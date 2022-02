Ze zijn even geliefd als omstreden: de razendsnelle fietskoeriers die je boodschappen binnen minuten bezorgen. Op bezoek bij Gorillas in Rotterdam. 'Niemand hoeft te racen.'

Tijd voor een korte demonstratie. Sadik Cevik (31) houdt zijn iPhone omhoog, opent de Gorillas-app en swipet naar de drankjes. Hij kijkt de verslaggever en zijn communicatiemedewerkers aan. "Waar hebben jullie trek in?" Voor alle duidelijkheid: Cevik doelt niet op een doorsnee kopje koffie of thee. De Benelux-topman wil laten zien wat 'zijn' Gorillas allemaal wel niet in huis heeft. Én hoe snel het systeem werkt. Het wordt een ouderwets colaatje. Cevik legt vier stuks in zijn winkelmand, rekent af en voegt terloops nog een paar euro fooi toe. Het kost hem seconden.

Futuristisch magazijn

We staan in een dark store aan de Gouvernestraat, één van de drie Gorillas-magazijnen in Rotterdam. Hier ligt de cola opgeslagen die Cevik, als hij vanuit huis had besteld, over tien minuten aangereikt zou hebben gekregen. Vanzelfsprekend is het assortiment nog veel groter: Gorillas biedt duizenden producten aan. Je verwacht misschien futuristische magazijnen vol nagelnieuwe techniek, maar niets van dat alles: de dark store in Rotterdam-West is niet meer dan een verzameling boodschappenrekken en koelkasten. En de tassen? Die worden 'gewoon' met de hand gevuld.

Niet zomaar een boodschappenlijstje

Hoe dat gaat, blijkt luttele seconden nadat Cevik betaald heeft. Dan gaat in het magazijn namelijk een alarmpje af en kijkt de picker routineus naar de handcomputer die om zijn nek hangt. Op het scherm verschijnt een boodschappenlijstje: vier cola.

Achter dat lijstje zit denkwerk, vertelt Cevik. "Onze rekken staan in een cirkel opgesteld, zodat pickers van product naar product kunnen lopen. De route bepalen ze niet zelf, dat doet de app. Die toont telkens een combinatie van tekens. F1-10, bijvoorbeeld. Dan weten de pickers precies waar ze moeten zijn." De app stuurt pickers als eerste naar de zwaarste producten op de lijst. En daarna? Dat is aan de software. Programmeurs zijn namelijk continu bezig met het optimaliseren van de opstelling en looproutes.

De zogeheten pickers vullen de papieren tassen razendsnel met boodschappen.

53 seconden

De vier colaatjes zijn in 53 seconden verzameld, zo toont het scherm. Cevik bezweert zijn werknemers niet op de tijd af te rekenen. Toch wordt het bijgehouden: een bedrijf als Gorillas draait nou eenmaal op data.

Cevik neemt de tas nu over, maar normaal gesproken zou deze op de 'toonbank' belanden. Niet lukraak, maar in het vak met het nummer dat het computertje aangeeft. Zo weten de riders, die continu de instructies van hun telefoons volgen, welke tas ze moeten pakken.

Wethouder vindt het 'bloedirritant'

Cevik loopt naar buiten. Te midden van acht geparkeerde e-bikes vertelt hij over de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur, de vier uur durende Veilig Verkeer Nederland-training die elke rider moet volgen en het feit dat bezorgers gemiddeld zes minuten onderweg zijn.

Op datzelfde moment nadert een bezorger in hoog tempo. De laatste meters rijdt-ie over de stoep en het kletteren van de bakfiets is duidelijk hoorbaar. De jongen parkeert razendsnel en schiet de dark store in.

Een beeld dat exemplarisch is voor de aanzwellende kritiek van Rotterdammers op flitsbezorgdiensten. Omwonenden van magazijnen klagen immers volop over 'stoeprijders', maar hekelen ook geluidsoverlast van wachtende bezorgers én de met stickers afgeplakte dark stores.

De kritiek is zo groot dat Rotterdam heeft besloten om maximaal een jaar lang géén nieuwe flitsbezorgwinkels toe te laten. Wethouder Roos Vermeij (economie, PvdA) noemde de huidige situatie zelfs 'bloedirritant'.

