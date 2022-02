Van twee wooncomplexen in Amsterdam waar statushouders en jongeren wonen, is tijdens storm Eunice het dak afgewaaid.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het was een afschrikwekkend geluid, hard, zegt Jitha Oudshoorn. Ze woont in een van de twee complexen waar woningbouwvereniging DeKey zaterdag puin ruimt. Op het dak van haar complex lopen mannen in zwarte werkkleding. Elektriciens bijvoorbeeld. Want gaat het dak eraf, dan komt er van alles mee.

"We zagen dat buiten mensen naar ons dak keken", zegt Oudshoorn die zelf op de eerste etage verblijft bij haar vriend. "Ik ben naar buiten gegaan, maar de brandweer stuurde ons snel naar binnen. Op een gegeven moment hoorden we twee of drie minuten heel hard gerommel. Haar vriend Kino Voss: "Alsof je een colablikje in elkaar frommelt."

Oudshoorn: "En even later hingen dakdelen langs het gebouw en sloegen tegen de ramen aan." Ze laat een filmpje zien van loshangende delen die langs het raam scheren. Ze heeft ook een filmpje van het wooncomplex aan de overkant waar het dak van afwaaide. Alsof een onzichtbare reus achteloos een kartonnen doos opentrekt.

'Als iemand hier loopt...'

Suhail al Amari, afkomstig uit Syrië en sinds zes jaar in Nederland, woont in dat complex. Ook hij is geschrokken. "Als hier iemand loopt", zegt hij terwijl hij een filmpje op zijn telefoon laat zien van grote stukken golfplaat die van het dak waaien. Hij toont ook een foto van een balk die het plafond doorboort. Onder de balk staat een bed. "Als die balk iets lager was geëindigd en er lag iemand op bed, wat dan?"

Het is geen foto van zijn eigen slaapkamer. De balk kwam door het plafond van een woning in het complex van Oudshoorn. Ze kent het beeld. "Wij slapen in een hoogslaper", zegt ze. "Op een klein stukje van het plafond. Ik werd er zo paranoïde van dat we op de bank hebben geslapen met zijn tweeën. Het voelde niet fijn om zo dicht bij het plafond te zitten. De bewoners van de gangen bovenin het gebouw hebben zichzelf geëvacueerd toen het dak scheurde. Een deel heeft ook niet hier geslapen."

Zaterdagmiddag verwijdert een kraan de nog loshangende delen van het dak van een van de wooncomplexen. Een doorgang is afgezet met rood-wit lint. Een paar meter hoger beweegt een stuk golfplaat dat elk moment naar beneden kan komen.

Eeuwigheid

Golfplaat is het materiaal waarmee de buitenmuren en daken van deze woningen zijn bedekt. Het wooncomplex aan een rafelrandje van Amsterdam Nieuw-West staat er ook niet voor de eeuwigheid, maar het moet wel langer mee dan deze week.

Dan moet de woningbouwvereniging toch iets beter haar best doen bij de reparatie van het dak dan de vorige keer, zegt Al Amari. "Het dak was al niet goed", zegt hij. "Een maand of zeven, acht geleden was er al schade ontstaan. Dat hebben ze provisorisch verholpen, maar dat was natuurlijk niet genoeg. Ik hoop dat ze ditmaal het dak wel goed repareren."

Zorgen heeft hij over hoe het de komende tijd met de verwarming gaat. "Kijk", zegt hij als ook hij een filmpje laat zien van het dak dat er afwaait. "Zie je die drie pijpen? Die horen bij de verwarmingsinstallatie." Of beter: hoorde, want als de wind het dak van het gebouw stript, verdwijnen ook de pijpen. "Het is nog winter en het blijft nog wel even koud."