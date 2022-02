Een schokkende video van een geketende, mogelijk ontvoerde vrouw heeft in China zo'n volkswoede veroorzaakt dat de Chinese overheid deze week moest doen wat ze eigenlijk niet wilde: slecht nieuws toelaten tijdens de Winterspelen. Na weken van ophef, telkens gesmoord in censuur, gooit Peking het over een andere boeg.

De zaak van de 'moeder van acht kinderen', zoals die in China heet, begon eind januari met een video van een geketende vrouw op het Chinese TikTok. De vrouw zat in een hut, nauwelijks beschut tegen de vrieskou. Ze had geen tanden en leek mentaal verward. Bovendien bleek ze moeder van acht kinderen. Chinese internetters reageerden onthutst: dit leek een wilsonbekwame vrouw die door haar echtgenoot als babymachine werd gebruikt.

De video leidde op Chinese sociale media tot een golf van woedende reacties, zeker nadat bleek dat de lokale autoriteiten niet zwaar aan de zaak tillen. Het bestuur van Xuzhou, in het achtergestelde noorden van Jiangsu, liet weten dat de vrouw op jonge leeftijd dakloos was geraakt, maar door haar latere echtgenoot was geholpen, en dat ze schizofreen was en om veiligheidsredenen werd afgezonderd. Onlineartikelen zetten daar vraagtekens bij, maar werden telkens gecensureerd.

Terwijl de autoriteiten de zaak in de doofpot probeerden te stoppen, bleven burgerjournalisten - vaak voormalige beroepsjournalisten - informatie naar boven halen. Ze kwamen erachter dat de 'moeder van acht' vermoedelijk aan haar echtgenoot was verkocht. Ook probeerden ze haar identiteit te achterhalen: mogelijk gaat het om een zekere Xiaohuamei, afkomstig uit een bergdorp in Yunnan, daar in 1998 door een koppelaar meegenomen. Maar andere opties worden nog onderzocht.

Miljoen vermisten

Bovenal toonde het speurwerk aan dat deze zaak geen incident was, maar een illustratie van een breder probleem. Volgens recent onderzoek van een Chinese ngo zijn ruim een miljoen mensen in China vermist. Het gaat vooral om meisjes en jonge vrouwen die in de jaren tachtig en negentig werden ontvoerd om ze als bruid te verkopen. Mentaal of fysiek gehandicapte meisjes uit armoedige streken werden soms ook met medeweten van hun ouders verkocht.

China kent een lange traditie van bruidsschatten en koppelaars, en sommige arme vrouwen lieten zich in het verleden vrijwillig uithuwelijken om hun familie financieel te helpen. Maar die praktijk leidde ook tot gedwongen huwelijken en mensenhandel. Op het platteland rond Xuzhou werden tussen 1986 en 1989 volgens justitie 48.100 vrouwen verhandeld. In 1997 werd de verkoop van vrouwen strafbaar. De maximumstraf is drie jaar, tegenover vijf jaar voor de handel in zeldzame dieren.

De 'moeder van acht kinderen' maakt Chinezen pijnlijk duidelijk dat deze praktijken niet voorbij zijn. Veel gekochte bruiden leiden een onmenselijk bestaan, met medeweten van lokale autoriteiten. Internetters ontdekten in juridische databanken dat in Xuzhou ook na 2010 nog vrouwen werden verhandeld (prijs: zo'n vierduizend euro). Te vrezen valt dat het grote mannenoverschot op het Chinese platteland, veroorzaakt door de eenkindpolitiek en de traditionele voorkeur voor een zoon, de vraag naar bruiden nog zal verhogen.

Miljarden lezers

Ondanks de censuur bleven veel Chinezen aandacht vragen voor de zaak, mede door het besef dat dit evengoed hun dochters kan overkomen. Honderd alumni van topuniversiteiten tekenden een open brief, net als tweehonderd schrijvers. Het werd allemaal verwijderd, met nog meer woede tot gevolg. Boze internetters plaatsten commentaren onder berichten over olympisch kampioene Gu Ailing, wijzend op het verschil in behandeling van 'winnaars' en 'verliezers' in China.

Deze week gingen de Chinese autoriteiten overstag. De echtgenoot en twee mogelijke medeplichtigen werden aangehouden op verdenking van 'illegale detentie' en 'mensenhandel'. De provincie Jiangsu kondigde een onderzoek aan, daarmee de lokale autoriteiten terzijde schuivend. De staatsmedia doen verslag en ook de censuur werd iets verzacht. Op Weibo, het Chinese Twitter, werden berichten met hashtag 'onderzoek ingesteld in zaak moeder van acht kinderen' in twee dagen 2,4 miljard keer gelezen.

Veel Chinese internetters zeggen weinig vertrouwen te hebben in het officiële onderzoek, en willen aandacht voor alle ontvoerde vrouwen in plaats van enkel voor deze zaak. "Als dat niet gebeurt, dan is het redden van deze vrouw slechts een manier om onlinewoede te kalmeren, en geen overwinning voor de rechtsstaat", aldus een Weibo-bericht dat donderdag ruim 80 duizend 'likes' kreeg. Vrijdag was het bericht verdwenen.