'Niemand hoeft te racen'

Daar wil Cevik op reageren. "Wat je net zag? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Daar moeten managers op blijven hameren. En dat gebeurt ook. Het punt is: we hebben regelmatig nieuwe bezorgers in dienst. Je moet dus steeds weer opnieuw beginnen."

Maar werkt de druk om snel te bezorgen roekeloos rijgedrag niet in de hand? Cevik schudt zijn hoofd. "Het systeem is zo geprogrammeerd dat je snel kunt bezorgen zónder extra hard te moeten fietsen. De gemiddelde bezorgafstand is een kilometer, dus niemand hoeft te racen. Veiligheid vinden we belangrijk: het is immers ónze verantwoordelijkheid als iemand een ongeluk krijgt. We zullen iemand nooit pushen om harder te gaan." Cijfers over incidenten heeft de topman niet paraat. "Maar ik denk niet dat het aantal ongelukken onder onze bezorgers hoger is dan gemiddeld. Eerder lager, omdat ze zo gefocust zijn."

Rugpijn

Ondertussen lag Gorillas vanwege 'levensgevaarlijke' fietsen al eens onder vuur. Afgelopen zomer voerden bezorgers in Duitsland actie, omdat ze de 'gebrekkige' tweewielers zat waren. Ook in Nederland trokken bezorgers aan de bel. Ze vreesden niet alleen voor ongelukken, maar klaagden ook over rugpijn.

Volgens Cevik komt het bedrijf juist voor bezorgers op en werkt het aan een 'constante verbeterslag'. Ook benadrukt hij dat riders, die zo'n 12 euro per uur verdienen en veelal mannen van onder de 25 jaar zijn, bij het bedrijf in dienst zijn: misstanden die de autoriteiten afgelopen januari in Rotterdam-Zuid constateerden - van de achttien gecontroleerde bezorgers bleken zes illegaal óf te jong - zouden bij Gorillas om die reden niet aan de orde zijn.

"De bezorgers staan voorop. Kijk naar onze gear: niet oranje of roze, maar een set waar je trots op mag zijn. De winterkleding kost tussen de 300 en 400 euro per persoon. En dat mogen ze houden, hè?"

Werkt de tijdsdruk roekeloos rijgedrag in de hand? Werkt de tijdsdruk roekeloos rijgedrag in de hand? Foto: Frank de Roo

'Kunnen bekritiseerd filiaal niet sluiten'

Cevik zelf heeft óók kritiek: Gorillas wil groeien, maar kán het niet. "De laatste acht maanden hebben we geen enkele locatie meer geopend, omdat we wilden wachten op nieuw beleid van de gemeente. Dat pakte verkeerd uit: in het slechtste geval moeten we nu nóg een jaar wachten."

Het betekent ook, zegt hij, dat Gorillas het bekritiseerde filiaal aan de Hoogstraat in Rotterdam-Centrum niet kan sluiten. Zinspeelt hij op een rechtszaak? Cevik gaat daar niet op in. "Maar zo lang wachten heeft zeker niet de voorkeur."

Cevik heeft een boodschap: flitsbezorgers blijven. "Omdat we allemaal lui zijn geworden? Nee. We willen gewoon onze tijd anders besteden. Waarom zou je nog naar de supermarkt gaan als je ook een wandeling in het bos kan maken? De boodschappen komen immers naar je toe."

Of de cola, zoals je wilt.

Rotterdammers bestellen veel avocado's, kiwi's én chocola

De populariteit van flitsbezorgers groeit. Marktonderzoeker GfK stelde begin februari dat van de 46.000 ondervraagde personen 2,8 procent zei het afgelopen kwartaal gebruikt te hebben gemaakt van flitsbezorging. Een verdubbeling ten opzichte van een zes maanden geleden. De klanten bleken vooral jongeren van tussen de 18 en 34 jaar.

In Nederland zijn vier partijen actief: Gorillas, Flink, Getir en Zapp. Gorillas heeft drie magazijnen in Rotterdam. Hoeveel klanten de van oorsprong Duitse bezorger bedient, wil zij niet zeggen: dat is concurrentiegevoelige informatie. Rotterdammers bestellen relatief veel avocado's, kiwi's en millionaire's shortbread chocola.