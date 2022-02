'Als mij dit overkomt, hoop ik ook dat er iemand is die helpt.' Zo simpel is het volgens Marian Bultman (65) uit IJsselmuiden. Vooral dankzij haar is Vincent Simmons, die in 1977 tot honderd jaar celstraf was veroordeeld in de Verenigde Staten, weer vrij man.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vorige week woensdag reisde Marian Bultman met haar man naar de Verenigde Staten om het proces van Vincent Simmons bij te wonen. Het kon niet meer misgaan, was de overtuiging van de IJsselmuidense die zich al meer dan een kwart eeuw inzet voor zijn vrijlating. Ze gelooft in zijn onschuld, al die tijd is ze blijven knokken voor herziening van zijn proces. Veel mensen willen wat doen, maar bijna niemand houdt het vol, zegt Bultman. "Dat kun je toch niet maken? Je kunt iemand toch niet in de steek laten? Je mag een gevangene niet zijn hoop ontnemen."

Achterkamer

En dus ging ze zelf door om hem vrij te krijgen. Dag in, dag uit, vanuit een achterkamer van haar huis IJsselmuiden. Zonder enige juridische achtergrond schreef, belde en e-mailde ze met mensen in de VS die zouden kunnen helpen.



Met succes. Want zo stuitte ze op de twee doortastende advocaten uit New York die Simmons deze week vrij kregen. In 1977 werd hij veroordeeld voor verkrachting van een veertienjarige tweeling in Marksville, Louisiana, maar dat proces verliep niet eerlijk, luidde het oordeel van de rechter. Ontlastende verklaringen waren onterecht buiten beschouwing gelaten.

Gevangenis

Als een van de eersten stond Bultman maandagavond bij de Louisiana State Penitentiary, de grootste gevangenis van Amerika, om hem als vrij man op te wachten. "Want ik heb altijd tegen hem gezegd: als jij je vrijheid tegemoet gaat, staan wij bij de poort."



Vervolgens reden ze naar een restaurant om de uitspraak van de rechtbank te vieren, met Simmons, zijn advocaten, familie en journalisten van CBS die de afgelopen weken veel aandacht aan de zaak hebben besteed.

Filmster

Een dag later ging de reis naar een kledingwinkel, om kleren te kopen voor de man die met louter gevangeniskleding de cel uit was gekomen. "Iedereen wilde met hem op de foto. 'Je lijkt wel een filmster', zei ik tegen Vincent. Hij vond het allemaal best, hij kan echt van zoiets genieten."



Tot een goed, persoonlijk gesprek is het nog niet gekomen, hoe graag Bultman dat ook zou willen. "Hoe ervaart hij zijn vrijheid? Hoe is het voor hem om na 44 jaar te gaan en staan waar hij wil? Dat zou ik graag willen weten." Daar is geen tijd voor, weet ze. "Hij is nu veel te druk met van alles en nog wat. Dat gesprek komt nog wel. Ik ben hier nog niet klaar."Simmons mag dan wel vrij man zijn, de hulp van Bultman zit er nog niet op. Met de rechtszaak voor een schadevergoeding houdt ze zich niet bezig, maar wel met allerlei andere zaken. "Ik ben de persoon tussen hem en al die mensen die met hem schreven toen hij nog in de gevangenis zat. Het kan niet zo zijn dat die contacten ineens ophouden. Hij heeft geen adres, geen telefoonnummer; niks. Daar moet ik nog wel wat mee, in overleg met hem natuurlijk."

Gevoelig

In Louisiana is Simmons in elk geval niet meer. "Voor zijn eigen veiligheid heeft hij de staat verlaten", zegt ze. "We hadden het plan donderdag zijn 70ste verjaardag te vieren, maar hij is al te ver bij ons vandaan." De zaak van Simmons ligt gevoelig in Marksville. Hij hoeft maar iets verkeerd te doen of hij zit weer vast, is de overtuiging van Bultman en anderen die bij de zaak betrokken zijn. Corruptie en racisme spelen hierbij een rol. "Er gebeuren gewoon rare dingen. Er zijn mensen die hem zijn vrijheid niet gunnen."

