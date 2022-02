Groot nieuws in 1996: een in Zuid-Korea gestrande spionage- duikboot uit Noord-Korea en de jacht op de bemanning. Journalist Jeroen Visser ontrafelde de nasleep van het mysterieuze incident.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Aanvankelijk klonk het nieuws zo: 'De Noord-Koreaanse onderzeeër die gisteren verstrikt raakte in de netten van een Zuid-Koreaanse vissersboot, was bezig met een trainingstocht en kwam in moeilijkheden als gevolg van opgelopen averij.' Tenminste, volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Dat bleek weer eens fake news achter een rookgordijn. De 'trainingstocht' was in werkelijkheid een spionagemissie die mislukte, maar wel met dodelijke afloop. De Nederlandse journalist Jeroen Visser reconstrueerde de bizarre gebeurtenissen mede aan de hand van een in de Zuid-Koreaanse archieven bewaard dagboek van een van de Noord-Koreaanse bemanningsleden. Daaruit waren al eerder flarden gepubliceerd door Zuid-Koreaanse media, maar nooit de hele tekst, omdat die in Seoel wordt gekwalificeerd als communistisch propagandamateriaal, aldus Visser.



Toen de onderzeeër vastliep, wist de 26-koppige bemanning wat van hen werd verwacht: zelfmoord plegen of in elk geval dodelijk gewond raken bij onvermijdelijke confrontaties met de Zuid-Koreaanse veiligheidstroepen. Het Noord-Koreaanse praalgraf voor de helden was bij wijze van spreken al klaar voordat ze vertrokken - later zouden op die manier inderdaad 24 van de 26 opvarenden worden bijgezet. Twee niet, van wie er eentje nog steeds spoorloos is. Over die andere opvarende gaat het spannende boek Noord-Korea zegt nooit sorry van Jeroen Visser. Hij was een aantal jaren correspondent voor de Volkskrant in Seoel en heeft nu Stockholm als zijn post.



Het boek is een journalistieke speurtocht op de hielen van een Noord-Koreaanse stuurman die toch liever in de luwte wil blijven. Op de achtergrond leren we over een gespleten natie: Zuid- en Noord-Korea, inclusief de zus van Kim Jong-un, K-pop en de Netflix-serie Squid Game.

Stuurman Lee Kwang-soo

Het begon voor de verslaggever tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daar waar Sven Kramer nog wél medailles won, trokken Noord-Koreaanse cheerleaders de aandacht van de wereld bij een wedstrijd van Team Korea, een ijshockeyploeg voor de gelegenheid samengesteld uit speelsters uit beide Korea's. Op de tribunes voltrok zich een vrolijk spektakel, inclusief cheerleaders en daarachter de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarvoor had de Zuid-Koreaanse organisatie al Imagine van John Lennon opgezet bij de openingsceremonie.

Heel gekunsteld allemaal, vond Visser. En moeilijk te begrijpen voor een buitenstaander, gezien de vaak weer oplopende militaire spanning tussen beide landen. Toen hij daarna de beruchte onderzeeër tegenkwam als toeristische attractie in een 'Herenigingspark' wilde hij zich verder verdiepen in de Koreaanse tegenstellingen.



De Noord-Koreaanse stuurman Lee Kwang-soo, om wie Vissers boek ging draaien, bestaat echt. Hij overleefde de duikbootmissie in 1996 en werd daarna ingelijfd door de Zuid-Koreaanse marine. "Mijn hoofdpersoon integreert na verloop van tijd best prima. Hij maakt vrienden, trouwt daar al vrij snel. Zijn vrouw in Noord-Korea moest van hem scheiden om het regime te laten zien dat ze niks meer met hem te maken wilde hebben."



Door de ogen van de geïndoctrineerde Noord-Koreaanse stuurman Lee kijken we naar Zuid-Korea. Lee moet vaak hebben gedacht dat hij op een andere planeet was geland.

Zuid-Korea onderschepte in 1996 een spionage-duikboot uit Noord-Korea. De onderzeeër werd een attractie. Zuid-Korea onderschepte in 1996 een spionage-duikboot uit Noord-Korea. De onderzeeër werd een attractie. Foto: ANP

Lee had moeten sneuvelen, net als de rest van de bemanning, die deels door de eigen kameraden werd geëxecuteerd, opdat niemand in handen van de vijand zou vallen. Nadat de Noord-Koreanen van boord waren gegaan en werden gespot door een taxichauffeur, begon een klopjacht waaraan 40.000 Zuid-Koreaanse militairen meededen. In vuurgevechten met de Noord-Koreaanse opvarenden zouden twaalf Zuid-Koreanen sneuvelen. Toch wordt de onderzeeër nu gepresenteerd als symbool van hereniging. De tentoonstelling eromheen illustreert vooral het wensdenken van de sociaaldemocratische regering in Zuid-Korea, denkt Visser. "Ze zeggen steeds dat de eenwording eens zal komen, zonder dat er feitelijk dingen veranderen."

'Sorry'

Noord-Korea zal nooit veranderen, is Vissers stellige overtuiging. Net zo min als het ooit oprecht 'sorry' zal zeggen voor alle aanvallen en spionageacties in het zuiden. En de zeldzame keren dat er toch iets kwam wat op een excuus leek, was dat gecalculeerd.



Volgens een begin deze maand gelekt VN-rapport gaat Noord-Korea stug door met het ontwikkelen van nieuwe kernwapens en ballistische raketten. De benodigde technologie en kennis wordt deels verkregen via cyberaanvallen. Een strategisch wapenprogramma wordt uitgevoerd ten koste van 10 miljoen mensen die niet genoeg te eten hebben en veel keuze heb je niet, als Noord-Koreaan, stelt Visser vast.



Zijn hoofdpersoon Lee wordt tenslotte gearresteerd, biecht alles op, werkt samen met de Zuid-Koreanen en krijgt uiteindelijk een baan in de Zuid-Koreaanse marine. Hij weet dat het noorden hem niet zal vergeten. In een Noord-Koreaanse documentaire over de mislukte missie worden de bemanningsleden die 'zelfmoord' pleegden (beter: sommigen werden geliquideerd door eigen mensen) vereerd als de grootste helden denkbaar. Wie nog leeft, moet een verrader zijn, is de redenatie van Kim Jong-un en de zijnen. "Ze zullen Lee niet vandaag of morgen omleggen, maar ze hebben wel onderzocht waar hij woont", weet Visser.



Jeroen Visser, Noord-Korea zegt nooit sorry, 23,50 euro.