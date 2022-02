Je kunt nog een aardige duit verdienen door je overbodige spullen te verkopen, en dat zonder uit je luie stoel te komen. Welke platforms zijn er voor welke producten, en welke zijn het handigst?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Barbara Barendse (45) uit Den Haag, blogger op mamameteenblog.nl, is druk met de voorbereidingen om naar Suriname te verhuizen met haar gezin. "We gaan ons huis verhuren en hebben een berg aan spullen uitgezocht: weggeven, weggooien of verkopen. Veel spullen kunnen makkelijk een tweede leven krijgen en het is goed voor het milieu om te recyclen. Het is opvallend hoeveel een mens verzamelt. Ik heb veel verkocht, via verschillende platforms."

Marktplaats: oud en vertrouwd

Het bekendste platform is natuurlijk Marktplaats, online sinds 1999. Elke maand trekt het volgens de eigen website 8,2 miljoen unieke gebruikers en dagelijks worden 350.000 advertenties geplaatst. Je vindt er alles, van een tafeltje uit Paleis Soestdijk tot de caravan van Bassie en Adriaan. De app is in principe gratis, maar voor enkele categorieën (auto's, antiek) moet je wel betalen. Je kunt ook betaald upgraden, zodat je spullen met een topadvertentie bovenaan komen te staan.

Marktplaats. Marktplaats. Foto: ANP XTRA

De populariteit van Marktplaats heeft ook een keerzijde. Barendse: "Doordat er zo veel advertenties worden geplaatst, raakt die van jou snel uit beeld. Er staat veel reclame op de eerste pagina en het publiek is in mijn ervaring gehaaider dan op andere apps. Ik verkoop mijn spullen het liefst aan mensen die vriendelijk communiceren. Het blijft tenslotte ook een beetje gunnen, nietwaar?"

Marketplace: kortere lijntjes

Een favoriete app van Barendse is Marketplace van Facebook. "Ik kreeg er al een paar keer een goede prijs voor producten die al maanden op Marktplaats stonden. De lijntjes zijn korter; de kopers komen uit de buurt. Je ziet snel hoeveel mensen je bereikt. En het is echt gratis, dus kijk of er voor jouw regio een groep bestaat."

Naast deze grote spelers zijn er veel kleinere apps om spullen mee te verkopen. "Bijvoorbeeld Tweedehands.net", zegt Barendse. "Daar heb je geen topadvertenties. Het is gratis en eenvoudig in het gebruik, maar de lay-out vind ik onoverzichtelijk. Speurders.nl is ook gratis, maar daarover lees ik veel negatieve gebruikerservaringen."

Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Foto: Facebook

Te zien aan de hoeveelheid accounts met 'tweedehands' of 'vintage' in de naam, kun je ook gemakkelijk spullen kopen of verkopen via Instagram. Je reageert onder een foto met 'verkocht' en dan ontvang je een bericht met betaalwijze. Aan de hoeveelheid volgers en in de reacties kun je eenvoudig de betrouwbaarheid zien. Wil je verkopen, dan moet je natuurlijk wel wat volgers hebben, al kun je ook met een hashtag (#) de aandacht op je spullen vestigen.

Vinted: speciaal voor kleding

Specifiek voor kleding en accessoires is de bekendste app Vinted, dat naar eigen zeggen wereldwijd 30 miljoen gebruikers telt. Kopers betalen een vaste commissie van 70 cent, plus 5 procent van de verkoopprijs van het artikel. Barendse: "Er waren wat opstartprobleempjes, maar die zijn grotendeels weg. Bij regelmatig bezoeken haal je er pareltjes uit. Je advertentie verloopt niet, maar blijft in je 'kledingkast' staan."

Tip: kijk eens goed naar je oude T-shirts; wie weet is er eentje veel waard. Zo verkocht Daan Landwehr Johan (44) uit Utrecht via Vinted een T-shirt (voor kenners: '90's Akira Screen Stars all over print) voor iets onder zijn vraagprijs van 1500 euro. "Bar veel geld voor een gedragen T-shirt."

