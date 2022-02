Het geweld tegen christenen neemt toe in India. Hindoe-nationalisten verdenken hen van gedwongen bekeringen, ook al is daar geen bewijs voor.

"De waterkoeler, de stoelpoten, de instrumenten… alles werd als wapen gebruikt." Eva Lance kijkt naar de ravage in het buurtkerkje in de Indiase stad Roorkee, waar zij, haar moeder Sadhana en zus Pearle tot voor kort elke zondag een gebedsbijeenkomst organiseerden. Zij zetten daarmee het werk voort van Eva's vader, die als pastoor ruim dertig jaar de kerk leidde, tot hij in 2020 aan corona overleed. Decennia verliep alles vreedzaam, tot zondag 3 oktober vorig jaar.

"We hoorden slogans, over de hindoegod Ram en Moeder India. Kort daarna viel een grote groep mensen binnen. Ze verwoestten alles wat op hun pad kwam, om te beginnen onze telefoons en beveiligingscamera's."

Ze wijst op de grond. "Kijk, daar liggen nog delen van iemands bril." Daarnaast een houten plank. "Dat was het kruis dat aan de muur hing. En deze microfoon, daar werd een jongen die hier stond mee geslagen. Ik zag het allemaal, maar ik kon ze niet stoppen, omdat ze met zoveel waren."

'Camerabeelden hebben we niet'

Een jongen belandde buiten bewustzijn in het ziekenhuis. De andere aanwezigen, twaalf gelovigen in totaal, raakten lichtgewond. Het gezin heeft alle schade laten liggen zoals de woedende mensenmassa het die dag achterliet na de aanval die ongeveer een kwartier duurde. "Als bewijs. Want camerabeelden hebben we dus niet."

Op camerabeelden van een buurman is te zien hoe een grote groep mensen zich door het steegje richting de kerk beweegt. Op de beelden staat ook Seema Goel, het hoofd van een lokale school. "Ik liep toevallig langs", zegt ze. "Ik weet niet wat er die dag gebeurde." Wel weet ze van geruchten dat er bekeringen in de kerk zouden plaatsvinden. "Heel veel mensen zeggen dat. Op zondag komen er altijd mensen uit dorpen, met tractoren. Waarom zouden die anders komen?"

De aangevallen kerk in Roorkee. De aangevallen kerk in Roorkee. Foto: Aletta Andre

De dag na de aanval registreerde de politie een klacht tegen de pastoorsfamilie. Ze zouden een arme vrouw ruim 2300 euro hebben geboden in ruil voor bekering, en haar toen ze weigerde hebben mishandeld.

"Allemaal leugens", zegt Sadhana Lance. "Wij kennen die vrouw helemaal niet. We nemen geen donaties aan en geven niemand geld. Ik heb een lerarenpensioen, dat is alles. De kerk heeft niet eens een bankrekening. Iedereen komt hier vrijwillig. We bidden met ze, maar formele bekeringen, dat hebben we nooit gedaan."

Minder bewijs nodig

De sfeer in India is veranderd, zegt Sadhana. "We hebben in ruim dertig jaar nooit problemen gehad. Maar nu zijn er veel geruchten over christenen."

Bekeringen lagen altijd al gevoelig in India, waar hindoes zo'n 80 procent van de bevolking uitmaken, vergeleken met 84 procent in 1951. Het aandeel christenen bleef gelijk: 2,3 procent, terwijl het aandeel moslims toenam van bijna 10 tot zo'n 14 procent - wat volgens het Pew Research Centre vooral komt doordat moslims een hoger geboortecijfer hebben dan andere religieuze groepen.

Volgens de Indiase wet hebben alle burgers het recht hun godsdienst te propageren en bekering zonder dwang is niet tegen de wet. Slechts 0,4 procent van de Indiërs identificeert zich als een vanuit het hindoeïsme bekeerde christen. Nog nooit is er iemand veroordeeld voor gedwongen bekering.

Toch bestaat de indruk dat dit regelmatig plaatsvindt, want steeds meer deelstaten voeren strengere anti-bekeringswetten in. Volgens die wetten zijn de straffen hoger en is er minder bewijs nodig om iemand te arresteren op verdenking van bekering onder dwang of valse voorwendselen. Negen Indiase deelstaten hebben zo'n wet, waarvan zeven, allemaal bestuurd door de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP van premier Narendra Modi, sinds 2017.

Vooral in deze staten vonden de afgelopen jaren geweldsincidenten tegen christenen plaats. Door heel India telde de organisatie United Christian Forum er 486 in 2021, ruim 200 meer dan in het jaar ervoor. Er zijn talloze voorbeelden van aanvallen zoals in Roorkee, waarna de politie klachten registreerde tégen de christelijke slachtoffers of hen arresteerde.

'Ik voel me heel onzeker'

In Uttarakhand, waar Roorkee ligt, heeft de regerende BJP plannen om net als andere deelstaten een strengere wet in te voeren. De politie van de staat heeft geadviseerd de strafmaat voor dwangbekeringen te verhogen tot minimaal drie jaar en maximaal tien jaar cel. Ook moet het makkelijker worden een politieonderzoek te starten.

Shiv Prasad Tyag. Shiv Prasad Tyag. Foto: Aletta Andre

De politie in Roorkee zegt dat er geen bewijs is gevonden voor gedwongen bekering door de familie Lance, of voor het bieden van geld of voor mishandeling. Toch is het onderzoek nog niet gesloten. "We gaan het sluiten", belooft Deep Kumar, een agent die als eerste ter plaatse was na de aanval, maar: "Na de verkiezingen." Maandag werd voor het lokale parlement gestemd in Uttarakhand, maar de uitslag is pas op 10 maart bekend.

Twee mannen werden gearresteerd voor de aanval op de kerk, waar zo'n tweehonderd mensen bij aanwezig waren. De rechter liet hen dezelfde dag nog op borgtocht vrij. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie.

"Ik was er niet bij die dag", zegt Shiv Prasad Tyagi, een van de verdachten en een prominent lid van de hindoe-nationalistische organisatie Bajrang Dal. Wel wil hij commentaar geven. "Er vonden daar toch bekeringen plaats? Dat is fout. Op die manier proberen christenen de hindoecultuur af te zwakken. Als er foute dingen gebeuren, dan komt daar een reactie op."

Sadhana is sinds de aanval zowel bang als strijdbaar. "Ik voel me heel onzeker. Maar God geeft me kracht. Als ik sterf, dan sterf ik voor Jezus. Maar als ze hier onschuldige mensen zouden mishandelen, of doden, dan zou dat heel pijnlijk voor me zijn. Dus ik laat niemand meer komen."