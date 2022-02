Wat is er gebeurd met Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek die op 24 januari vertrok voor een uitdagende hike in de Colca Canyon in Peru? Haar spoor eindigt in Cabanaconde. Onze reporter Marc Coppens en fotograaf Xavier Piron trokken naar de Andes op zoek naar getuigen in het slaapdorp en volgden 'de Alain Remue van Peru' bij zijn speurtocht naar de vermiste toeriste in de verraderlijke kloof.

Cabanaconde: het minst bezocht van alle dorpen langs de Colca Canyon, op twintig minuten van het veel gezelligere en kleurrijke Chivay. Zelfs de weg ernaartoe is een calvarietocht en het welkomstbord bij binnenkomst is zo afgebladderd dat je de naam nauwelijks nog kan lezen. Er had net zo goed 'Troosteloos' kunnen op staan, ook elf letters. Een weg van afgevreten asfalt en aangekoekte modder leidt naar een vierkant plein - de plaza - met een opzichtige fontein en daarrond brokkelige gebouwen, een kerk met vochtproblemen en een compact politiecommissariaat in pastelgroen. Dat de 28-jarige Brusselse Natacha de Crombrugghe hier voor het laatst werd gezien, mag eigenaardig worden genoemd. En ook weer niet, want Cabanaconde heeft adembenemende uitzichten, een vijftiental erg betaalbare hotelletjes en hostels en is vooral het startpunt van veel trektochten naar de bodem van de Colca-kloof.



Op de plaza ontmoeten we de Brusselse Morgane Lemmens (27) die er samen met de Nederlander Victor net een zware tweedaagse heeft opzitten. De twee ontmoetten elkaar vorige week tijdens de Salkantay trail - zo gaat dat onder backpackers, je komt altijd een gelijkgestemde ziel tegen. "De Colca Canyon stond ook op mijn verlanglijstje, maar sinds het nieuws over de verdwijning van Natacha wilde ik liever niet op mijn eentje dit avontuur aangaan.

Wij hebben een trail gekozen met een afdaling naar Llahuar en op dag twee zijn we opnieuw naar boven geklauterd naar Sangalle en terug naar Cabanaconde. Vooral het tweede deel was enorm zwaar met meer dan duizend hoogtemeters. We hebben het zonder gids geklaard, maar op het einde trilden mijn benen van vermoeidheid, ik had geen energie meer over. Ik kan me inbeelden dat het erg gecompliceerd kan worden, als je nog langer aan het trekken bent. Net als Natacha had ik hiervoor ook een vijfdaagse trektocht naar Machu Picchu ondernomen en die tocht hing nog in de kleren."

Licentie ingetrokken

Natacha had op 23 januari het thuisfront laten weten dat ze moeilijk bereikbaar zou zijn tijdens haar trail in de canyon. Toen ze begin deze maand officieel als vermist werd opgegeven was niet meteen bekend waar ze een laatste keer had gelogeerd. Zonder de wimpel met reclame oogt La Estancia ook niet bepaald als een leuke hostel.

Het gelijkvloers van het gebouw bestaat uit een poort en een toegangsdeur in aluminium zonder ook maar één raam. Handig om pottenkijkers buiten te houden, maar je zou er eerder een magazijn dan een toeristenverblijf vermoeden. Binnenin een kijkje nemen lukt niet. Lokaal journalist José Ramirez Cuba (35) vertelt ons dat uitbaatster Gladys Lopez naar Arequipa is gereisd om te zorgen voor een gehospitaliseerd familielid. Op de eerste verdieping horen we geluid alsof er toch nog mensen logeren, hoewel de licentie van het hostel door de burgemeester werd ingetrokken omdat er de coronaregels niet werden gerespecteerd.

Elke steen omgedraaid

José is de journalist die ontdekte dat de rugzak van Natacha in het hotel was achtergebleven en zijn artikel in de krant van 3 februari kreeg nationale en daarna internationale weerklank. Sindsdien logeren er een dozijn journalisten in het dorp, hopend op een doorbraak in de mysterieuze verdwijningszaak. In Cabanaconde zijn ze die commotie niet gewend. "Ik ben hier opgegroeid", zegt José, "een rustige plaats waar 80 procent van de bewoners zich bezighoudt met veeteelt en de overige 20 procent met toerisme. Iedereen hier is in shock, want eerlijk gezegd gebeurt hier haast nooit iets. Iedereen kent hier iedereen en plots zitten we met het imago dat het hier gevaarlijk zou zijn. Daar klopt uiteraard niets van."



Na de mijnindustrie en de visvangst is toerisme voor Peru de derde belangrijkste industrie; de stempel 'gevaarlijk' kan het land missen, na twee COVID-19-jaren waarbij het gros van de toeristen wegbleef. Alleen daarom is het geen toeval dat met man en macht wordt gezocht naar Natacha. In totaal tachtig agenten van de High Mountain Rescue Unit en de criminele sectie zijn nu al zestien dagen onafgebroken op zoek naar de vermiste Brusselse vrouw. Daarnaast is er een parallel onderzoek onder leiding van Eloy Cacya (54), een pezige Peruaan met verweerde handen die doen vermoeden dat hij intussen al elke steen van de canyon heeft omgedraaid. Cacya is al twintig jaar gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen in onherbergzaam gebied.

Vorig jaar vond hij na 41 dagen het lichaam terug van de 25-jarige bokser José Eduardo Adriazola Hurtado in de Chacaylla-ravijn. Het terugvinden van de 24-jarige Ciro Castillo in 2011 was een echt huzarenstuk en een toonbeeld van niet aflatende inzet: na 202 dagen werd de onfortuinlijke man dood teruggevonden in diezelfde Colca Canyon waar nu ook naar Natacha wordt gezocht. De Colca Canyon geldt als een van de diepste ravijnen ter wereld, twee keer zo diep als de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Er raken wel vaker overmoedige hikers vermist, maar die worden na twee of drie dagen altijd teruggevonden. Bijna altijd.



