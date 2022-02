De elektrische step is gigantisch populair, maar ligt ook onder vuur. Na het zoveelste ernstige ongeval, maandagavond in Rotterdam, rijst de vraag: is die hippe gemotoriseerde autoped wel veilig? 'Ik pak mijn elektrische fiets wel.'

Hakim Bouzmakracht (19), verkoper bij broodjeszaak Subway weet niet wat hij hoort, als hij rond 21.00 uur na zijn avonddienst de deur achter zich dichttrekt. "Het was een harde, doffe klap", begint hij. "Al snel volgden de sirenes. Ik dacht eerst aan een aanslag. Toen zag ik die man op de weg liggen, net na de aanrijding met een auto. Zijn e-step lag achter hem. Daar was nog maar weinig van over."

De traumahelikopter rukt uit voor het ongeluk op de Rotterdamse Schieweg en het slachtoffer wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar vecht hij momenteel voor zijn leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk. "Maar de step waar het slachtoffer op reed, is een elektrische step", vult ze aan. "Die is verboden."

Een dag later getuigen metalen splinters op de Schieweg, mogelijk afkomstig van de e-step, van het dramatische ongeval. Rotterdam worstelt met de opkomst van het veelgebruikte vervoersmiddel, aldus gemeentewoordvoerder voor verkeer en vervoer Edward Ernst. "Wij buigen ons over een beleidsplan om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Een van de vraagstukken is hoe om te gaan met de elektrische step."

Voorlopig verboden

Vooralsnog geldt een landelijk verbod op de gemotoriseerde step. Grote kans echter dat het kabinet volgend jaar besluit om het vervoersmiddel onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden te accepteren op de openbare weg. Welke voorwaarden zijn daarvoor eigenlijk nodig?

"Denk aan het verplichten van een helm, maar ook aan een verbeterd ontwerp van de e-step met richtingaanwijzers, een geluidssignaal, achteruitkijkspiegels en twee remmen", vertelt Tinke Togni van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het onderzoeksinstituut dat zich bezighield met deze casus.

Daar voldoen de vele e-steps in de showroom van Enjoy Steps, aan de rand van Rotterdam, nog niet aan. Toch ziet ondernemer Hoedayfa Flillou (25) een enorme run op zijn handelswaar. "Twee jaar geleden, toen mijn werk als taxichauffeur door corona stil kwam te staan, ben ik in de e-stephandel gedoken. Inmiddels heb ik al duizend exemplaren verkocht."

'Die kunnen wel 70 kilometer per uur'

Flillou biedt instapmodellen voor een schamele 149 euro, maar ook top of the bill exemplaren van 1200 euro aan. "Die kunnen wel 70 kilometer per uur", gniffelt hij. Bij aankoop vertelt hij zijn klant eerlijk dat de elektrische steps verboden zijn in Nederland, maar ook dat ze bij normaal gebruik worden getolereerd. "Van die duizend verkochte e-steps, zijn er 4 of 5 in beslag genomen. Die gebruikers reden zonder licht of met hoge snelheid op de stoep. Dan vraag je erom."

Media Markt in Rotterdam aan het Binnenwegplein verkoopt ze ook gewoon, de e-step. Zorgeloos op pad. Je kan er zelfs een service abonnement bij kopen. Media Markt in Rotterdam aan het Binnenwegplein verkoopt ze ook gewoon, de e-step. Zorgeloos op pad. Je kan er zelfs een service abonnement bij kopen. Foto: Frank de Roo

Het is geen kwestie of de e-step ooit groen licht krijgt in Nederland, maar wanneer, vermoedt Flillou. "De grote steden slibben dicht met auto's. De e-step neemt veel minder parkeerruimte in beslag. Bovendien biedt de Maasstad de ideale infrastructuur met brede fietspaden, zoals op de Coolsingel."

'Meneer, ik sta nog te trillen op mijn benen'

Maar juist zo'n breed fietspad ontbreekt op de plek waar maandagavond een e-stepper wordt aangereden door een auto. Bij broodjeszaak Subway, schuin tegenover de plaats van het ongeluk, is verkoper Bouzmakracht nog altijd niet bekomen van de schrik. "Meneer, ik sta nog te trillen op mijn benen."

De scholier komt uit Rotterdam-Oost en rijdt elke dag naar het centrum van de stad voor school en zijn bijbaan. "Daarom wilde ik ook een elektrische step aanschaffen", vertelt hij. Daar ziet de Rotterdammer na het ongeluk van gisteren toch maar vanaf. "Voor mij geen e-step meer. Ik pak mijn elektrische fiets wel."

E-step: wel in de winkel, maar niet toegestaan op openbare weg

De eerste elektrische scooter wordt in 1915 op de markt gebracht door het bedrijf Autoped in Long Island, New York. De elektrische step van nu lijkt veel op de 'autoped' van destijds. Sinds enkele jaren maakt de step een internationale comeback, waarbij ook China aan de weg timmert met de productie van gelikte modellen.

In principe zijn alle elektrische steps met een gashendel in Nederland nog verboden, maar knijpt oom agent bij behoorlijk gebruik vaak een oogje toe. Iemand kan wel een boete krijgen, oplopend tot 365 euro, of de step kan in beslag worden genomen. De strafmaat is afhankelijk van de situatie.

Eigen terrein

De elektrische steps zijn niet toegestaan op de openbare weg, maar liggen toch in de winkel. Kopers mogen de e-step namelijk op eigen terrein wel gebruiken. In de tuin, of bijvoorbeeld op een afgesloten campingterrein. Zolang de gebruiker, die onverzekerd rondrijdt, geen gevaar is voor anderen.

Terwijl de elektrische step in veel landen al wordt toegestaan, buigt de Europese Commissie in samenwerking met een internationale transportclub zich over een pakket veiligheidseisen voor de e-step. Gecombineerd met rapporten vol maatregelen van nationale verkeerspartijen, als de ANWB en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), kan het bijna niet anders dat het kabinet de e-step in de armen sluit.