Vincent Simmons en Marian Bultman ontmoeten elkaar in vrijheid. Vincent Simmons en Marian Bultman ontmoeten elkaar in vrijheid. Foto: Familie Bultman

'Enerverend en emotioneel', noemt Bultman de vrijlating van de man voor wie ze meer dan 25 jaar heeft gevochten. Ze is 'blij en gelukkig' dat het zover is gekomen, maar heeft er nog geen traan om gelaten, geeft ze toe. Dat komt nog wel, denkt ze. "Ik ben heel erg begaan met hem en meelevend, maar ik denk dat bij mij nog niet is geland wat er allemaal is gebeurd. Daar was tot nu toe geen ruimte voor." Om haar heen klinkt alom bewondering voor wat ze heeft gedaan. Geregeld krijgt ze de vraag waarom ze doet wat ze doet. "Het is een deel van mijn leven geworden, het hoort er gewoon bij." Zo simpel is het volgens haar. Tegen onrecht kan ze niet. "Wat Vincent is overkomen is zo onrechtvaardig. Als ik overtuigd ben dat ik iemand kan helpen met een beetje rechtvaardigheid, dan ga ik ervoor en laat ik niet los."



Er zijn ongetwijfeld meer zaken die hulp van mensen zoals Bultman goed kunnen gebruiken. "Ik kan de hele wereld niet op mijn nek nemen, dat weet ik ook wel, maar eentje helpen maakt wel een verschil. Want kijk eens wat voor impact de zaak van Vincent nu heeft. Op hem, op zijn familie, op iedereen die hem steunt. Misschien wel op het hele rechtssysteem in Amerika. De zaak is heel groot geworden."

Advocaat

Een vastomlijnd plan heeft ze nooit gehad. "Maar door alle contacten die ik heb gevonden, is het balletje wel gaan rollen. Gelukkig was er een advocaat in New York die wél doorpakte, wiens vrouw zei: je neemt die zaak, anders ga ik scheiden. En daar ben ik heel blij mee, want Vincent is nu een vrij man."



Misschien komt Simmons eens nog naar IJsselmuiden. "Om jullie te bezoeken en jullie familie te ontmoeten, heeft hij ook nu gezegd. Maar vergeet niet dat hij inmiddels 70 jaar is, een oude man die nog heel veel moet leren."



Bultman vertrouwt erop dat Simmons zich wel redt. "Hij is een mensenmens, heeft gelukkig een familie die hem wegwijs kan maken in een wereld die hij niet kent. Wereldvreemd zou ik hem niet willen noemen, maar de wereld ziet er wel heel anders uit dan 44 jaar geleden."

De zaak Vincent Simmons

Vincent Simmons is in 1977 veroordeeld voor een poging tot verkrachting van een veertienjarige tweeling in Marksville, Louisiana. Hij kreeg honderd jaar cel voor het misdrijf dat hij altijd heeft ontkend. Van meet af aan waren er twijfels over de rechtsgang, toch lukte het pas dit jaar - na diverse mislukte pogingen - een herziening op de rol te krijgen.



Maandag oordeelde een rechter in Marksville dat de zaak over moet, omdat Simmons geen eerlijk proces heeft gehad. Bij het proces in 1977 zijn zeker twee ontlastende verklaringen niet meegenomen. Een arts vond bij de meisjes geen bewijs voor seksueel geweld, een van twee slachtoffers was nog maagd. Tijdens een politieverhoor verklaarde de tweeling dat de dader een zwarte man zou zijn. Maar namen konden de twee niet noemen omdat 'alle zwarten op elkaar lijken'.



Tot een nieuw proces komt het overigens niet: de openbaar aanklager heeft alle aanklachten laten vallen. Volgens CBS News gaat het om een verloren zaak voor justitie. Als Simmons weer schuldig zou worden bevonden, zou zijn straf lager zijn dan de tijd die hij gevangen heeft gezeten.