Als je net als iedereen moet stoppen met werken, maar je krijgt als enige geen steun, hoe voelt dat dan? Als verraad, zegt sekswerker Kim* (32). Het Enschedese raadslid Rachel Denneboom schoot Kim en andere sekswerkers te hulp. Denneboom is nu genomineerd voor een prijs van de seksindustrie, maar liever had ze gezien dat alles goed geregeld was geweest.

Kim is één van de vele sekswerkers die aan het begin van de pandemie plotseling zonder inkomen zaten. Ze werkte op dat moment in een privéhuis dat de deuren moest sluiten. Kim ontdekte dat ze op geen enkele regeling een beroep kon doen. "Ik heb altijd belasting afgedragen, mijn werk is legaal, maar toen we steun nodig hadden lieten ze ons vallen. Ik voel me zó in de zeik genomen."

Kim vocht om toch iets te kunnen krijgen van de miljoenen die aan anderen werden uitgedeeld en vond het Enschedese raadslid Rachel Denneboom aan haar zijde. Denneboom maakt zich al sinds het begin van de pandemie sterk voor de positie van sekswerkers. Dankzij haar konden Enschedese sekswerkers in de bijstand terecht zonder hun spaarcenten op te moeten maken. Om die reden is Denneboom nu genomineerd voor een Swally Award, een prijs van sekswerkorganisatie SAVE en Vereniging SekswerkExpertise voor lokale politici die zich inzetten voor hun rechten.



Denneboom heeft het altijd opgenomen voor vrouwen als Kim. "Ze worden toch nog steeds anders bekeken, mensen vinden hun werk gek." Denneboom ziet dat anders. "Ik ben niet tegen prostitutie, het is gewoon werk, als het tenminste een vrije keuze is." Toen de coronapandemie uitbrak, zag het VVD-raadslid met verbazing hoe deze groep met lege handen achterbleef. "Het waren zo'n beetje de eersten die het werk neer moesten leggen. En ze kregen niks. Kwamen voor geen enkele regeling in aanmerking."



Veel uitbaters van clubs lieten 'hun' dames niet in de steek, betaalden ze soms uit eigen zak. Een onrechtvaardige situatie, zegt Denneboom. Sekswerker is een legaal beroep. "De Nederlandse overheid heeft gezegd: wij willen dat er toezicht is op de veiligheid en hygiëne, dat de GGD er kan kijken. Dus ze zijn geregistreerd, en dat is prima. Maar vervolgens is er corona en dan wordt deze hele groep vergeten."

Denneboom was één van de politici die het aankaartte in Den Haag. Maar daar werd het weggewoven: gemeenten moesten het maar oplossen. "Het probleem werd gewoon over de schutting gegooid", zegt Denneboom. "En er waren veel gemeenten die zeiden: aju, daar beginnen we niet aan."



Het raadslid stapte in Enschede naar de wethouder. "Arjan Kampman zei: ik ben er al mee bezig. Ze kunnen in de bijstand." Dat was mooi, behalve dan dat in de bijstand eerst het eigen vermogen opgegeten wordt. Niet eerlijk, meende Denneboom. Ze diende samen met Gertjan Tillema (D66) een motie in om die eis te laten vallen. De motie werd unaniem aangenomen. "In Enschede zijn daarna zo goed als alle legale sekswerkers in de bijstand gekomen. Dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond onder sekswerkers in het hele land."

Denneboom deelde de motie met andere gemeenten en riep lokale politici op om dezelfde route te bewandelen. Op sommige plekken gebeurde dat, op andere niet. Kim heeft ze er niet mee kunnen helpen. Ze heeft het wel geprobeerd. "Kim belde mij. Ze had een afspraak met de wethouder in haar gemeente, maar ze durfde niet zo goed alleen." Denneboom stapte in de auto en zocht Kim op. Samen zaten ze tegenover de wethouder. Maar wat ze ook uitlegde, het hielp niet. Het was heel naar, zegt Denneboom. "Wat ze doet is 100 procent legaal. Maar er werd gewoon niet geluisterd."



Kim heeft ook slechte herinneringen aan dat bezoek. "Het was heel erg. Het gesprek voelde respectloos, denigrerend. Voor jou is er geen geld, was de boodschap. Ik voelde me machteloos. We waren wel goed genoeg om flink belasting te betalen maar toen de overheid besloot dat wij niet mochten werken, stond er voor ons niets tegenover."

Ze werkte op dat moment al een aantal jaren in de prostitutie. "Ik ben er ooit terecht gekomen nadat ik een advertentie zag. Heel spontaan eigenlijk. Ik was nieuwsgierig en ik vond het spannend. Ik wist niet eens wat een privéhuis was, ik ben gewoon gaan kijken." Het werk beviel haar en ze bleef. "Ik vond het interessant."



Kortom: het was gewoon haar werk. "Toen corona kwam en we moesten stoppen, ben ik gaan uitzoeken hoe het zat met die regelingen. Maar het was onmogelijk." Het maakte haar boos. "Toen ik in de gaten had dat het nog wel eens heel lang kon duren, heb ik de hulp van Rachel ingeroepen." Kim zag er tegenop om in alle openheid naar het gemeentehuis te stappen, maar vond dat ze dat moest doen. "Ik schaam me niet voor wat ik doe, maar mensen hebben wel snel een mening. Maar ik moet ook voor mezelf opkomen. Ik was liever anoniem gebleven maar ik dacht: als ik de wethouder in de ogen moet kijken, dan is dat maar zo. Ik deed het ook voor al die anderen."

Het bleef zonder resultaat. En het gevolg is groter dan Den Haag zich realiseert, waarschuwt ze. Sommige steden, zoals Enschede, hebben zich ontfermd over hun sekswerkers. Maar andere, zoals de stad waar Kim woont en werkt, deden dat niet. Met grote gevolgen. "Veel collega's zijn ondergronds gegaan, de illegaliteit in, om rond te kunnen komen. Op straat gaan werken, met alle risico's. Beroving, geweld of erger. Ze hadden geen keus. Ons vertrouwen in de overheid is volledig weg. We hebben altijd netjes belasting betaald, alles was legaal. Maar ik doe het niet meer. Ik hou mijn geld wel zelf, zoveel mogelijk zwart en in contanten, ik geef niks meer op aan de belasting. En veel van mijn collega's denken er ook zo over. De overheid verdient geen cent meer aan mij. Je krijgt er toch niks voor terug."



*Kim is een gefingeerde naam vanwege haar privacy. Haar echte naam is bij de redactie bekend.