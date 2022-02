De vlucht naar een veilig land eindigt voor een Palestijnse familie uit Nijmegen in de groezelige kamers van een Katwijks 'uitzetcentrum'. Vier kinderen en hun vader en moeder wachten op hun lot.

De Palestijnse Tahani* (44) wil haar wanhoop niet laten zien, maar ze kan niet voorkomen dat er tranen over haar wangen glijden als ze praat over de toekomst van haar gezin. Hier zitten ze nu, op een zogenoemde terugkeerlocatie in Katwijk aan Zee, omdat er geen plek meer voor ze is in Nederland. De ellende in haar eigen land, de Westelijke Jordaanoever die onder controle van Israël staat, deed haar man Alaa (46) en haar in 2018 besluiten hun land te ontvluchten. Dochter Miral (16) vertaalt wat haar moeder vertelt. "De laatste tijd worden er in ons land veel kinderen vermoord. We zijn hier naartoe gekomen voor de veiligheid van onze kinderen." De veiligheid van het gezin stond nog eens extra onder druk, omdat Alaa had geklaagd over corruptie. In het diepste geheim vertrokken ze met hun dochters Miral, Ghena en Jouri en de kleine Basel, toen nog een baby van een jaar oud.



De kinderen zijn inmiddels 16, 12, 6 en 4. De afgelopen 3,5 jaar brachten ze door in asielzoekerscentra (azc's) in Grave, Budel, weer in Grave, Wageningen, Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen verbleven ze het langst: drie jaar zo ongeveer. De jongste kinderen gingen er naar basisschool De Muze en Miral was bezig met vmbo-t aan het Montessori College. Miral en Ghena (12) voetbalden bij De Trekvogels. De kinderen zaten op zwemles. Ze hadden vrienden in de stad.



"Ik hoorde dat in Nederland kinderen belangrijk waren. Dáárom wilde ik hiernaartoe", zegt Tahani. Dat de kinderen iedere keer naar een andere school moeten, nieuwe vriendjes maken en die weer achter moeten laten, breekt haar hart. "Ik probeer de kinderen niks te laten merken, maar als je in mijn hart kijkt, zie je pijn."

Ze moesten 2,5 week geleden weer hun spullen pakken, omdat het gezin is uitgeprocedeerd. In een geblindeerde bus werden ze naar een zogenoemde gezinslocatie in Katwijk aan Zee gebracht. Voor wie daar belandt, is er geen stip op de horizon, want het is een terugkeercentrum. In de gebouwen waar eerder militairen verbleven die werkten op Vliegveld Valkenburg, leven nu uitgeprocedeerde asielzoekers in kleine kamers. Gezinnen krijgen er bed, bad en brood, omdat internationale kinderrechten voorschrijven dat kinderen daar recht op hebben. Op de kozijnen van de grote ramen in het gebouw liggen dikke lagen stof en aan de lampen hangen lange slierten spinrag.



Jouri en Basel, de twee jongste kinderen, stormen de kamer in. School is uit. Ze moeten zich vermaken op de groezelige gangen van het complex of in de twee geschakelde slaapkamers. Op beide kamers staan twee eenpersoonsbedden. In de rechterkamer slapen Miral en Ghena, in de linkerkamer zijn de bedden tegen elkaar aan geduwd. Daarin slapen Tahani en de twee kleintjes. Om Jouri's kussen zit een sloop dat ze bij haar afscheid op De Muze van haar klas kreeg. Vader Alaa slaapt in een apart vertrek dat hij moet delen met iemand die hij niet kent. 's Avonds is het onrustig in het gebouw, zegt Alaa. Sommige kinderen lopen er tot laat rond en maken herrie. Bij volwassenen voert stress de boventoon. Ook Miral heeft er last van. "Ik lig 's avonds lang wakker, hoewel ik wel moe ben."

Tahani begrijpt niet waarom haar gezin geen asiel krijgt in Nederland. In het dorp bij Ramallah waar het gezin woonde, is continu dreiging, vertelt ze. Meer dan eens stonden er zomaar Israëlische militairen in hun huis. "Toen ik zwanger was, namen ze me mee naar een militair bureau." Miral weet het nog. Haar vader was niet thuis. "Ik bleef alleen achter met Ghena. Zij weet dat niet meer, maar ik moest haar rustig houden. Ik droom er soms nog van, dat er militairen in ons huis komen."

