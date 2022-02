De Colombiaanse president Iván Duque is in ons land voor een tweedaags werkbezoek. Hij komt onder meer praten over de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De rol van cocaïne uit Colombia is daarin immens.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Colombia en Nederland werken aan een uitleveringsverdrag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarover een verzoek ontvangen van de Colombiaanse ambassadeur in Den Haag, bevestigt een woordvoerder. "De mogelijkheden worden op dit moment onderzocht door het ministerie van Justitie." Eind vorig jaar werd een vermeende rechterhand van Ridouan T., Saïd Razzouki, door Colombia aan Nederland uitgeleverd, maar dat proces duurde twee jaar. Met een uitleveringsverdrag moet uitlevering van drugsverdachten in de toekomst sneller gaan.

Hoewel officiële cijfers ontbreken zou cocaïne zomaar eens exportproduct nummer één kunnen zijn voor Colombia. Alleen al in 2020 werd 1228000 kilo cocaïne geproduceerd in het land, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2019. Cijfers over het afgelopen jaar zijn er nog niet, maar niets wijst erop dat de productie achter is gebleven. Ook al omdat de producenten erin zijn geslaagd méér coke in poedervorm uit 1 hectare cocaplant te halen.

De meeste cocaïne uit Colombia gaat, in tegenstelling tot een decennium geleden, naar Europa. Met name de havens van Antwerpen en Rotterdam worden gebruikt als smokkelhaven. En daar zit direct een ongelooflijk probleem. Jaarlijks komen er in de Rotterdamse haven ongeveer 8,5 miljoen zeecontainers binnen. De douane kan ongeveer 40.000 containers met een röntgenscanner controleren. Ongeveer 6500 containers worden daadwerkelijk geopend en handmatig gecontroleerd. Een zeer klein gedeelte kan dus maar worden gecontroleerd. Bovendien zorgen méér controles voor vertraging en economische schade, dus het is een wankel evenwicht. Daarbij komt dat het havengebied ongeveer 125.000 vierkante meter groot is: dat is niet volledig en 100 procent te beveiligingen.

Record

Hoeveel cocaïne via de Rotterdamse haven binnenkomt is niet precies duidelijk. Afgelopen jaar werd er in haven ruim 70.000 kilo onderschept, verdeeld onder 194 verschillende partijen. Dat is een absoluut record en een flinke stijging ten opzichte van 2020, toen er 48.000 kilo werd gepakt. De grootste vondst werd in december 2021 gedaan, toen een partij van 4100 kilo werd gevonden. Opsporingsinstanties gaan er vanuit dat een veelvoud ongezien het land binnenkomt. Naar schatting wordt ongeveer 20 procent van de coke die richting Rotterdam komt onderschept. Hoe dan ook: Nederland is een cruciale schakel in de internationale cocaïnesmokkel.

Je zou denken dat al die cocaïne onmogelijk door Nederlanders kan worden opgesnoven. Dat klopt, want de enorme witte berg is niet alleen voor 'eigen' gebruik. Volgens de laatste cijfers van het Trimbos heeft naar schatting 7,6 procent van de Nederlandse mannen en 3,3 procent van de Nederlandse vrouwen van achttien jaar en ouder ooit cocaïne gebruikt. De meeste coke die binnenkomt wordt direct weer verscheept.

Port of Santa Marta, een belangrijke exporthaven van Colombia. Port of Santa Marta, een belangrijke exporthaven van Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fruit

De manier van smokkelen verschilt. Soms wordt de coke tussen een lading fruit (meestal bananen of ananassen) gelegd, zonder dat het fruitbedrijf dat de lading importeert dat weet. Het is voor de smokkelaars belangrijk om ergens in het logistieke proces iemand 'plat' te hebben; een corrupt contact. Dat kan een douanier zijn die de container 'op groen' zet zodat die niet wordt gecontroleerd. Of iemand die, terwijl de zeecontainer al op zee is, de coke tussen de lading verstopt.

Er is sprake van een voortdurend kat-en-muisspel tussen de opsporingsautoriteiten en de smokkelaars. Zo werd afgelopen jaar zelfs cocaïne gevonden in een geïmporteerde camper. Een dubbele wand of een dubbele bodem waar tassen vol 'blokken' ingestouwd kunnen worden, de douane heeft het allemaal al voorbij zien komen. Een andere bekende methode: de tassen met drugs in zee gooien, waarna speedboten de drugs opvissen.

Agent doorzoekt dozen met bananen. Agent doorzoekt dozen met bananen. Foto: AD

Uithalers

Dan is er nog het fenomeen van uithalers. De importerende partij of de vervoerder is in de meeste gevallen niet betrokken bij de smokkel. Dat betekent dat de drugs ongezien uit de container gehaald moeten worden, door zogenaamde uithalers. De meeste uithalers slaan toe net na het lossen van de containers op de Maasvlakte. Politie en douane betrapten vorig jaar ruim 450 uithalers op de terminals, veel meer dan het jaar ervoor. De jongste verdachte was slechts veertien jaar en één uithaler bleek al negen keer te zijn gepakt. Sinds 1 januari is er een nieuwe wet die moet zorgen voor strengere straffen. Deze week werden de eerste celstraffen geëist, variërend van vier tot elf maanden.



Dat conflicten tussen criminele organisaties vaak leiden tot liquidaties en geweld in onze straten komt door de enorme belangen. Want met de cokesmokkel zijn grote bedragen gemoeid. De straatwaarde van de 70.000 kilo die afgelopen jaar in de Rotterdamse haven gepakt werd zou volgens justitie ongeveer 5 miljard euro bedragen. Momenteel bedraagt de inkoopprijs van 1 kilo cocaïne in Colombia ongeveer 6000 euro. In Nederland wordt die ene kilo verhandeld voor ongeveer 27.000 euro. Enorme bedragen dus, met enorme belangen.