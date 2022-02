De kruisboogschutter in Almelo zat in een psychose. De zoon die wordt verdacht dat hij zaterdagavond zijn moeder ombracht in Enschede vermoedelijk ook. Dat roept de vraag op: Hoe veilig zijn onze wijken? 'Mijn vrienden en familie regelden net op tijd een opname op de PAAZ-afdeling', zegt patiënt Theo Krabbe.

Het pleintje aan het Baurichter in de wijk Getfert in Enschede is verlaten. Eén hoekwoning ziet er nog geslotener uit dan de rest. Hier woont de 28-jarige man die is opgepakt, omdat hij zaterdag zijn moeder zou hebben gedood.



Zicht op de achterzijde ontbreekt. Op de voordeur zit een paarse sticker met de tekst: 'Deze ruimte is verzegeld door de politie'. De wind speelt met een wit hartje, bungelend aan een touwtje aan de deurknop.



Wie dat ophing? Buurtbewoonster Wally Billyon heeft geen idee. Vanaf waar zij woont, twee huizen verderop, kan ze het niet zien. Evenmin had ze zicht op het leven van de verdachte. Een einzelgänger. "We willen hem niet terugzien", zegt ze. "Daar hopen we op. Ook voor hemzelf. Hier aan het pleintje wonen kinderen. Is het nog veilig voor hen?"

Slecht slapen

Ze wil niet dat de buurman terugkeert en weet zeker dat meer buurtbewoners er zo over denken. Ze kende het slachtoffer van gezicht. Zij, de moeder van de verdachte, kwam om de dag bij haar zoon. Ze deed de huishouding. Een andere buurtbewoonster sprak de moeder nog op de dag dat ze werd omgebracht. De vrouw vertelde dat ze de crisisdienst had gebeld, omdat haar zoon in de war was. 's Avonds was ze dood.



Harm Gijsman zucht. De manager Zorg van de Spoedeisende Geestelijke Gezondheidszorg van de organisatie Dimence uit Almelo vindt het voorval 'afschuwelijk'. Net als het drama in september met de kruisboogschutter in Almelo die ervan wordt verdacht dat hij twee vrouwen doodde.



Psychiater Gijsman weet wat de impact van dergelijke voorvallen is op de omgeving. En het gevolg. Gijsman:"Dat is vaak sociaal isoleren. De buurtbewoner mijden. Terwijl dat voor de persoon in kwestie negatief uitpakt. Psychische klachten verergeren als iemand het gevoel heeft er niet bij te horen. Onderzoek wijst uit dat alleenstaanden zich eenzaam voelen als ze wonen in een wijk met alleen maar gezinnen. Mijn advies is om juist deze bewoners erbij te betrekken. Ik begrijp dat dat lastig is. Als iemand op het dak staat te schreeuwen dan is niet je eerste neiging erheen te gaan. Maar isoleren verergert. Dat is een groot dilemma. Hoe laat je mensen niet vallen?"

Verplichte opname

Bij verward gedrag is Gijsmans advies om er toch op af te stappen. Over het algemeen zijn mensen volgens hem aanspreekbaar. Het wordt ingewikkelder als de buurtgenoot niet in de gaten heeft dat hij in een psychose verkeert. Gijsman: "Als daarover zorgen zijn, dan kan een burger in het kader van de Wet verplichte ggz contact opnemen met de gemeente. Die heeft de mogelijkheid om een vooronderzoek in gang te zetten. Als daaruit de verdenking naar voren komt dat verplichte zorg nodig is, dan doet de gemeente hiervoor een aanvraag bij het Openbaar Ministerie."



Tot een verplichte opname is het bij Theo Krabbe nooit gekomen. De Enschedeër loopt al meer dan twintig jaar bij de ggz-organisatie Mediant. Hij ervoer hoe de buitenwacht aankijkt tegen cliënten van de ggz. Krabbe heeft een bipolaire stoornis. Hij wordt behandeld, met succes. "Ik heb het heel goed onder controle", zegt hij. "Door een combinatie van drie dingen. Dat is goed omgaan met stress, medicatie gebruiken en zorgen voor voldoende slaap."



Krabbe kende ook mindere tijden. Jaren terug raakte hij zelf in een psychose. "Beginjaren 90", zegt hij. "Ik woonde in de binnenstad. Zette de muziek in huis keihard aan. Daar kwamen klachten over. Ik kreeg in die tijd ook een kroegverbod bij mijn stamcafé Jansen en Janssen. Niet omdat ik fysiek agressief was, maar verbaal agressief was ik wel. Mensen waar ik een hekel aan had sabelde ik genadeloos neer. Met woorden. Het escaleerde niet, omdat mijn familie en vrienden op tijd ingrepen. Met hun hulp kwam ik terecht op de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis. Voor vier weken."

