Miljoenen euro's van de besloten geloofsgemeenschap Noorse Broeders worden rondgepompt in dubieuze bedrijven. Spil in dat netwerk was de Apeldoorner Jonathan van der L., die komende week terechtstaat voor het verduisteren van 8 miljoen euro. Reconstructie van de val van de financiële topman.

'Heb woensdag een BMW X5 besteld met echt alles erop en eraan. Hihihi dag krijg de hik', schrijft broeder Elias B. (54) in december 2015 in een WhatsApp-bericht. 'We gaan een website openen; www.kijkeenswatermetjulliecollectegeldgebeurt.nl. En iedereen maar denken dat je bij de broeders geen rooie cent verdient', reageert Jonathan van der L., oud-Zwollenaar en nu inwoner van Apeldoorn.

Ze sturen elkaar foto's vanaf exotische adresjes, van dure boten en auto's die ze huren en grappen dat de top van de Christelijke Gemeente Nederland, bekend als de Noorse Broeders, haar leden maar blijft oproepen om meer te doneren, terwijl zij in weelde leven. B. en de nu veertigjarige Van der L. zijn dan nog dikke vrienden.

Ruim vijf jaar later wordt B. tot een half jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld omdat hij de uit de kerk gestapte Van der L. door een corrupte politieman heeft laten schaduwen. Ook gaf hij de agent opdracht in het politiesysteem te achterhalen of Van der L. een deal had gesloten met het Openbaar Ministerie. Want wat als Jonathan de dubieuze financiële constructies van de kerk aan justitie opbiecht?

Eigen bank

De Noorse Broeders is een orthodox-christelijke gemeenschap met wortels in Noorwegen. De tienduizenden leden van de wereldwijd opererende gemeenschap doneren gul. Ook werken ze zonder ervoor betaald te krijgen. Met dat geld beginnen de broeders een eigen 'bank' op Cyprus, BCC Financial. Die leent op grote schaal geld uit aan bedrijven en personen uit de top van de gemeenschap. In 2011 staat er voor 23 miljoen euro aan leningen uit, twee jaar later is dat gegroeid tot ruim 91 miljoen.

Het charitatieve doel achter die leningen lijkt afwezig. Waarom zou de kerk 2 ton lenen aan Northern Logistics uit Nieuw Buinen, een transporteur van artikelen uit de paardensport? Of maar liefst 21,4 miljoen euro aan Baronesa Trading, een handelsmaatschappij in textiel en leer, die in handen lijkt van de Noorse topmannen Kare Smith en Bernt Aksel Larsen en waarvan Van der L. op papier de directeur is? Ook leende de bank wel erg makkelijk tonnen aan de kerkleiders en familieleden. Van der L. is jarenlang de spin in dit financiële web. Hij regelt, in samenspraak met de Noorse top, dat de kerk zo weinig mogelijk belasting betaalt.

Dit oude schoolgebouw aan de Kadijk in Terwolde was in gebruik van de Noorse Broeders. Dit oude schoolgebouw aan de Kadijk in Terwolde was in gebruik van de Noorse Broeders. Foto: Ronny te Wechel

Bestuurder van de 'bank' van de kerk

Van der L. groeit op binnen de besloten gemeenschap. Na een carrière bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) gaat hij fulltime aan de slag als financiële man van de broeders. Zijn naam doemt op bij vrijwel alle transacties en hij is bestuurder van de 'bank' van de kerk.

Op het adres van zijn rijtjeswoning aan de Hendrina Broekmanstraat in Zwolle, tot zijn verhuizing eind 2014 naar Apeldoorn, staan diverse stichtingen ingeschreven, met miljoenen euro's op de bank. Een ervan is Hippo Mundo Charity (HMC), dat op 23 april 2007 wordt ingeschreven. Meteen dat jaar al vloeien tonnen naar BCC en naar Kolme Tack, een onderneming die handelt in paardensportartikelen. Op 4 januari 2008 maakt HMC 2,6 miljoen euro over naar dit bedrijf en twee weken later nog eens 1,1 miljoen. Terwijl HMC in 2008 aan donaties 1,5 miljoen euro binnenkreeg.

Als bestuurder van de broeders reist Van der L. als een miljonair: business of first class, rondrijdend in luxe Bentleys en aan zwembaden nippend aan dure drankjes. Op 1 januari 2012 checkt Van der L. in bij het Marriott hotel in Sao Paolo, een paar dagen later zit hij in het Four Seasons in Buenos Aires.

Op 27 februari vliegt hij naar Cyprus, waar hij een Mercedes uit de C-klasse huurt, in maart zit hij opnieuw in Zuid-Amerika en in Zwitserland. Om vervolgens in mei in te checken in hotel The Palm Atlantis in Dubai, waar alleen al twee nachten in de Royal Tower goed zijn voor een rekening van bijna 5.000 euro.