Vinted. Vinted. Foto: Belga

Accessoires en design

Wil je een Vuitton-tas (ver)kopen, kijk dan eens naar het Nederlandse The next closet, speciaal voor designerkleding en accessoires, met authenticiteitsgarantie. Als verkoper betaal je wel 20 procent van de verkoopprijs aan commissie, inclusief verzendkosten. Daarvoor doet The next closet zelf veel aan marketing door bijvoorbeeld bekende Nederlanders hun kleding bij hen te laten verkopen en 'Marie Kondo kledingkast-opruim-sessies' aan te bieden.

Ook Vestiaire Collective (verkoper betaalt 12 procent) focust op tweedehands designer-items, van handtassen, jurken en schoenen tot horloges en andere sieraden. Experts checkenaangeboden items eerst op kwaliteit en authenticiteit.

Een hippe kledingapp is Depop (verkoper betaalt 10 procent), vooral gericht op jongeren. De nadruk ligt op streetware, luxe en vintage artikelen van bekende merken.

Collectors items

Verzamelaars kunnen terecht bij de veilingapp van Catawiki. Verkopers betalen 12,5 procent en kopers 9 procent commissie, los van verzendkosten. Stel, je verkoopt een vaas voor 100 euro, dan ontvang je 87,50 euro (100 minus 12,50). De koper betaalt 109 euro (100 plus 9).

Catawiki. Catawiki. Foto: Catawiki

Discogs (8 pct. verkoopkosten) is speciaal voor oude langspeelplaten en cd's. Whoppah (7 pct. verkoperscommissie, koper betaalt euro1,99 transactiekosten) richt zich op interieur, design en kunst. De koper betaalt aan Whoppah. Als hij/zij na ontvangst meldt dat het item in goede staat is, betaalt Whoppah vervolgens de verkoper.

Verkoop aan app

Geen zin in gedoe? Dan zijn er ook apps die jouw spullen opkopen. Zo neemt Boekenbalie tweedehands boeken over. De app heeft een ingebouwde barcodescanner waarmee je na het scannen van je boek direct het bod van de Boekenbalie ziet.

Voor het kopen of verkopen van elektronica is er reBuy. Scan de streepjescode van je apparaat of voer gegevens in de zoekbalk in. Je ontvangt meteen een prijsvoorstel. Als koper kun je kiezen in welke conditie het product mag zijn: van 'als nieuw' tot 'sterk gebruikt'. Niet op voorraad? Stel een koopalert in en je krijgt een seintje als het gewenste product weer beschikbaar is.

Het nadeel van deze opkoopapps is dat de prijsopbouw ondoorzichtig blijft en je als verkoper nooit weet of je zelf misschien meer had kunnen krijgen. Maar daar staat dan wel een hoop gemak tegenover.

Geef het weg

Ben je spullen liever kwijt dan rijk, maak er dan iemand anders (gratis) gelukkig mee. Een handige app hiervoor is Geev. Niet alleen voor spullen, maar ook voor stekjes uit de tuin en zelfs voedsel. Nextdoor en Facebook weggeefgroepen zijn voor gratis weggeven in de buurt. Op Kringloop App vind je meer dan 900 kringloopwinkels, ook in jouw buurt.

Klantcontact

Het kopen of verkopen van goederen via een app heeft in z'n algemeenheid wel een nadeel: als er iets misgaat, ben je veel tijd kwijt om het recht te zetten. T-shirtverkoper Landwehr Johan weet dat uit eigen ervaring: "Bij Vinted werd mijn T-shirt eerst aangemerkt als 'fake' en kostte het veel moeite om dat via de chat recht te zetten. Soms bevindt een helpdesk zich in India of een ander lagelonenland en ontstaat er snel miscommunicatie.''

Dan is voor het betere klantcontact een rommelmarkt in de buurt nog altijd wel zo leuk en praktisch. Die vind je op de site Meukisleuk.nl.