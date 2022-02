Wie is schuldig aan het instorten van de tribune in stadion De Goffert in Nijmegen? Wij niet, zegt NEC. Wij ook niet, zegt de gemeente Nijmegen. Wij misschien een beetje, maar zeker niet helemaal, zegt de omgevingsdienst ODRN. Over het schoonvegen van straatjes en honderden scheuren die niemand zag. Waarbij het er uiteindelijk om gaat: wie gaat betalen?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Terwijl de supporters van NEC op zondag 17 oktober hun teleurstelling verbijten na een 0-1 nederlaag tegen rivaal Vitesse, beweegt het uitvak van stadion De Goffert op en neer. Naar het idee van de Vitesse-supporters voelt allemaal wat heftiger aan dan normaal. Alsof je op een trampoline staat.



En dan klinkt plots een dreun. En vlak daarna gejoel vanuit het hele stadion, ook van de aanhang van NEC. Spelers en technisch directeur Johannes Spors van Vitesse manen de supporters in het uitvak tot kalmte. Het onderste deel van het uitvak blijkt ingestort.



Nadat stewards de supporters richting de bussen achter de tribune dirigeren, volgen al snel de grappen. 'Moet je ook maar niet zoveel eten.' Maar zoetjesaan begint het bij veel Vitessenaren door te dringen dat ze aan een stadionramp zijn ontsnapt. Onbeantwoord blijft de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren?



Er komt een onderzoek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, dat een antwoord moet geven. Dat duurt maanden: er volgt een tussentijds rapport op basis waarvan de voetbalclub het stadion kan gaan versterken met metalen strips. Komende week komen de eindconclusies.



Maar meteen al beginnen de hoofdrolspelers de eigen rol zo klein mogelijk te maken. De gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion, zegt alleen maar eigenaar te zijn en zich eigenlijk nergens mee te bemoeien. NEC dan? Wij zijn een voetbalclub en hebben er geen verstand van, klinkt het daar.



Uit interne documenten, die de Gelderlander verkreeg door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur, blijkt dat de schuld in elk geval voor een belangrijk deel wordt neergelegd bij de ODRN, de instantie die jaarlijks het stadion inspecteert.

Een persconferentie over de eerste conclusies. Een persconferentie over de eerste conclusies. Foto: ANP

De voetbalclub gaat daar het verst in. In een aangetekende brief die op 15 november wordt verstuurd, staat letterlijk: 'De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen valt, is kennelijk tekortgeschoten in de (jaarlijkse) inspecties die zij in opdracht van de gemeente Nijmegen aan het Goffertstadion heeft uitgevoerd en waarop NEC heeft vertrouwd.'



De brief wordt in een bestuurlijk overleg op 30 november, waarbij gemeente, club en ODRN aanwezig zijn, 'een kleine verstoring' genoemd 'in het uitgangspunt om samen te blijven optrekken'.



Het is een bijna potsierlijke omschrijving van de enorme woede die de brief opwekt. De ODRN geeft aan 'geschokt te zijn' over de passage in de NEC-brief. 'Niet omdat de opgenomen zin helemaal niet waar is', schrijft de dienst, maar ook de bouw en het gebruik van het stadion hebben meegespeeld. Natuurlijk: de dienst heeft 'mogelijk iets over het hoofd heeft gezien', maar die niet alleen.



De schuldvraag is voor NEC de reden de brief te sturen, is te lezen in het verslag van hetzelfde overleg. Om het 'instortingsproces af te ronden' en mee te nemen in de aankoop van het stadion.

Meer scheuren

Heeft de gemeente Nijmegen schuld aan de instorting van het stadion? Uit een eind vorig jaar opgesteld intern document van de gemeente Nijmegen, waarin beschreven staat wat er naar buiten gebracht mag worden, staat dat er na het incident 'meer scheuren zijn dan er formeel zijn geconstateerd'. En: 'Het is niet duidelijk waarom de scheuren die nu zijn te zien, niet zijn opgemerkt tijdens de inspectieronden in februari.'