The Palm Atlantis met daarachter de skyline van Dubai. The Palm Atlantis met daarachter de skyline van Dubai. Foto: Reuters

Helikopter boven Dubai met callgirl

Het zijn zomaar wat dagen uit het drukke reisschema van de financiële topman van de broeders. Probleemloos betaalt de kerk zijn stroom declaraties. Hij geniet er niet altijd in zijn eentje van. Boven Dubai cirkelt op 8 oktober 2014 een helikopter, met tussen de piloot en de getrouwde Van der L. een tengere, jongere vrouw die bekendstond als dure callgirl, de nu 28-jarige Frederique P.. De rekening van die vlucht: ruim 1.350 euro, zonder kosten voor de aansluitende nachtjes in The Palm Atlantis.

Het WhatsApp-verkeer tussen die twee, ook in handen van FIOD, OM en de Stentor, roept vragen op. Zo staat Frederique op de loonlijst van de BV van Van der L. (Adsolve) en krijgt ze in december 2015 een envelop met daarin 10.000 euro kerstbonus. Over geld hoeft ze zich geen zorgen te maken, appt hij haar op 6 januari 2016. 'Ik heb op wel meer plekken een miljoen staan Free'. Hij stopt haar tien dagen later nog meer geld toe. Adsolve keert haar dan 50.000 euro uit en later nog eens 25.000 euro, vanuit Abu Dhabi. 'Dan kunnen we maandag 100.000 erbij zetten', schrijft Van der L.. Intussen schaft P. in Zeist een villa van meer dan een miljoen euro aan.

Leugens in de top

Op 29 januari 2016 stapt Van der L. uit de kerk en verlaat voor P. zijn gezin. In zijn afscheidsbrief schrijft hij nooit 'gegrepen te zijn' door het evangelie. 'De laatste jaren viel het me steeds zwaarder om te moeten veinzen dat ik een fijne broeder was terwijl ik dat in werkelijkheid niet ben'. Hij heeft tijdens zijn werk te veel gezien in de gemeentetop dat hij niet kan verenigen met 'wat ik diezelfde mensen op het spreekgestoelte hoor zeggen'. Er wordt keihard gelogen, schrijft hij.

Van der L. waarschuwt dat als hij verantwoordelijk wordt gehouden voor hun daden, hij zal putten uit tien jaar correspondentie, waar 'zowel kranten als belastingdiensten wereldwijd' van zullen smullen. De top slaat binnen een maand terug: ze doet aangifte en in maart 2016 worden Van der L. en P. opgepakt op verdenking van verduistering van 8 miljoen euro. In de kruipruimte van een vakantiehuisje in Hoenderloo hebben ze koffers met daarin tonnen aan contanten liggen. Het is 'de contante geldstroom' van de broeders, zo verklaart Van der L. tegen de politie.

Politieman omkopen

In de zomer van 2020 ontstaat er kennelijk onrust binnen de geloofsgemeenschap over verklaringen die Van der L. aflegt en het horen van topmannen Larsen en Smith als getuigen in de strafzaak. Voormalig vriend en broeder Elias B. koopt een politieman van het korps Noord-Holland om en vraagt hem het dossier van Van der L. te bekijken. De politieman had op het bureau een briefje liggen, met daarop de vraag: is er een deal OM-JvdL?

Ook laat hij Van der L. en oud-broeder Ben van Wijhe, de voormalig topman van Commodore, die zijn advocaat bekostigt, schaduwen. Wat B. niet weet, is dat de politie meeluistert als hij met de politieman in een visrestaurant in IJmuiden de opdracht bespreekt. Van Wijhe wordt na afloop van de schaduwoperatie op 14 augustus op klaarlichte dag bruut overvallen en van zijn laptop beroofd. B. wilde niet reageren op vragen van de rechters of hij de politieman omkocht in opdracht van de Noorse Broeders.

Helft vordering van 8 miljoen laten vallen

Van Wijhe verliest na die overval wel het contact met Jonathan van der L.. De kerk laat de helft van haar vordering van 8 miljoen euro vallen als Jonathan en Frederique de villa in Zeist verkopen, zo zou Van der L. naar Van Wijhe geappt hebben. Ook moet Van der L. alle eerdere verklaringen intrekken en al zijn communicatie, ook met kranten, aan de Noorse Broeders overleggen. Het is onduidelijk of hij is ingegaan op deze voorwaarden. Inmiddels is de villa wel verkocht.

Van der L.'s advocaat wilde geen commentaar geven. HMC, dat 8 miljoen euro mist en gelieerd is aan de Noorse Broeders, ontkent bij monde van interim-voorzitter David Nooitgedagt dat Van der L. handelde in opdracht van de kerkgemeenschap. Het tegendeel zou zijn aangetoond in de civiele zaak, waarin hij werd veroordeeld tot terugbetaling van miljoenen. Van der L. werkte volgens Nooitgedagt mee aan de terugbetaling.

De rechtbank in Zutphen behandelt de zaak tegen Van der L. en P. op 24 en 25 februari.

Dit artikel kwam tot stand na het bijwonen van rechtszittingen, navraag bij bronnen rond de kerkgenootschap en lezing van geheime stukken waaronder honderden facturen, overeenkomsten, verhoren en WhatsApp-berichten.