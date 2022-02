Al elf maanden zoekt Ann Valkenburg wanhopig naar een kliniek waar haar nu nog maar 31,8 kilo wegende dochter behandeld kan worden vanwege anorexia. Nergens is plek, Romy's leven hangt aan een zijden draadje.

Als Ann het hoopje botten dat haar dochter is in haar armen neemt, snapt ze niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dat in Nederland al bijna een jaar nergens plek is, voor een negentienjarige die 1,67 meter lang is en nu nog maar 31,8 kilo weegt, door de anorexia waaraan ze ten prooi is gevallen.



Of haar kind het einde van de week haalt, weet Valkenburg niet. Twee jaar geleden begon Romy, die al worstelde met andere problemen, met lijnen. "We hadden net goede hulp gevonden voor de problematiek die ze had, maar toen het eetprobleem erbij kwam, werd gezegd dat dat eerst moest worden behandeld." Dus klopte Valkenburg aan bij een kliniek. En kreeg ze precies het tegenovergestelde te horen. Maandenlang werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. Tot overmaat van ramp zorgde corona dat de therapie die het meisje nog wél kreeg, drie maanden lang helemaal stil kwam te liggen.



Zo kon de stem die Romy vertelt te lijnen, haar leven totaal overnemen. Natúúrlijk probeerde de moeder haar dochter te laten eten. Maar astronautenvoeding werd niet gedronken, uit angst voor calorieën. Een aangebrachte sonde eruit getrokken. En de stem bleef haar dwingen om te lopen, wel 40 tot 50.000 stappen per dag, tot Romy's voeten bloedden, de zenuwen blootlagen.

Kritieke toestand

Valkenburg zocht dagelijks hulp, vroeg de zorgverzekeraar te bemiddelen en smeekte om de juiste behandeling. "Mijn dochter staat al elf maanden op wachtlijsten bij verschillende eetklinieken. De ene heeft de komende drie maanden nog geen plek. De ander heeft als ondergrens een body mass index van 14, terwijl die van mijn dochter nog maar 11 is." Valkenburg zag haar dochter de afgelopen tijd afglijden naar een kritieke toestand. "Ik begon te vermoeden dat een plek in een eetkliniek niet op tijd zou komen. Ik ben daarom alle ziekenhuizen af gaan bellen."



Maar ziekenhuizen zijn niet de juiste plek voor iemand met een eetstoornis, kreeg ze steeds weer te horen. Tot het Antonius ziekenhuis in Utrecht onlangs toch over wilde gaan tot een levensreddende actie: een opname van maximaal zes weken, op de medisch psychiatrische afdeling (MPU). "Mijn dochter wilde dat niet. In het ziekenhuis wordt zij uit levensgevaar gehaald, maar wordt de eetstoornis niet behandeld. Ze wil behandeld worden, ze wil ook leven, maar de stem die haar toespreekt is zo sterk dat ze zegt dat ze niet wil worden vetgemest. Ik heb uitgelegd dat ik alles zal doen om haar leven te redden. Ook een opname tegen haar wil."

Overval

Op maandag 7 februari zou Valkenburg samen met een crisisteam haar dochter overvallen en meenemen. Maar het weekend ervoor ging het met Romy plots bergafwaarts. "Ze ging heel snel achteruit, voelde druk op haar borst, was kortademig en trilde. Ik belde de huisartsenpost. Haar bloeddruk was zo laag dat die daar niet kon worden gemeten. Haar hartslag nog maar 46. Ze kon amper praten. Voor het eerst zei mijn dochter dat ze voelde dat ze doodging. Ik had dat gevoel ook heel sterk."



Opnieuw wilde of kon niemand Romy opnemen. "Ik moest uiteindelijk zelf maar op zoek naar een ziekenhuis met een MPU. De dichtstbijzijnde was op 30 minuten rijden. Ik zou er zelf naartoe moeten, met een kind dat in levensgevaar verkeert." Of ze daar wél terecht zou kunnen, was nog maar de vraag. Valkenburg liet zich dan ook niet zomaar wegsturen. Toch gebeurde dat uiteindelijk wel. "Met zichtbaar ongemak, door de huisarts." Valkenburg waakte die nacht, vrezend dat haar dochter zou overlijden, voordat ze volgende dag naar het Antonius ziekenhuis zou kunnen.

'Hou maar op met vechten'

Ze hebben de ochtend gehaald. Het ziekenhuis halen ze ook. Daar wordt Romy onderworpen aan tal van onderzoeken. "Met een smoesje werd ik naar de gang geroepen. De arts maakte zich ernstige zorgen en zei dat het onzeker was of mijn dochter het einde van de week zou halen. Hoewel ik dat wel voelde, was de schok groot en barstte ik in tranen uit. Een dag eerder waren we nota bene nog weggestuurd."



Nu vraagt ze zich af: als haar dochter overleeft, krijgt ze dan wel de juiste hulp, als ze na zes weken het ziekenhuis moet verlaten? "Mijn dochter zei laatst: 'Mama, hou maar op met vechten. Het is lief dat je het doet, maar je ziet toch dat het niet lukt? Ze laten me doodgaan'."



Valkenburg kan zich er niet bij neerleggen dat haar dochter sterft, omdat zij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. "Het is geen onwil van hulpverleners. Wij worden begeleid door een geweldige huisarts en psychiater, die alles doen wat zij kunnen. Maar ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ik voel me zo machteloos dat ik geen goede plek voor haar kan vinden. Ik heb nog minder dan vijf weken om haar leven te redden. Dan moet ze het ziekenhuis uit. Als er geen vloeiende overgang plaatsvindt van het ziekenhuis naar een eetstoorniskliniek, dan is deze opname slechts uitstel van haar overlijden. Als iemand verdrinkt, wordt hulp geboden. Ik had nooit verwacht dat het bij mijn dochter zo anders zou gaan."

'Dit heeft geen politieke prioriteit'

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) zet zich achter de schermen al maanden in om Valkenburg en haar dochter te helpen. Meer wanhopige ouders benaderen haar. "Sommige kinderen zijn er inmiddels niet meer." Hoe dit in Nederland kan gebeuren? Er wordt geen politieke prioriteit aan goede jeugdzorg gegeven, er zijn te weinig specialistische plekken voor kinderen met complexe psychische problemen en 'iedereen wijst naar elkaar', stelt Westerveld.



Terwijl kinderen met kanker op gespecialiseerde plekken geholpen kunnen worden en gezinnen worden begeleid, grijpen kinderen met ingewikkelde psychische problemen vaker mis, omdat zulke expertisecentra er voor hen niet zijn, legt Westerveld uit. "Dat kost levens. En zonder de inzet van Ann was haar dochter er ook niet meer geweest." Ondertussen wordt op jeugdzorg een half miljard bezuinigd - premier Rutte zegt dat het geen bezuiniging is, maar er minder geld bijkomt. Uit protest hebben gemeenten lopende overleggen om jeugdzorg te verbeteren, verlaten. Personeel in jeugdzorg gaat 15 maart staken, vanwege die bezuinigingen.