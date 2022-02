De stijging van de energierekening is veel hoger dan gedacht: maar liefst 86 procent in een jaar tijd. Dramatisch voor de minima die met een paar tientjes per week rond moet komen. Maar er zijn ook zorgen om de werkende armen. 'Je wilt niet dat mensen met een jas aan op de bank zitten.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eindelijk kon Paula* sparen. Twee tientjes per maand. Een grote stap vooruit, want ze had jarenlang schulden opgebouwd nadat ze noodgedwongen in de ziektewet terecht kwam. Met schuldhulpverlening betaalt ze die nu terug.



Iedere week krijgt ze 70 euro leefgeld. Daar moet ze het samen met haar twee kinderen mee doen. Maar sinds vorige maand ging het voorschot op de energierekening drastisch omhoog. Van 166 naar 282 euro per maand. En dan hebben we het nog niet over de stijging van de premie zorgverzekering en prijzen in de supermarkt.

Ontzettend hoog

Schrijnend, vindt Saskia de Steur de situatie van de Bredase. Als maatschappelijk werker biedt ze Paula en andere cliënten psychosociale hulp bij schulden. "Eigenlijk vind ik dit niet kunnen. Een voorschot van 282 euro is ontzettend hoog. Ze zit door allerlei externe omstandigheden in de problemen, maar doet zó haar best om aan de toekomst te werken. En dan gebeuren er dit soort dingen, waar je geen invloed op hebt."



De Steur die bij Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW) werkt, voelt zich machteloos. Ze ziet vaak op tegen het moment dat ze haar cliënten moet vertellen wat de gevolgen van de prijsstijgingen zijn. "In zo'n geval moeten we gaan kijken naar het budgetplan. Minder leefgeld en niet meer sparen."



Ook Richard* wordt hard getroffen door de stijging van de energieprijs. Hij vreest dat hij juist nu weer schulden gaat opbouwen, terwijl hij zijn achterstand van zo'n 10.000 euro bijna volledig heeft afgelost. Jarenlang probeert hij met 50 euro per week rond te komen. "Ik kook vaak macaroni, want dat is niet zo duur en daar kun je drie dagen mee doen. Schuldenvrij zijn, dat is het doel."



De 53-jarige kwam in de schulden toen hij switchte van werkgever. Zijn salaris werd niet meer per maand maar per vier weken uitbetaald. Terwijl zijn kosten wel maandelijks werden afgeschreven. "Daar ben ik te naïef in geweest en bouwde schulden op."

Stadsverwarming

Hij woont in een huurflat die onlangs is verduurzaamd. Verwarming gaat niet meer via gas, maar via de schonere stadsverwarming. Desondanks wordt hij geconfronteerd met een prijsstijging. Tot dit jaar betaalde hij 45 euro per maand aan. Nu is dat bedrag verdubbeld. Volgens het warmtebedrijf komt dat door stijgende inkoopprijzen.



Kopzorgen voor Richard. "Ik blijf dit betalen, anders trekken ze de stekker maar uit de ketel. Dan ben ik van dit gezeur af. Er is geen ruimte om het budget te vergroten. Ik ben bijna schuldenvrij en dan zou ik nu noodgedwongen weer een schuld op gaan bouwen bij. Ik vind het niet terecht."



Mensen als Richard en Paula komen bij De Steur van IMW Breda terecht als ze bijvoorbeeld een beginnende huurachterstand hebben. Vaak komt ze problemen met de gas- en elektrarekening tegen. "Vooral bij degenen die een nieuw contract moesten afsluiten en direct geconfronteerd werden met de hoge prijzen."



"Vroeger hielp overstappen, maar nu ook niet meer. Ik adviseer mensen om vooral het contract aan te houden dat ze nu hebben, in de hoop dat de situatie over een jaar anders is. Én om de verwarming uit te zetten als ze niet thuis zijn."



De maatschappelijk werker verwacht nog veel meer mensen te moeten helpen komend jaar. Daar is bij IMW geen extra capaciteit voor, want de instantie krijgt jaarlijks een vastgestelde subsidie van de gemeente. "Ik hoop niet dat het zo ernstig wordt dat we wachtlijsten krijgen, want mensen kunnen niet wachten omdat er vaak al een dossier bij de deurwaarder ligt en soms al zijn afgesloten van gas en elektra."



*De namen van Paula en Richard zijn gefingeerd uit privacyoverwegingen. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.