Waarmee het vingertje van de gemeente ook naar de ODRN wijst, de dienst die door de Nijmegen samen met andere regiogemeenten wordt betaald en aangestuurd.



Maar de gemeente Nijmegen lijkt er blijkens de interne documenten alles aan te doen de eigen rol in het geheel te marginaliseren. De gemeente lijkt voortdurend te willen zeggen: we wisten niks, we hoefden niks. Want 'vanuit de eigenaarsrol' hoeft Nijmegen ook geen controles te houden op de bouwkundige staat van het Goffertstadion, vindt de gemeente zelf. 'Binnen de gemeente Nijmegen is dit ook niet gebruikelijk.'



Hoeft niet, wisten we niet, deden we nooit, waren we niet gewend: het komt keer op keer terug in de interne stukken. De controle van het stadion is uitbesteed aan de ODRN en daarmee is voor Nijmegen de kous af, lijkt het. Ook omdat er geen aanleiding was te denken dat er wat mis zou zijn met het stadion. Want de gemeente had zelf nooit iets gezien: da's ook logisch als je nooit gaat kijken. En er ook nooit iemand over gehoord.



"Die scheuren zijn er vanaf het eerste jaar geweest", vertelt NEC-directeur Wilco van Schaik. "Toen was het stadion, het beton, zich aan het zetten. We hebben in al die jaren meerdere keren de opdracht gekregen bepaalde scheuren te maken in het groot onderhoud en dat hebben we conform de inspectierapporten ook gedaan. Dat is gecontroleerd en akkoord gevonden."



Hij zegt ook: "Ik ben geen technisch ingenieur, maar ik heb me laten vertellen dat een scheur an sich niet gelijk iets hoeft te betekenen."

Gewicht van supporters

Wat dan wel? Het aantal supporters in het afgebroken tribunedeel? Het gewicht ervan was niet te groot, meldt Royal Haskoning DHV. Hoewel de inzichten daarover kennelijk met de jaren is veranderd. In een brief van de gemeente Nijmegen aan de club van 15 februari 2007 wordt ingegaan op een verzoek dat is binnengekomen om in een gedeelte van het stadion de zitplaatsen te vervangen door staanplaatsen. Bij staanplaatsen is de belasting veel hoger. 'Niet toelaatbaar', schrijft een bureauhoofd van de gemeente.



Onduidelijk is waarom er uiteindelijk toch een staantribune is gekomen. En al helemaal waarom niemand daar iets tegen gedaan heeft. Waarom heeft NEC kennelijk zonder toestemming toch de zitplaatsen weggehaald? En waarom heeft de gemeente daar niet tegen opgetreden?



Haskoning schrijft bij de voorlopige conclusies dat een van de hoofdoorzaken is dat de belasting van de tribune hoger was dan waarvoor deze was ontworpen. Wonderlijk is wel dat de belasting met de 93 mensen die er op de tribune stonden toen deze afbrak niet hoger was dan waarvoor de tribune was ontworpen. Dus het gewicht was helemaal niet het probleem: volgens Haskoning kwam er een extra belasting door het springen op de tribune. Wat de vraag oproept of het had uitgemaakt of het een zittribune was gebleven: de supporters van Vitesse waren na de winst op NEC waarschijnlijk toch wel gaan springen.

Het dak van De Goffert, rechts het uitvak. Het dak van De Goffert, rechts het uitvak. Foto: Paul Rapp

Dan komt dus de door Haskoning genoemde tweede hoofdoorzaak meer in beeld: het verkeerde ontwerp. De bewaping van de tribune is bij de drie onderste 'treden' gelijk, terwijl op de onderste trede veel meer spanning staat dan op de bovenste. De vraag er nu ligt: wie heeft die fout in het ontwerp gemaakt? En vervolgens: is de veroorzaker nog de schuld in de schoenen te schuiven?



