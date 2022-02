Voor Dion Frederiks (24) uit Apeldoorn zijn de coronamaatregelen extra zwaar omdat hij Gilles de la Tourette heeft. Door de beperkende maatregelen en een aantal heftige gebeurtenissen in coronatijd heeft hij moeite om zijn tics onder controle te krijgen. 'Mijn tics namen de loop met mij, het hield niet op.'

Dion Frederiks geeft een korte rondleiding in zijn moderne appartement en ploft in zijn zwartleren luie stoel. Ondanks dat hij klein van stuk is, heeft hij een stoere uitstraling, maar zodra hij begint te praten komt zijn ontwapenende karakter meteen naar voren. Hij is open en direct en vertelt zijn verhaal met een kenmerkende hese, maar harde stem.

Af en toe moet de Apeldoorner zijn verhaal onderbreken omdat hij een tic krijgt. Hij heeft ze niet aan de lopende band, maar zijn tics zijn duidelijk te zien en te horen. Soms gooit hij zijn hoofd omhoog door een nektic, meestal gecombineerd met een gilletje of juist een brommerig keelgeluid. Sinds corona kucht hij als tic. Hij heeft één scheldtic, die hij zo binnensmonds mogelijk houdt omdat hij het echt niet wil zeggen. "Ik vind het een vreselijk woord, het is een ernstige ziekte waar veel mensen aan overlijden."

De vervelendste tic? "Dat ik van binnenuit mijn luchtwegen dichtdruk. Daardoor moet ik vaak overgeven."

Weg naar Eefde

Het begin van de coronatijd valt Frederiks, die naast tourette ook autisme en een licht verstandelijke beperking heeft, erg zwaar. Hij woont nog in een ander zorgappartement, dat heel erg klein is en waar hij 5,5 jaar heeft gezeten. Meestal vindt hij het er wel prima. Totdat de eerste lockdown komt.

"Alle bewoners van de woongroep moesten de hele dag op hun kamer blijven. Dat trok ik absoluut niet." Hij trekt zijn wenkbrauwen op en gaat harder praten: "Al op dag één kwamen de muren op me af en draaide ik helemaal door. We mochten helemaal niks, het was veel te streng. Ik ben een gezelschapsmens, ik heb mensen nodig. Nu was ik alleen."

De jonge man wordt zo gek van zijn tics en de mentale onrust die ze geven, dat hij zijn moeder belt en vraagt of hij tijdelijk bij zijn ouders in Eefde mag wonen. Na twee dagen neemt zijn moeder hem mee naar Eefde, waar hij drie maanden blijft. "Anders was ik weggelopen en had ik de trein naar Eefde gepakt", zegt hij, ineens rechtop zittend en met een vurige blik.

"Drie maanden op die minikamer zitten zonder weg te mogen kon ik niet aan. 'Als ik dat doe, dan spring ik van het dak', zei ik tegen mijn moeder. Daar schrok ze heel erg van. Ik had nooit eerder zo'n gedachte gehad, maar ik meende het serieus. Dat had ze gelukkig door."

Frederiks draagt zijn mondkapje bewust onder zijn neus, omdat hij anders gek wordt van zijn tics. Frederiks draagt zijn mondkapje bewust onder zijn neus, omdat hij anders gek wordt van zijn tics. Foto: Maarten Sprangh

Het besef dat hij twee dagen later weggaat helpt de twintiger. "Die twee dagen ging ik gamen, gamen, gamen. Ik kon niks anders. Als uitzonderingsgeval mocht ik op het hofje buiten naar muziek luisteren. Dat deed ik zo'n zeven uur per dag. Ik had dat echt nodig om mijn rust enigszins te kunnen bewaren."

Eenmaal in Eefde gaat het beter met Frederiks. "Eerst waren mijn ouders bang dat het weer net zoals vroeger zou gaan, toen ik een totaal onhandelbaar kind was. In het begin ging het heel goed, ik deed wat van me gevraagd werd en ruimde op. Maar hoe langer ik bleef, hoe vaker ik dingen liet slingeren. Er waren wel wat ergernissen, maar geen fikse ruzies, zoals toen ik klein was."

Na drie maanden keert hij terug naar Apeldoorn. De beperkende maatregelen zijn in juni 2020 grotendeels opgeheven. Wrok tegenover de zeer strenge regels van zijn vorige woongroep voelt hij niet. "Corona was nieuw en veel zorginstellingen wisten niet hoe ze erop moesten anticiperen. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen."

Vreselijk Kerstfeest

Het grootste coronadrama voor de meestal zo vrolijke touretter komt pas in het staartje van dat jaar. "Mijn opa en oma zijn op Tweede Kerstdag overleden aan corona. Een thuiszorgmedewerker heeft ze besmet, zo bleek later. Op 1 januari was de begrafenis. Dat was nog eens slecht het oude jaar uit gaan."