Cacya kreeg in zijn thuisland de bijnaam 'El angel de los desaparecidos' - de engel van de vermisten - maar voor ons zit een bescheiden man, type 'geen woorden maar daden'. "Ik kan niet beloven dat we Natacha zullen terugvinden, maar ik hoop van harte dat het ons gaat lukken, we gaan er werkelijk alles aan doen", zegt hij. Groot probleem is het gebrek aan middelen. "Vier jaar geleden heb ik Aramec-Peru opgericht, een groep van vrijwilligers die helpt zoeken naar verdwenen personen in berggebied. Vijftien van hen zijn naar hier afgereisd om te helpen en krijgen in ruil wat eten en logement. In tegenstelling tot de politie hebben we geen drones, nauwelijks aangepast schoeisel en een gebrek aan gespecialiseerd klimmateriaal. Sponsors zijn heel erg nodig, al is het maar om zaklampen en communicatiemateriaal te leveren."

Slipperige routes

Er zit structuur in de zoektocht van Cacya en zijn team, dankzij zijn grote terreinkennis. "We hebben het hele zoekgebied in kaart gebracht en eerst gekeken naar de paden die de meeste toeristen gebruiken om de kloof af te dalen. Dat zijn de zogenaamd makkelijke routes, al is 'makkelijk' een groot woord: sommige stukken zijn toch behoorlijk verraderlijk. Zonder gids loop je hier en daar het risico om uit te glijden en een val te maken. Momenteel hebben we 80 procent van die paden minutieus afgespeurd, zonder resultaat. De komen- de dagen hopen we de overige 20 procent uit te kammen."



De volgende ochtend zijn Cacya en zijn team vertrokken op de weg die leidt van San Miguel naar San Juan. We hadden om 7 uur afgesproken, maar op de plaats van afspraak valt niemand te bekennen. We komen erachter dat ze omwille van het goede weer vroeger zijn vertrokken en we starten met een achterstand van 40 minuten. Het begin van de trail bestaat uit een smal maar toegankelijk pad, al gaapt een grote diepte aan de linkerzijde. Wie hoogtevrees heeft, kan nu beter rechtsomkeer maken, want na het eerste uitkijkpunt wordt het een stuk lastiger. De weg ligt overigens bezaaid met gevallen stukken rots. "Als je zo'n steen tegen je kop krijgt, kan je het misschien niet navertellen", merkt de fotograaf op.

De zon brandt ongenadig en schaduwplekken zijn er niet. Eindelijk krijgen we het team van Cacya in het oog. Ze dragen helmen en zijn met hamers en touwen in de weer. Er worden gaten in rotsen gekapt om haken in te slaan. Rond sommige rotsen wordt een soort van greppel gegraven zodat het touw niet kan bewegen en de vrijwilligers veilig kunnen afdalen. Sommigen hebben een verrekijker waarmee ze de omgeving afspeuren, maar er is duidelijk niet genoeg materiaal voor iedereen.

Uitkijkpost

Ook gisterenmiddag bleef de zoektocht zonder resultaat. Van Natacha is al 25 dagen geen spoor meer. Het blijft koffiedik kijken welke route ze na haar vertrek uit het hostel heeft gevolgd. Twaalf bewoners van Cabanaconde hebben de politie verteld dat ze Natacha nog hebben gezien. Vier van hen zagen haar in zwarte kleren, met een kleine rugzak en wandelschoenen stappen in de richting van de uitkijkpost van San Miguel waar de start is van een zeven uur lange trektocht langs zes kleine dorpjes met als eindpunt Sangalle waar je een fabuleus uitzicht hebt op de vallei. Speurders hebben in die kleine gemeenschappen al gepolst of ze Natacha hebben gezien, maar kwamen geen stap verder.



"We concentreren ons inderdaad op dat gebied", zegt commissaris Anthony Mozo die ons ontvangt in zijn bescheiden bureau: een tafel met een glasplaat en daaronder een kleurrijke drapeau met franjes. Aan de zijkant de Peruviaanse vlag. Zijn primitieve werkplek - er is nochtans plaats voor een pc op de tafel - steekt schril af tegen zijn piekfijne uniform met baseballcap zoals alle agenten in Zuid-Amerika er een dragen. Voor het eerst staat hij officieel een journalist te woord.

"Het is een complexe zoektocht, want het onherbergzame gebied is ruim 100 vierkante kilometer groot. We worden ondersteund door collega's uit Arequipa, Cuzco en Huaraz. Daarnaast hebben we onze speurhond, de golden retriever Wally." Dat er helemaal geen spoor is, blijkt niet correct. "We wachten op hulp van Belgische speurders die met hun technologie (mogelijk gaat het over gsm-tracking, red.) kunnen uitmaken hoe waardevol dat spoor is", zegt Mozo. Een Belgisch team zou zondag naar het gebied vertrekken en maandag aankomen. "Hoelang we de intensieve acties zullen aanhouden, kan ik niet zeggen, maar zolang de familie van Natacha in Peru is, zoeken we onverminderd voort."



Eric de Crombrugghe en Sabine Verhelst, de ouders van Natacha, verblijven in Cabanaconde en volgen in alle discretie de operaties op de voet. "We zijn bijzonder onder de indruk van de solidariteit en de mobilisatie, zowel hier in Peru als in België", zegt de mama. "We hopen nog steeds onze dochter levend terug te vinden en zullen Peru niet verlaten zonder Natacha."