Ze memoreert de instructies die haar ouders haar al jong gaven: "Bel je oom als er wat is. Ga niet de straat op." Miral weet waarom. "Als ik in de bus naar school zat, kwamen er weleens militairen binnen die een kind meenamen. Je zag kinderen geduwd of geslagen worden. Zomaar." Hoe dat afliep, weet ze niet. "De buschauffeur reed snel door." Verhalen zijn er genoeg. Soms worden kinderen de straat op gegooid, soms worden ze doodgeschoten.



Ook een neef van Alaa werd in 2015 vermoord. Op de dag van zijn bruiloft, toen hij zijn bruid wilde ophalen. "Er werden acht kogels op hem afgevuurd. Zonder reden", zegt Alaa. Toen ze al gevlucht waren, is er een bom voor hun huis ontploft. "Het stond zelfs in de krant."

Dat Israëlische militairen willekeurig huizen van Palestijnse gezinnen binnenvallen en Palestijnse kinderen op straat aanvallen, bevestigt Gerard Jonkman van kenniscentrum The Rights Forum, gespecialiseerd in de kwestie Israël-Palestina. Amnesty International stelde onlangs in een rapport dat Israël apartheidspolitiek voert tegen de Palestijnen, vanwege onder meer onwettige doodslag en ontzegging van staatsburgerschap en drastische inperking van de bewegingsvrijheid.



Tahani belde vanaf haar werk altijd naar de school van haar kinderen. "Zijn ze goed aangekomen? Is er onderweg niks gebeurd? Ik had altijd hoofdpijn van de stress", zegt ze. "Als we ons veilig hadden gevoeld in ons eigen land, waren we hier niet naartoe gegaan. Ik heb mijn ouders verlaten, als hun enige dochter. Ik heb mijn baan als sociaal werker met gehandicapten opgegeven. Ik werkte daar zestien jaar."



Toen het gezin in Nederland was aangekomen, kon het eindelijk goed slapen. Het hoefde niet bang te zijn voor inbrekers en schoten. Die rust is verdwenen. Katwijk is de laatste stap voor uitzetting, maar teruggaan is ondenkbaar, zegt Miral. "Als het al zou lukken, zouden we het land nooit meer mogen verlaten." Formeel is de familie stateloos, omdat de Nederlandse staat Palestina niet als autonome staat erkent. Hun Palestijnse paspoorten hebben daardoor geen waarde. Tahani: "We kúnnen niet terug."

Dat maakt het uitzicht ook zo uitzichtloos, zegt Karen Geertsema, docent migratierecht aan de Radboud Universiteit én een betrokken ouder in het Nijmeegse actiegroepje dat zich inspant voor de gezinnen. "Er zijn voorbeelden dat gezinnen járen in Katwijk wonen. Omdat ze niet terug kunnen naar het land van herkomst, bijvoorbeeld. Sommigen krijgen uiteindelijk alsnog een vergunning, maar dat duurt lang."



De grote vraag die het gezin bezighoudt, is waarom het niet mag blijven. "We kregen niet eens de kans ons verhaal te vertellen", zegt Tahani. "Ze geloven ons niet. De reden van onze vlucht niet en ook niet de papieren die we hebben gegeven." Het drijft haar tot wanhoop. "Wat moet er gebeuren voor we hier asiel kunnen krijgen? Moet eerst een van mijn kinderen vermoord worden?"



* De achternaam van het gezin is om veiligheidsredenen weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Paristo en Iliad

Een week voor het vertrek van de Palestijnse kinderen uit Nijmegen moesten ook Irakees-Koerdische Paristo (14) en Iliad (6) plotseling van school. Paristo zat net als Miral op het Montessori College, Iliad op basisschool De Muze. Ook zij werden met hun ouders naar het terugkeercentrum in Katwijk aan Zee overgeplaatst. Paristo en Iliad zijn sindsdien niet meer naar school geweest, vertelt Paristo.



"Ik kan er moeilijk slapen en heb veel stress van wat er gaat gebeuren", zegt ze. Ze hoopt dat ze haar vmbo-opleiding in Nijmegen mag afmaken. "Nijmegen is een thuis geworden voor mij."