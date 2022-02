Zes jaar geleden overleed zijn vrouw Annick Haesevoets na het eten van een portie tiramisu, op smaak gebracht met een slaapmiddelen. Hoe die in de tiramisu geraakt zijn, weet beschuldigde Karel Boiten niet. Over zijn verhouding met het slachtoffer hangt hij een heel merkwaardig verhaal. 'Op haar vraag samen naar kinderporno kijken: voor mij was dat liefde.'

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vreemd dossier. Vreemde man in de beschuldigdenbank ook. Om met het eerste te beginnen. Er was nogal wat 'bijkomend' onderzoek en hogere wiskunde nodig, eer de deskundigen tot de bevinding kwamen dat er voldoende slaappillen in de tiramisu gedraaid waren om een os te vellen. Uit de eerste verslagen bleek namelijk eerder het tegendeel. Toxicoloog en wetsdokter zullen maandag ongetwijfeld een goede uitleg geven over het waarom van die 'evolutie'. De verdediging van Karel Boiten, bij monde van meester Billy Reynders, opperde daar in een korte inleidende toelichting nu al haar bedenkingen bij.

"U heeft het gehoord. Na bijkomend, bijkomend, bijkomend, bijkomend, bijkomend onderzoek was men eindelijk waar men wilde zijn. Ik ga akkoord, een onderzoek moet goed gevoerd worden. Maar het mag geen heksenjacht worden, waarbij - zoals in Max Havelaar - Barbertje moet hangen. Een eindverslag dat geheel verschillend is met alle vorige verslagen, ik heb het nooit eerder meegemaakt. Tiramisu wordt gemaakt met lange vingers. Dit is het onderzoek van de natte vinger."

Karel Boiten dan. Een eerder tengere, kalende man met een licht vijftigers corpulent lichaam. Allesbehalve een adonis. Al duikt her en der in het dossier de bewering op dat hij ooit stripper was, iets wat nu moeilijk in te beelden valt. Boiten praat zacht en zegt dat hij niks te verbergen heeft. Hij mag daarom ook - met zijn uitdrukkelijke toestemming - herkenbaar in beeld gebracht worden. Naar eigen zeggen had hij ook geen enkel motief om zijn vier jaar jongere vrouw uit de weg te ruimen. "We zagen mekaar te graag. Voor mij was die liefde onvoorwaardelijk", zo luidt het.

Advocaat Billy Reynders: 'Het mag geen heksenjacht worden'. Advocaat Billy Reynders: 'Het mag geen heksenjacht worden'. Foto: Photo News

Probleem is dat het onderzoek nogal wat dingen aan het licht bracht, die deze bewering op de helling zetten. 98 filmpjes en foto's van Boiten die seks heeft met andere vrouwen, zelfs met de zus van het slachtoffer. Kinderporno. De uitleg die beschuldigde daar voor geeft, neemt een lange aanloop - van zijn zesde jaar - maar klinkt op zijn zachtst gezegd een beetje bij de haren getrokken.

"Ik heb geen mooie kindertijd gehad. Vanaf de dag dat ik zes jaar werd tot mijn twaalfde kwam mijn vader me vaak halen - zelfs uit de klas - en dan moest ik met hem en andere mannen meegaan. (in tranen) In ruil voor een cadeautje moest ik dan... Moeder wist dat. (ze is dood dus ze kan het niet meer tegenspreken, red.) 'Ge moet niet zo kleinzerig doen, dat stelt niks voor', zei ze de ene keer. Een andere keer zei ze: 'Dat kan niet'."

Voorzitter: "Uw zus zegt dat ze daar niks van gelooft en dat je een goed contact had met vader."

Beschuldigde: "Niet waar. De dag dat ik niet meerderjarig was, heb ik van de ene dag op de andere met hem gebroken."

Op verdere vragen van voorzitter Thys over het onderwerp bleven de antwoorden vaag en ontwijkend.

Bloemschikken, antiek en decoratie maar geen seks

Het slachtoffer leerde hij kennen omdat ze dezelfde interesses deelden. Bloemschikken, antiek, decoratie. Seks hadden ze slechts twee maal. Tot hij verteld had wat er in zijn jeugd gebeurd was. Nadien vond hij haar 'opdringerig' en 'blokkeerde' hij. Toch trouwden ze. "Ik hou van genegenheid." Om haar 'grote appetijt' te stillen, hield Annick er vriendjes en een vriendin op na. Hij mocht ook elders zijn plezier zoeken, allemaal nog steeds volgens beschuldigde.

Voorzitter Dirk Thys. Voorzitter Dirk Thys. Foto: Photo News

Voorzitter Thys: "Ooit gedacht om er punt achter te zetten?

Beschuldigde: "Nee, we wilden mekaar niet kwijt. Dat ging heel goed."

Voorzitter Thys. "Met vrouwen van op je werk, lukte het wel om seks te hebben. Als ik die hun verhalen lees, zeggen die allemaal dat je foto's nam van het echtelijk bed om nadien alles exact terug te leggen zoals het voordien was. Een slechte geest zou kunnen denken dat je dat doet omdat Annick het niet mocht weten."

Beschuldigde: "Ik doe dat ook als ik poets. Thuis is het precies een antiekwinkel. Zo kan ik alles exact weer op dezelfde plaats zetten. Trouwens, Annick deed dat ook als ze gevreeën had in het echtelijk bed. En er werd altijd schoon gewerkt."

Slachtoffer Annick Haesevoets. Slachtoffer Annick Haesevoets. Foto: RV

Volgens Boiten maakte hij de filmpjes van de vrijpartijen met anderen op Annicks vraag.

Voorzitter: "Wat was de bedoeling? Wat deed ze daar mee?"

Beschuldigde: "Dat weet ik niet mijnheer. Zij kickte daar op."

Voorzitter: "En de kinderporno?"

Beschuldigde: (nu komt het verhaal van zijn jeugd van pas) "We zochten dat samen op. Voor mij. Voor mijn verleden. We tikten 'seksueel misbruik' in. Om samen te bekijken. Het was vooral zij, maar ik zat er bij."

Voorzitter: "Wat deden jullie dan? Over wat ging het terwijl jullie keken?"

Beschuldigde: "Over niets."

Voorzitter: "Annick had u daar toch niet voor nodig? Ze kon ook wel met een computer overweg."

Beschuldigde: "Ze wou dat ik daar bij zat."

Voorzitter: "Dat is dan wel een pervers kantje van haar. Zij weet van uw verleden. En ze dwingt u eigenlijk om... Dat lijkt mij vreemde manier van liefde."

Beschuldigde: "Voor mij was dat liefde."

Heilige Geest

Over wie de pillen - hoeveel het er nu ook waren - in de tiramisu gedraaid heeft, bleef Karel Boiten het antwoord schuldig. Hij niet. Maar het moet wel thuis gebeurd zijn. Slechts hij en Annick hadden een sleutel. En er is tussen zaterdag en maandag niemand anders bij hen over de vloer geweest. Annick zou ook nooit zelfmoord gepleegd hebben.

Blijft over: de Heilige Geest. Maandag getuigen o.m. de wetsdokter en de toxicoloog