NEC mag verwachten dat ze een stadion van de gemeente huurt dat deugt. Maar de gemeente is niet altijd eigenaar geweest: Nijmegen kocht het stadion in 2003 voor 12 miljoen euro van... NEC, dat het stadion in 1999 ingrijpend verbouwde.



Is de slechte bewapening dan een verborgen gebrek te noemen? Of had de gemeente destijds via de bouwvergunning ervoor moeten zorgen dat de tribune wél op de juiste manier gemaakt was?



Van Schaik wil er wel op reageren: "Er is toen een bouwvergunning afgegeven, dat zegt dat alles is goedgekeurd op dat moment. Dus daar is iedereen van uitgegaan, dat mocht ook. Dus daar kan niemand van NEC zich schuldig over voelen."



Hoe dan ook: erg verborgen waren de gebreken niet, als de onderzoekers van Haskoning geloofd moeten worden. Uit de inspectierapporten die de laatste jaren zijn opgesteld, komt steeds dezelfde soort bevindingen terug: scheuren en betonrot. In achterwanden, in de portalen, in de toegangspoort van de Hazenkamptribune, in de toren van het hoofdgebouw. Maar niet in de tribunes.

Gaatje in het beton geboord

Die scheuren en het betonrot zijn niet vreemd, als je bedenkt dat het om delen van het stadion gaat die heel oud zijn. Maar waarom de scheuren in de tribunes niet gezien zijn? 'In algemene zin zijn de tribunes aan de bovenzijde visueel geïnspecteerd en zijn er geen gebreken geconstateerd', schrijft de gemeente in een brief van 4 november 2021, waar- in een soort reconstructie is gemaakt van wat er de afgelopen jaren allemaal is gedaan. Nooit is er een sterktemeting gedaan, of een gaatje in het beton geboord om te bekijken hoe het ermee gesteld is.



De inspectie van twee uur in januari 2021 levert een rapport op dat op 8 februari klaar is en wel wat verbeterpunten aansnijdt. Maar haast hoeft de club er niet mee te hebben: binnen een jaar moeten er wat dingen worden aangepakt of gecontroleerd, maar geen woord over de staantribune in het rapport met de titel 'Inspectie constructie Goffertstadion'.



Een maand later, op 15 maart, verschijnt ook nog een 'Rapport van bevindingen Goffertstadion', voor een belangrijk deel een herhaling van het rapport van een maand eerder. Maar er staat dat het wordt gedeeld met de gemeente en dat NEC met een plan van aanpak moet komen, omdat in het uiterste geval het stadion gesloten kan worden.



Maar 'voor zover na te gaan' weet Nijmegen van niets. Dat betekent dat het rapport nooit bij de gemeente terecht is gekomen of mogelijk ergens ongelezen in een lade is beland. Let wel: het gaat dus om een rapport over gebreken die kennelijk zo ernstig zijn dat gedreigd wordt met het sluiten van het stadion. Nijmegen weet daar niks van?



In november is de houding van de gemeente totaal anders: ze wil de regie naar zich toe trekken. Met als een van de argumenten: 'In het verleden weinig gedaan met de scheuren en getuigt dat van goed huurderschap?' Het is een sneer naar NEC, net als de constatering dat de club nog maar 'heel summier' informatie heeft aangeleverd over wat er met de scheuren die eerder wél gezien zijn is gedaan.



Het is het zoveelste onderdeel van het spel 'Wie is de schuldige?'. Komende week moet het antwoord op die vraag duidelijk gaan worden, als Royal HaskoningDHV de eindconclusies gaat presenteren. Eén ding is al zeker: de omgevingsdienst is in elk geval een van de verliezers van het spel: die dienst wordt niet meer vertrouwd. De veiligheidsinspectie van dít jaar mag de ODRN namelijk niet meer uitvoeren: de gemeente Nijmegen heeft hiervoor nu Royal HaskoningDHV opdracht gegeven.



En verder wil de gemeente, net als de ODRN trouwens, niks zeggen tot het eindrapport er ligt.