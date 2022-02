Banken hebben nog altijd te weinig oog voor vrouwen. Volgens onderzoek van ABN Amro en McKinsey leidt dit ertoe dat zij minder investeren en beleggen waardoor de Nederlandse economie jaarlijks 169 miljoen zou mislopen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tweederde van de vrouwen voelt zich onvoldoende ondersteund of begrepen door hun bank of financieel adviseur. Volgens onderzoek onder 950 mannen en 1.500 vrouwen leidt dat ertoe dat vrouwen minder snel hulp zoeken bij financiële problemen, minder financiële kennis hebben en minder vaak beleggen en investeren. Voor vrouwelijke ondernemers geldt dat zij meer moeite hebben om financiering aan te trekken.

Dat is volgens de bank een gemiste kans voor de Nederlandse economie: de investeringen van vrouwen zouden jaarlijks 169 miljard euro kunnen opleveren. Ook zou de financiële positie van vrouwen schade lijden. Zo voelt slechts 56 procent van de hoogopgeleide vrouwen tussen de 18 en 35 zich verantwoordelijk voor de financiën. Een veelgehoord bezwaar: ze vinden bankzaken te ingewikkeld. En terwijl eenderde van de huwelijken strandt, bleek uit eerder onderzoek al dat slechts de helft van de vrouwen financieel onafhankelijk is.

Bankieren is van oudsher een mannenaangelegenheid. Tot 1956 was het gehuwde vrouwen überhaupt niet toegestaan een rekening te openen of hypotheek af te sluiten zonder toestemming van hun man. Daardoor zou er volgens directeur inclusive banking Chantal Korteweg van ABN AMRO nog altijd te weinig oog zijn voor behoeften van vrouwen, terwijl die volgens haar wel degelijk anders zijn. 'Je moet natuurlijk terughoudend zijn om te stereotyperen, maar wat echt opvalt is dat vrouwen minder affiniteit hebben met risico's.' Zo staat 77 procent van het bezit van de ondervraagde jonge vrouwen op de spaarrekening en zit 23 procent in aandelen, bij mannen is dat respectievelijk 59 en 42 procent.

'Financiële geletterdheid'

Zonde misschien, nu de spaarrente zo laag staat, maar volgens hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit hoeft die risicoaversie niet negatief te zijn. "Het is bekend dat beleggingsclubs met vrouwen het beter doen dan die met mannen, omdat ze minder vaak van portefeuille wisselen", stelt de hoogleraar. "En we hebben tijdens de financiële crisis gezien wat de gevolgen kunnen zijn als je te veel risico's neemt. Zoals Christine Lagarde zei toen ze IMF-directeur was: als het niet Lehman Brothers maar Lehman Sisters was geweest, had de wereld er nu vermoedelijk anders uitgezien."

De hoogleraar twijfelt dan ook of vrouwen aangespoord moeten worden om zich meer met zaken als beleggen bezig te houden. "Je kunt je ook afvragen of niet minder mannen dit zouden moeten doen." Wel vindt ze dat de 'financiële geletterdheid' van vrouwen én mannen moet worden verbeterd. Omdat ook die laatsten, die volgens haar ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoek, niet weten hoe ze met geld moeten omgaan. "Maar ik zie dan eerder een rol weggelegd voor het onderwijs dan voor ABN AMRO, die een belang heeft."

Korteweg heeft in ieder geval vast nagedacht over hoe haar bank vrouwen beter kan bedienen. "We moeten hen op een andere manier meenemen in de uitleg van producten en goed nadenken over welke woorden en beelden we gebruiken in onze communicatie", stelt ze. In de volgende reclame kunnen 'masculiene' woorden als 'transactiegericht' zomaar zijn vervangen voor 'feminiene' woorden als 'verbinding' en 'relatie'.

Xi Chen: 'Ik ben wat voorzichtiger dan mannen, zo heb ik geen bitcoins.' Xi Chen: 'Ik ben wat voorzichtiger dan mannen, zo heb ik geen bitcoins.' Foto: Marcel van den Bergh

Xi Chen (52) is ondernemer met een eigen groothandel in planten

"Ik had nooit gedacht dat ik ondernemer zou worden, maar toen ik twintig jaar geleden van een kennis uit China de vraag kreeg om me voor zijn bedrijf op de Nederlandse markt te richten, durfde ik het te proberen. Als immigrant in Nederland had ik denk ik het gevoel dat ik niet zoveel te verliezen had. Ik had geen familie, geen steun, ik moest het zelf doen. Als het niet zou lukken dan was ik in ieder geval een ervaring rijker."

"Ik verwachtte daardoor ook niet zoveel van de bank. Ik heb geen financiering voor mijn zaak aangevraagd, alleen mijn kantoorpand heb ik laten financieren, een hypotheek krijgen was toen nog heel makkelijk. Ik ben begonnen als eenmanszaak, nu heb ik vijf personeelsleden en 9 miljoen euro omzet."

"Zowel in mijn onderneming als financiën ben ik voor de lange termijn en risico's spreiden, maar ik laat niet alles op de spaarrekening staan. Ik ben voorzichtig begonnen met beleggen, eerst 2.000 euro uit het spaarpotje, nu neem ik meer risico, ook omdat ik de laatste twee jaar de aandelenkoersen zag schommelen. Ik denk dat ik nog steeds iets voorzichtiger ben dan mannen. Bitcoins heb ik bijvoorbeeld nooit gedaan, daar heb ik nu wel een beetje spijt van."

Carlijn Walma van der Molen: 'Risico nemen kunnen vrouwen natuurlijk ook.' Carlijn Walma van der Molen: 'Risico nemen kunnen vrouwen natuurlijk ook.'

Carlijn Walma van der Molen (27) is analist

"Ik heb geen ander contact met de bank anders dan dat ik er een rekening heb die waarschijnlijk ooit nog door mijn ouders is geopend. Ik heb me er nooit in verdiept wat ik met geld moest doen, anders dan netjes sparen. Dat is natuurlijk heel zonde, want het levert niks op en uiteindelijk wil ik ook een huis kopen en vermogen opbouwen."

"Mijn vriend en zijn vrienden zitten in de aandelen, die hebben daar hele theorieën over en kijken continu filmpjes over slim beleggen. Ik heb van mijn moeder wel meegekregen dat ik moest zorgen financieel zelfstandig te zijn, maar er is nooit gezegd: Carlijn, ga eens in de aandelen. Ik heb altijd gedacht dat beleggen iets was voor vermogende mannen."

"Ik denk dat de bank daar wel een steekje heeft laten vallen. Mannen nemen misschien makkelijker risico en hebben meer financiële kennis, maar vrouwen kunnen dat natuurlijk ook. Dan moeten we alleen wel weten wat we moeten doen. De bank zou in toegankelijke en betrouwbare informatie moeten voorzien waarmee ik me kan identificeren."