Hij laat zijn hoofd hangen. "Wat me vooral verdrietig maakte is dat ik nooit goed afscheid van ze kon nemen. Ik heb alleen de dichte grafkisten gezien, want de kisten moesten dicht blijven vanwege corona. Daar ben ik een tijd flink kapot van geweest. Mijn tics namen toen de loop met mij, het hield niet op."

Maatregelen

Het leven met beperkende coronamaatregelen vindt Frederiks nog steeds lastig. Hij vindt de verplichte 1,5 meter afstand het minst erg, maar nog steeds vervelend. "Je verwacht het misschien niet als je me ziet, maar ik vind knuffels ontzettend fijn. Als ik heel erg met mijn tics bezig ben, wat ze verergert, voel ik me na een knuffel met iemand die ik mag heel veel beter en rustiger. Dan worden de tics ook gelijk minder."

Daarom vindt de Apeldoorner het moeilijk dat hij niet meer met de begeleiders van zijn woongroep mag knuffelen. "Eén van hen gaf ik altijd een goede knuffel, maar dat doe ik al zeker sinds het begin van de pandemie niet meer. Dat doet best wel pijn, je zou het huidhonger kunnen noemen", zegt hij iets zachter dan normaal. "Mijn ouders knuffel ik wel gewoon, anders mis ik dat contact en het gevoel dat er iemand voor me is te erg."

Mondkapjes dragen is voor Frederiks echter nog veel vervelender dan minder knuffelen. Hij heeft een lichte vorm van astma, maar hij wordt niet alleen benauwd van het dragen van een mondkapje. "Ook superclaustrofobisch. Het is alsof ik in een lift zit en mijn zuurstof wordt weggezogen." Hij beweegt zijn handpalm met licht gebogen vingers snel van en naar zijn gezicht. "De warme lucht drijft mijn tics helemaal op. Ik krijg het er heet van omdat de warme lucht die ik uitadem als een soort hittestorm in mijn gezicht voelt."

Een officiële uitzondering op de mondkapjesplicht krijgt hij niet. "Ik ben al twee keer afgewezen. Daarom draag ik het mondkapje nu alleen over mijn mond. De mensen in het winkelcentrum weten waarom ik het doe, dus ik heb er nooit problemen door gekregen."

Minder werk, meer tijd

Een deel van zijn werk is door corona weggevallen, maar hierdoor houdt Frederiks meer tijd over voor zijn social media. Het maken van video's, liedjes en livestreams is zijn grote passie en corona heeft zijn Just Friends-kanalen een enorme boost gegeven.

"Ik maak veel meer video's, want ik heb er meer tijd voor", zegt de bebaarde jongeman met een lach. "Heel veel andere mensen hebben ook minder te doen, dus zoeken ze naar leuke filmpjes op internet. Begin 2020 had ik nog 2500 abonnees op YouTube, nu heb ik er bijna 8000."

Frederiks is graag en veel online om te gamen en video's te maken. Frederiks is graag en veel online om te gamen en video's te maken. Foto: Maarten Sprangh

Hoe leuk de YouTuber, TikTokker en livestreamer sociale media ook vindt, het brengt ook een dilemma met zich mee. "Als er een nieuwe lockdown als de eerste komt en ik weer gedwongen thuis moet blijven, moet ik een keuze maken: óf mijn kijkers trouw zijn en zelf ongelukkiger worden doordat ik me laat opsluiten, óf naar mijn ouders gaan en heel veel volgers kwijtraken omdat ik een tijd niet kan uploaden", zegt hij, terwijl zijn handen meebewegen met zijn verhaal.

De frustratie van toen lijkt bij hem terug te komen. "Als ik voor mijn welzijn naar mijn ouders ga, dan kan ik niet bij mijn apparatuur. In Apeldoorn staat een complete set-up met lichten en microfoons, die kan ik niet zomaar meenemen, dus ik kan geen video's maken. Hierdoor verlies ik volgers. Maar in Apeldoorn blijven en me opgesloten voelen is ook geen goed plan."

Uiteindelijk zou hij in deze situatie naar zijn ouders gaan, vertelt Frederiks. "Dat is voor mijn mentale gezondheid echt veel beter." Dan maar even wat minder fans, "al vind ik dat wel zonde."

Verbetering

Gelukkig voor Frederiks hoeft hij in de huidige lockdown niet weer naar Eefde te gaan. Hij zit in een nieuwe woongroep en de huidige lockdown is voor hem veel beter te doen.

"We hanteren de coronaregels van de overheid, we mogen dus maar twee mensen per dag op bezoek hebben en moeten de 1,5 meter afstand bewaren." Wel moest hij in december een weekend in quarantaine, omdat één bewoner besmet was. "Dat was lastig, omdat ik mensen om me heen miste. Maar bijna niemand had contact met die bewoner gehad, dus ik wist dat mijn test de volgende dag negatief zou zijn. Die gedachte hielp. En ik ben lekker lang gaan livestreamen, iets wat ik in 2020 nog niet deed."

Toch ziet Frederiks - net als vele anderen - graag dat alles weer snel normaal wordt. Glimlacht: "Dan ben ik een stuk gelukkiger."