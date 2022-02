Daar staan we dan. Op de drempel van de hoop. Het post-coronatijdperk lonkt. Eindelijk. Precies twee jaar nadat Het Virus zich in Nederland nestelde. Niet dat de jarige het verdient, maar nu we vandaag verlost worden van de eerste coronaketenen is het toch reden genoeg voor een feestje. Maar dan niet zonder terug te kijken op een crisis die zo nu en dan het lelijkste in ons naar boven haalde.

Het gezonde verstand was altijd ons anker. Bij lastige dilemma's, onoverzichtelijke situaties of periodes vol emotie; altijd was het de ratio die ons uiteindelijk overeind hield. Maar het tijdsgewricht waar we ons nu doorheen worstelen heeft het verstand laten stilstaan, lijkt wel.



Corona veranderde wereldwijd het perspectief. Kort en goed; ons leven is niet meer hetzelfde. Sinds de Nederlandse 'patiënt nul' in februari 2020 het ziekenhuis werd binnengebracht, denderde COVID-19- 19 als een tsunami over ons heen. Bij elke golf hapte de wereld naar adem. Vaak letterlijk. En dat maakt het een stuk moeilijker om te koersen op gezond verstand.



Nu de zwakkere omikronvariant heerst en vaccinaties hun werk doen, heeft het er alle schijn van dat de pandemie controleerbaar wordt. Maar Het Virus heeft ons de voorbije twee jaar vaker verrast. Vooral in Afrika en Azië, waar veel landen aan de achterste vaccinatie-mem hangen, liggen nog steeds gevaarlijke mutaties op de loer. Dat heb je met zo'n wereldwijd verspreid virus dat vooral door gebrek aan kennis maar moeilijk in het gareel is te krijgen.



Gebrek aan kennis is precies de reden dat alle maatregelen die 'ze in Den Haag' de voorbije twee jaar namen zo'n hoog God-zegene-de-greep-gehalte hadden. Geen wonder dus dat we gedurende de pandemie tegenslag op tegenslag kregen te verwerken. En geen wonder dus dat - na een aanvankelijke golf van solidariteit en saamhorigheid - de onvrede in het land tot ongekende proporties kon groeien.



Elke maatregel tegen Het Virus veroorzaakte pijn, leed en ongemak. Mensen moesten in eenzaamheid sterven, verpleeghuizen sloten hun deuren, ziekenhuizen lagen vol, scholen gingen dicht, middenstanders moesten hun zaken sluiten, thuiswerken werd de norm, handen schudden was passé, in openbare ruimten droeg iedereen een mondkapje en we hadden zelfs een avondklok. En o ja, de euro's spoten met miljarden tegelijk uit de staatskas.

Doodsbedreigingen

Wie dat tijdens het kerstdiner van 2019 had durven voorspellen, was voor gek versleten. Zeker als hij ook nog eens wat had gebrabbeld over teststraten, vaccinatielocaties, 2G en QR-codes en had gewaarschuwd voor straatterreur, gewelddadige protesten, aanslagen en doodsbedreigingen aan artsen, virologen, politici en bestuurders.



Maar we hebben het toch echt allemaal voorbij zien komen. En zie waar we nu staan, op de drempel van de hoop, twee jaar na 'patiënt nul'. Over de schouder kijkend zien we een verdeeld land. Vaxxers en antivaxers staan met de ruggen naar elkaar en soms zelf met de koppen tegen elkaar.



In de politiek schuurt, botst en knalt het als in de eerste de beste bananenrepubliek. Kamerleden bedreigen elkaar tijdens het debat, schelden elkaar de huid vol en van extreme standpunten en uitlatingen kijkt niemand meer op. Premier Rutte en minister De Jonge zijn in de volksmond Neppie en Jokkie gaan heten. Gezag? Het lijkt een begrip van vroeger. Respect en begrip? Ogenschijnlijk vergeten waarden, zowel in de politiek als op straat.



Terwijl een nieuwbakken minister van Volksgezondheid zo snel en verantwoord mogelijk richting vrijheid probeert te koersen, schreeuwt het land steeds harder om het loslaten van alle coronamaatregelen. Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt norm te zijn geworden, gezien de acties in horeca, nachtleven en cultuursector.

Achterhoedegevechten

Het Virus heeft ons land ontwricht en verdeeld. Een om haar coronastandpunten ontslagen staatssecretaris haalt ruim 850.000 handtekeningen op tegen het coronatoegangsbewijs en meer dan 22.000 mensen ondertekenen een aangifte tegen een dansleraar die Engel heet. Hij is de verpersoonlijking van het verzet tegen de coronamaatregelen en wordt oplichting en opruiing verweten, het verspreiden van desinformatie en het doen van uitlatingen met terroristisch oogmerk.

Gelukkig, na de verregaande versoepelingen zijn het allemaal achterhoedegevechten geworden. Als een oude bekende staat de nieuwe werkelijkheid voor de deur. Het is nu zaak dat de COVID-19-wonden helen en iedereen weer wat dichter bij elkaar komt te staan. Dat kan ook, nu we binnenkort zelfs geen 1,5 meter afstand meer hoeven houden.