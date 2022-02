De helft van onze huisdieren is te dik, zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht. Alleen hebben niet alle baasjes dat in de gaten. En afvallen met je huisdier blijkt ook nog eens knap lastig.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ruim 9 kilo woog kater Boelie (12) toen de Oosterhoutse Merel Baijens-Bertens hem samen met haar partner adopteerde. "Boelie is een kruising tussen een huiskat en een Ragdoll; een groot ras met een dikke vacht. Via de site verhuisdieren, een soort Marktplaats voor mensen die hun huisdier afstaan, vonden we hem. Het was liefde op het eerste gezicht. Bij het ophalen schrokken we van zijn overgewicht. Het vet bemoeilijkte het lopen, zijn buik sleepte over de grond. We zijn meteen naar de dierenarts gegaan."



Paraveterinair Soraya Rogiers van AniCura Dierenziekenhuis Breda begeleidt Baijens-Bertens met een afvalplan. Boelie krijgt 65 gram dieetbrokjes per dag. "Om vijf uur 's morgens krabt hij ons al uit bed voor eten", vertelt Baijens-Bertens. "Dan krijgt hij de eerste paar brokjes, in totaal heeft hij zes eetmomenten op een dag. Soms krijgt hij 's avonds een beetje vlees, aangelengd met water."

Merel Baijens-Bertens (rechts) laat haar kater Boelie wegen. Hij was ruim 9 kilo en is nu 7,2 kilo. Merel Baijens-Bertens (rechts) laat haar kater Boelie wegen. Hij was ruim 9 kilo en is nu 7,2 kilo. Foto: Pix4Profs / Ramon Mangold

Streefgewicht

Inmiddels weegt Boelie 7,2 kilo. In krap anderhalf jaar verloor hij ruim 2 kilo. Zijn streefgewicht is 6,5 kilo. Baijens-Bertens geniet van zijn levenslust. Nu hij weer kan rennen, klimmen en spelen.



Ook Rogiers is blij met Boelie's vorderingen. "De kat valt mooi geleidelijk af. Tweehonderd gram gewichtsverlies bij een dier is vergelijkbaar met twee kilo bij de mens. Als dieren te snel afvallen, ontstaat er kans op leververvetting."



Ze ervaart dat het bespreekbaar maken van overgewicht erg belangrijk is. "Eigenaren zien het niet altijd, omdat het langzaam ontstaat. Daarbij speelt angst voor veroordeling en schaamte een rol. Terwijl het juist heel goed is als een baasje er wat aan doet."

Moeite

De Roosendaalse Anouska Buijk zag wel dat haar kat Bello (3) aankwam. "Hij is vorig jaar gesteriliseerd, waardoor hij minder bewoog." Bij de jaarlijkse controle woog Bello 5,2 kilo. Twee kilo meer dan een jaar eerder. De dierenarts adviseerde om haar kat iets minder dan 100 gram per dag aan voer te geven om een gezond gewicht van 4 kilo te bereiken.



Buijk maakte haar eigen plan: 40 gram natvoer in de ochtend en 40 gram brokjes in de avond. "Bello woont samen met zijn zus Pluis. Ik geef ze om de beurt eten, omdat Bello anders het bakje van zijn zus leeg eet." Daarnaast stopte ze met het bakje met brokjes dat voorheen altijd klaar stond. "Pluis vindt het dieet ook prima en Bello accepteert het. Hij miauwt als ik vlees eet, omdat hij eerst altijd een stukje kreeg. Dat kost me wel moeite, maar ik heb het beste voor met mijn dieren."

Boelie hoeft nog maar 0,7 kilo af te vallen voor zijn streefgewicht. Boelie hoeft nog maar 0,7 kilo af te vallen voor zijn streefgewicht. Foto: Pix4Profs / Ramon Mangold

Morbide obesitas

Toch is niet iedereen zich bewust van het belang van een gezond gewicht voor zijn huisdier. Bij Dierenkliniek Oosterhout constateert dierenarts Anna Niemantsverdriet dagelijks overgewicht, veelal bij de jaarlijkse controle. Als ze adviseert om erop te letten, hoort ze vaak: 'Nou ja, hij is toch gelukkig'.



Met de body condition score (BCS) bepaalt ze of het gaat om een beetje te dik of morbide obesitas. Die loopt van de cijfers 1 tot 9, waarbij 1 extreem mager is en 9 extreem overgewicht. "Mensen zien vaak pas de noodzaak van afvallen als er lichamelijke klachten zoals artrose en suikerziekte ontstaan", zegt Niemantsverdriet. Dan hoort ze achteraf: 'Door die 5 kilo gewichtsverlies is mijn dier nog vrolijker.'



Te veel eten en te weinig beweging veroorzaakt overgewicht. Niemantsverdriet: "Afvallen is in 90 procent van de gevallen haalbaar, als de eigenaar zich strikt houdt aan de voorschriften en zorgt voor meer beweging."

Smekende blik

Het enorme aanbod aan voeding en tussendoortjes, smekende blikken en onwetendheid maken het knap lastig. "Een konijn leeft prima op water en hooi. Brokjes waar johannesbroodpitmeel en mais in zit vinden ze lekker, maar die maken ze wel dik", legt Niemantsverdriet uit.