Groot taboe

Krabbe staat erop dat hij onder zijn eigen naam in de krant komt, niet anoniem. "Bewust", zegt hij. "Er rust een groot taboe op psychiatrische klachten. Als je een been breekt of kanker hebt, dan mag iedereen dat weten. Maar met een aandoening als de mijne gaan alle luiken dicht. Er zijn bipolaire mensen die het voor iedereen verbergen. Zo ben ik niet. Het is voor mij bijna een missie om het bespreekbaar te maken."

Negatieve reacties

Openheid over psychische klachten, ook Lex Pauka pleit hiervoor. De voorzitter van de wijkraad Horstlanden Veldkamp in Enschede maakte de komst van een nieuwe vestiging van de ggz-instelling RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) in de wijk mee. De locatie was op de hoek van de Janninksweg en de Bleekerstraat. Pauka: "Toen we het hoorden waren de eerste reacties in de wijk negatief: 'Er komen gekken in de buurt'. Als wijkraad hielden we toen met de RIBW bijeenkomsten. Toekomstige bewoners legden uit wie ze waren en wat de bedoeling was. Uiteindelijk ging het project zonder weerstand door. De RIBW'ers zijn er al jaren en we horen nooit klachten."

In 2019 begon de politie, Dimence, Mediant, Ambulance Oost, Acute Zorg Regio en de veertien Twentse gemeenten een streettriageteam. Een gezamenlijke aanpak van meldingen over mensen met verward gedrag die een gevaar vormen voor de omgeving. Een agent en een ggz-deskundige gaan samen op een melding af. Het team rukte al honderden keren uit. De partijen zijn enthousiast. Omdat het zo succesvol is besloten de gemeenten en zorgverzekeraar Menzis vorig jaar om de financiering met drie jaar te verlengen.



Het streettriageteam is niet de enige partij die zich bekommert om mensen met psychische klachten. Dimence heeft 14.500 cliënten,13 procent ervan verblijft in de kliniek. De anderen worden ambulant behandeld. Ze gaan zelf naar de polikliniek of hulpverleners komen thuis langs, in uiteenlopende frequentie. Dat varieert van cliënten die een paar keer per jaar een afspraak hebben bij de psychiater of nurse practitioner (verpleegkundig specialist) tot intensive home treatment. Dat laatste houdt in dat hulpverleners een tot meerdere keren per dag langskomen voor begeleiding.

Bemoeizorg

Bemoeizorg bestaat ook. Dat is als de cliënt niet vrijwillig bij de hulpverlening komt. Gijsman: "We gaan er langs en proberen in contact te komen. Als we weten dat iemand er is, dan wachten we een tijdje voor de voordeur. Of we doen een briefje in de bus."



Gijsman zegt dat de kwaliteit van de ambulante zorg in dertig jaar is verbeterd. De hedendaagse visie is dat cliënten over het algemeen beter af zijn als ze in een wijk wonen waar ze een zo normaal mogelijk leven leiden. Gijsman noemt de escalaties zoals in Enschede en Almelo uitzonderlijk.



Gijsman: "Uit internationale onderzoeksliteratuur blijkt dat patiënten met een psychosespectrumstoornis een twee tot vijf maal verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van een misdrijf, maar ook een twee tot vijf maal verhoogd risico om zelf een misdrijf te plegen. Dit onderzoek is veelal uit andere landen. Het is gebaseerd op gegevens van langere tijd geleden. Ik verwacht zelf dat in Nederland de cijfers lager zijn. We hebben een goed sociaal systeem en goede zorg."

Drugs

Bij de groep misdrijfplegers gaat het vooral om een subgroep van patiënten die vaak ook een gedragsstoornis heeft, al dan niet antisociaal, drugs gebruikt en in een lage sociaal-economische klasse zit. Gijsman: "Deze factoren versterken elkaar. Slachtofferschap is een risicofactor om zelf een misdrijf te plegen. Als je zelf agressief bent, dan bestaat er een hoger risico dat anderen hun agressie op jou afreageren. Psychiatrisch cliënten zijn kwetsbare mensen. Daarom hoop ik dat de omgeving en de buurt van de verdachte in Enschede niet direct in de angstige, stigmatiserende positie schieten. Het mooiste is als de mensen in een wijk in staat zijn om met elkaar te rouwen en daarna ook weer verder willen met elkaar."