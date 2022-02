Ondanks de chocoladepaashaas van de burgemeester was het de eerste maanden van de coronacrisis maar eenzaam in De Geerhof. 'Niemand weet wat er in verpleeghuizen gebeurt. Onze wereld is onbekend, ook voor het kabinet.'

De verpleeghuizen zijn al op slot als een bewoner van woon-zorgcentrum De Geerhof de laatste hapjes zuurstof tot zich neemt. Het is het begin van de coronacrisis, het virus richt vooral in het zuiden van het land een enorme ravage aan. Ook het verpleeghuis in Chaam, onder Breda, ontkomt niet aan de ellende. De regel is dat niemand hier alleen hoeft te sterven. In de laatste fase mag één familielid, steeds dezelfde, bij de bewoner zijn. Maar naast het bed van de man die op het punt van overlijden staat, is de stoel leeg. Niemand van de familie durft het aan. Als het waar is dat zich in verpleeghuizen een stille ramp voltrekt, dan is deze man daarvan de verpersoonlijking.

Bewoners vonden het erger dan de oorlog

Nog steeds kan verzorgende Jolanda Schellekens verdrietig worden als ze aan hem terugdenkt. "Ik werk hier tien jaar, maar dit was met niets te vergelijken." Bijna twee jaar later noemt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de verpleeghuisbewoners van toen een vergeten groep. Daar kunnen ze zich in Chaam wel iets bij voorstellen. Managementassistente Annemiek Dikmans hoort de bewoners nog tegen haar zeggen dat het erger was dan de oorlog. "Want toen zochten de mensen elkaar nog op. In de eerste fase van corona werd hen dat ontnomen. Poeh, dacht ik. Dan was dit wel heel erg voor ze."

Er is in die periode geen tijd om na te denken. Plaatsvervangend locatiemanager Ineke Laurijssen heeft in eerste instantie begrip voor de maatregelen, maar kan zich twee jaar later niet voorstellen dat nu dezelfde afweging zou worden gemaakt. "Waar doe je de bewoners in het laatste stukje van hun leven het grootste plezier mee? Met maximale bescherming of met warmte?" Die vraag kan Schellekens wel beantwoorden. "De bewoners hebben een tijd echt opgesloten in hun kamer gezeten. Dat was het dieptepunt. 'We hadden liever drie maanden korter geleefd en het gezellig gehad', hoorde ik naderhand."

Oude mensen hebben net zo veel recht op plezier als jongeren

Naar de verpleeghuizen wordt in die eerste fase nauwelijks gekeken, concludeert de OVV in het eerste onderzoeksrapport over de aanpak van de coronacrisis. Het past volgens verpleegkundige Agnes Baeten bij de algemene tendens in Nederland. "De ziekenhuizen zijn belangrijker, daar word je beter gemaakt. In het verpleeghuis heb je het leven al achter de rug, zo denken we vaak. Maar wij kunnen de mensen nog veel plezier bieden. Daar hebben zij net zo veel recht op als jongeren."

Pas naderhand stellen ze zich in Chaam de vraag: waar waren wij in het beleid? Niet dat ze die eerste fase om steun verlegen zitten, maar die komt allesbehalve van het kabinet. Er is de burgemeester die met een enorme chocoladepaashaas binnenkomt. De HEMA komt langs met gebak, jonge dorpsgenoten maken tekeningen voor de mensen. Op een dag staan er opeens emmers vol tulpen voor de deur. En qua beschermingsmiddelen hebben weinig verzorgingshuizen het beter dan De Geerhof. Een leverancier van de brandweer verstrekt mondkapjes, de kippenboer zorgt voor schorten. Een drankenproducent zet jerrycans vol desinfectiealcohol neer en ook de schoonheidsspecialiste heeft nog het een en ander over. Als er iets mooi is aan de crisis, dan is het de gemeenschapszin. Ook onder het personeel. "Iedereen zette de schouders eronder", zegt Laurijssen.

Als een maanmannetje tussen mensen die er niks van begrijpen

Er kunnen zeker lessen worden getrokken uit die tijd, denkt de locatiemanager. Misschien ook wel door de verpleeghuizen zelf. "Niemand had in de gaten wat er bij ons gebeurde. Dat kan komen doordat we voor veel mensen onbekend zijn. Wij kunnen tijdens zo'n crisis ook laten zien hoe het er binnen aan toegaat, gewoon beelden tonen. Iedereen loopt wel eens een ziekenhuis binnen, maar als je geen familie hebt in een verzorgingshuis, dan ken je deze wereld niet. Misschien geldt dat voor beleidsmakers ook wel."

In gedachten ziet Jolanda zichzelf nog wel eens als een maanmannetje bij bewoners binnenlopen. 'Hallo, ik ben het, Jolanda', zegt ze dan weer tegen een opgesloten oudere die er niets van begrijpt. "Dat het met onze kennis en kunde in Nederland zo ver heeft moeten komen, begrijp ik eigenlijk nog steeds niet. Alles is voor deze mensen door het kabinet beslist. De bewoners is nooit gevraagd wat ze zelf het belangrijkste vonden. Anders hadden we het heel anders aangepakt. Dat vind ik, nu nog steeds, heel erg."