Ook de relatie tussen mens en dier speelt een rol. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt niet alleen dat de helft van onze huisdieren te dik is, maar ook dat de vermenselijking van huisdieren van invloed is op het overgewicht. Een hond en kat maken steeds meer deel uit van de gezinscultuur. Bij gezellige hapjes krijgt de hond vaak ook een tussendoortje. En als een snoepje troost biedt, is bedelgedrag nog moeilijker te weerstaan.

Het verhaal van hond Blue (3), een Sheltie, is een typisch voorbeeld van die vermenselijking. Als Blue vier maanden is, botst zijn stevige puppyvriend uit enthousiasme op zijn linker achterpoot, waardoor Blue zijn groeischijf breekt. Die wordt operatief met pinnen vastgezet, maar Blue loopt slecht, brengt uren door in de bench en kan niet socialiseren. Het gevolg is dat hij angstig blaft tegen alles buiten zijn eigen kring. Bezoek kan eigenaar Fiona Dermois en haar gezin niet meer ontvangen. Dermois voelt zich schuldig dat Blue zo weinig mag, helemaal als andere honden vrolijk voorbij het raam lopen. Ze stopt hem regelmatig wat lekkers toe en het overgewicht sluipt erin. Zijn lange haren en spitse snuit verdoezelen het.

Blue zwemt nu wekelijks met fysiotherapeute Anouk Blijlevens. Blue zwemt nu wekelijks met fysiotherapeute Anouk Blijlevens. Foto: Jan Stads / Pix4Profs

Hydrotherapie

Als Blue ook met zijn linker voorpoot mank loopt, moet hij terug naar de specialist. De pinnen in zijn achterpoot blijken ontstoken en met meer dan 10 kilo overgewicht is hij extreem obees. Om na de operatie te herstellen, moet hij afvallen. Reden voor Dermois om er samen met haar hond vol voor te gaan. "Eerlijk gezegd at ik ook te veel door corona en alle spanningen met Blue."



Ze zet Blue en zichzelf op dieet. De hond krijgt een handje dieetbrokken en normale brokken per dag. Een gedragstherapeut helpt om Blue, met snoepjes als beloning, ander gedrag te leren. Zelf stopt ze met alcohol en snoep, mindert vlees en wandelt - zonder Blue - 6 kilometer per dag. Daarnaast krijgt Blue een keer in de week hydrotherapie in het zwembad bij de Dongense Dierfysiotherapie Mijn hond & ik van dierfysiotherapeut Anouk Blijlevens.

Taille

De helft van de honden die Blijlevens behandelt heeft overgewicht. Blijlevens: "Artrose en klachten van het bewegingsapparaat komen veelal voort uit overgewicht. Daarbij is het een veelgemaakte fout dat honden na een operatie dezelfde hoeveelheid eten krijgen, terwijl ze minder bewegen. Overgewicht stel ik vast met de BCS. Ook kun je het zien en voelen. Als je een taille ziet en met een vlakke hand of wat lichte druk op de borstkas de ribben voelt, is het goed. Een obese hond heeft een rechte rug, net een bijzettafeltje."



Dermois: "Blue doet het hartstikke goed. Hij heeft leren zwemmen. In het begin voor een snoepje, dat ging dan van zijn avondeten af. Nu zwemt hij om zijn balletje te pakken. Het is een echte werkhond. Ook het zoeken naar wat hij wel kan, is een proces."



Blue en Dermois zijn inmiddels drie maanden bezig. Blue verloor 2,5 kilo en Dermois 6. Over een aantal maanden hoopt ze samen met Blue te wandelen.

Samen met zijn bazin is Blue op dieet. Samen met zijn bazin is Blue op dieet. Foto: Jan Stads / Pix4Profs

Wat baasjes moeten weten over dierenvoeding

"Kijk naar je dier. Hoe reageert het op zijn voer?", antwoordt Esther Hagen-Plantinga, dierenarts en specialist diervoeding, op de vraag wat de beste voeding is.



"Er zijn een paar droog-en blikvoerfabrikanten in Europa met voldoende kennis over de voedingstoffen die een dier nodig heeft. Naast merkvoeding maken ze merkloze producten. Je mag ervan uitgaan dat de dagelijkse basis voor een dier in die voeding aanwezig is. Het verschil zit in de kwaliteit van de grondstoffen. Dit komt tot uiting in smaak, verteerbaarheid, vacht en ontlasting van je dier. Als je voor een Lada betaalt, kun je geen Mercedes verwachten."



Haar tip is om op de verpakking te letten. "De toevoegingen laten zien wat de fabrikant gedaan heeft om de voeding compleet te maken. Diervoeding is helemaal uitgebalanceerd." De kritiek dat de aanbevolen hoeveelheden op de zak te ruim zijn, noemt ze te makkelijk. "Deze adviezen houden geen rekening met wat het huisdier verder nog krijgt."



Ook zij ziet dat vermenselijking en verleiding bijdragen aan het te veel voorschotelen aan onze huisdieren. "Veel mensen denken dat een dier net als een mens variatie nodig heeft, maar een dier gedijt prima op zijn dagelijkse kost."