Installateurs van zonnepanelen beleven gouden tijden. Vanwege de hoge energieprijzen laten honderdduizenden huishoudens dit jaar zonnepanelen installeren.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij installatiebedrijf Zonneplan merken ze het sinds oktober. "Toen begonnen de energieprijzen goed te stijgen en dat leidde tot twee keer zoveel aanvragen", zegt Frank Breukelman van het bedrijf, dat naar eigen zeggen met 30.000 installaties per jaar marktleider is. Het is nog steeds zo druk dat Zonneplan de advertentiecampagne op een laag pitje heeft gezet om niet nog meer klanten te krijgen. "Er is echt een verband tussen de hogere energierekening en de grotere vraag naar zonnepanelen. Nu komen mensen in beweging."

Een kilowattuur elektriciteit is sinds vorig jaar bijna verdubbeld in prijs van zo'n 22 cent naar meer dan 40 cent. De vraag is of dat blijvend is, maar verkopers van zonnepanelen gebruiken het wel in de berekeningen over de terugverdientijd van de installatie. Met de huidige energieprijzen is de investering er binnen vierenhalf jaar uit, daarna is alle opgewekte elektriciteit winst. Breukelman: "Een paar jaar geleden was de terugverdientijd nog meer dan zeven jaar."

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren krachtiger geworden: ze wekken meer energie op per vierkante meter en de prijzen van de panelen daalden tot voor kort fors. Nu stijgen de prijzen weer als gevolg van hogere grondstofprijzen en een verstoorde aanvoer vanuit China, waar bijna alle panelen worden gefabriceerd. Een paneel is nu 30 procent duurder dan vorig jaar, maar door de hogere stroomprijs blijft de terugverdientijd dalen.

Bewuster met energie bezig

"We wekken op dit moment 1791 watt op. Tijd om met eigen stroom de broodjes af te bakken", grapt Peter van Maanen uit Hattem. Tien dagen geleden werden er zonnepanelen op het dak gelegd. Hij nam er meteen een energiecontract bij met flexibele prijzen. "Toen de energieprijzen gingen stijgen hebben we offertes gevraagd. We waren al bezig met verduurzamen van ons huis uit de jaren zeventig. Nieuwe kozijnen met HR++-glas, vloerverwarming en dakisolatie. Met de subsidie die we daarvoor kregen hebben we elf zonnepanelen aangeschaft waarmee we 3800 kilowattuur op zouden kunnen wekken. We zijn nu echt veel bewuster met energie bezig. Als de zon schijnt laten we de wasmachine draaien."

De familie Van Maanen is niet alleen. Vorig jaar werden op 300.000 daken zonnepanelen gelegd en de verwachting is dat het aantal dit jaar nog verder zal stijgen. Wie nu in zee gaat met een installateur moet vanwege de vele aanvragen rekenen op flinke wachttijden, van soms wel twee tot drie maanden.

Onderzoeker Steven Heshusius van Dutch New Energy Research verwacht dat de markt dit jaar met minimaal 15 procent zal groeien, ook al zijn de panelen duurder geworden. "Consumenten zijn enthousiast en de energiecrisis voedt dat. Hoe groot de groei zal zijn is afhankelijk van het aantal installateurs dat beschikbaar is."

Bijna één op de vijf huizen heeft zonnepanelen

1,5 miljoen huizen hebben inmiddels zonnepanelen, gemiddeld elf stuks. Klimaatminister Rob Jetten stelt in zijn beleidsprogramma dat hij vol in wil zetten op nog meer zonne-energie op daken. Bij een peiling vorig jaar - nog voor de energiecrisis - was een kwart van de woningbezitters van plan om binnen twee jaar panelen aan te schaffen. Ook woningcorporaties leggen op steeds meer woningen zonnepanelen.

Volgens ramingen zijn er nog ruim 2 miljoen daken geschikt voor de installatie van zonnepanelen. Van alle elektriciteit die in Nederland wordt geproduceerd is nu 9,6 procent afkomstig van de zon.

Eén op de vijf huizen heeft zonnepanelen. Eén op de vijf huizen heeft zonnepanelen. Foto: Rob Voss

Salderingsregeling

Door de hoge energieprijzen krijgt de hele zonnestroomsector een zwieper. Daar komt nog bij dat Jetten vorige week aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de zogenaamde salderingsregeling voorlopig blijft. Met die regeling krijgen bezitters van zonnepanelen evenveel voor de stroom die ze leveren als voor de stroom die ze kopen. Dat is een lucratieve regeling omdat in de zomer veel meer zonnestroom wordt opgewekt dan de huishoudens nodig hebben. Mede daardoor werden zonnepanelen financieel interessant en heel populair.

De bedoeling was dat die regeling vanaf 2023 in acht jaar zou worden afgebouwd. Jetten zegt dat het technisch niet mogelijk is om de wet op 1 januari 2023 in te voeren, bovendien wil hij bekijken of die regeling toch nog moet worden aangepast.

Netbeheerders willen dat de salderingsregeling snel wordt afgeschaft omdat het stroomnet op zonnige dagen volloopt met groene stroom waar weinig vraag voor is. Zij zien graag dat thuisbatterijen financieel aantrekkelijk worden om de overtollige zonnestroom in op te slaan.