door je partner kan worden getraceerd.