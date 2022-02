De regering-Orbán bestaat uit briljante juristen die de EU-wetgeving jarenlang naar hun hand wisten te zetten. Maar lukt dat ook na vandaag? De Europese rechter doet uitspraak over het mechanisme om landen te straffen die de principes van de rechtsstaat schenden.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een belangrijke dag voor Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Vandaag doet de Europese rechter een uitspraak over de rechtsstaattoets. Daarin wordt het uitkeren van EU-fondsen gekoppeld aan het functioneren van de rechtsstaat in de verschillende lidstaten.

Orbán is tegenstander van die koppeling, hij wordt ervan beschuldigd de rechtsstaat te hebben uitgehold in zijn land. Zelf is de Hongaarse premier het daarmee oneens. Hij zei afgelopen weekend in een toespraak dat de EU 'een heilige oorlog, een jihad' in de naam van de rechtsstaat, voert. Hij zinspeelde zelfs op een uittreden uit de EU.

De grote woorden hebben ongetwijfeld te maken met de reële kans dat de geldkraan straks dicht gaat. Maar Orbán is een notoir, strategisch politicus: al twaalf jaar vindt de premier manieren om Europese besluitvorming naar zijn hand te zetten. Luidt deze rechtsstaattoets het einde in van Orbáns schaakspel met de EU, of blijven er toch nog zetten voor hem over?

Strategie van Orbán lijkt te werken

Dat Orbán de Europese waarden de rug toekeert, nota bene gefinancierd door de Europese belastingbetaler, zorgt voor veel ongenoegen binnen de Unie, maar tot op heden is het moeilijk om er iets aan te doen. Het feit dat Hongarije altijd een hand boven het hoofd gehouden wordt door Polen dat zich in een vergelijkbare situatie bevindt, dwarsboomt unanimiteit in de Europese Raad waarin regeringsleiders zitting hebben. Het koppelen van EU-geld aan de garantie van een functionerende rechtsstaat lijkt voor zijn critici een manier om Orbán toch 'aan te pakken'.

Het mechanisme ging officieel op 1 januari vorig jaar al in, maar op verzoek van Polen en Hongarije zou het pas toegepast worden als de Europese rechter zich erover gebogen had. Het lijkt vrijwel zeker dat de rechter vandaag groen licht geeft, maar ondertussen is er anderhalf jaar verstreken. Dat komt Orbán goed uit, zeggen critici: de Hongaren gaan in april naar de stembus en tot die tijd hoopt Orbán het Europese geld veilig te stellen. De Europese Commissie heeft eerder al aangegeven tot de verkiezingen geen actie te ondernemen, dus de strategie van Orbán lijkt in dat opzicht te werken.

Maar de situatie ligt genuanceerder. "Het geld dat vanuit de EU naar de lidstaten stroomt bestaat dit keer namelijk uit twee delen: het reguliere budget, en een speciaal coronaherstelfonds", vertelt Kim Lane Scheppele, een Amerikaanse expert constitutioneel recht en Hongarijekenner. Ze werkte in het verleden aan het constitutioneel hof in Boedapest. "De rechtsstaattoets kan gebruikt worden om betalingen uit het reguliere budget te bevriezen - en dat is dus nog niet gebeurd. Maar het reguliere budget is dit keer kleiner dan voorheen, onder andere door het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk, dat een grote netto-betaler was. En het coronaherstelfonds is juist flink: het is qua grootte zo'n twee derde van het normale fonds."

Het bedrag er bijna doorheen

"Het coronafonds is een aparte, nieuw overeengekomen afspraak tussen de lidstaten: bij het opstellen van die overeenkomst konden dus gelijk voorwaarden aan de ontvangst van het geld worden gekoppeld. Die lijken op de voorwaarden van de rechtsstaattoets. Hoewel de Europese Commissie inderdaad nog niet in staat is geweest om via de rechtsstaattoets betalingen aan Hongarije uit het reguliere budget te bevriezen, heeft ze nog altijd geen cent van het coronafonds aan Hongarije uitgekeerd. Het plan dat door de regering-Orbán voor de besteding ervan werd ingediend, in mei 2021, is niet goedgekeurd."

Dat weerhoudt de Hongaarse regering er niet van dat geld alvast uit te geven aan de hand van het niet-goedgekeurde plan. Inmiddels is het bedrag er bijna doorheen, vertelt Péter Akos Bod, een hoogleraar aan de gerenommeerde economische Corvinus-universiteit in Boedapest en oud-minister van Industrie en Handel. "De regering heeft het geld geleend op kapitaalmarkten, en zo'n beetje in z'n geheel doorgegeven aan Hongaarse bedrijven", zegt hij. "Nog los van de vraag of dat enkel regeringsgezinde bedrijven zijn, betekent dit dat er een hoog begrotingstekort ontstaat. Het is ook om economische redenen belangrijk dat het coronafonds snel aan Hongarije wordt uitgekeerd."

De regering-Orbán privatiseerde in de afgelopen jaren bovendien miljarden aan staatseigendom. Dat geld werd ondergebracht in privé-stichtingen bemand door Orbán-loyalisten, onder wie ministers van de huidige regering. Volgens critici creëerde de premier zo een soort schaduwstaat, waarmee hij een groot deel van zijn macht behoudt in het geval van een verkiezingsnederlaag. "Toen Orbán afgelopen zomer aankondigde dat hij zou beginnen met het uitgeven van geld uit het coronafonds, werd ook bekendgemaakt dat wie voortaan schenkingen doet aan één van deze nieuwe stichtingen, het driedubbele van dat bedrag van zijn belasting af kan trekken", zegt Scheppele. "Zo loopt de staatskas verder leeg."

'Zie je wel, ik ben geen dictator'

Het leidde tot wilde geruchten onder Orbáns critici in Hongarije: was de premier soms van plán om de verkiezingen te verliezen? "Ik dacht: hij gaat het coronaherstelfonds helemaal uitgeven, zodat het geld bij zijn mensen terechtkomt. Wanneer de oppositie vervolgens de macht overneemt komt de nieuwe regering terecht in een financieel onmogelijke situatie waarin ze op allerlei manieren tegengewerkt worden door handlangers van Orbán", zegt Scheppele. "Dan kan hij namelijk laten zien: zie je wel, ik ben geen dictator. Want wat voor een dictator verliest nou verkiezingen? En de tweede boodschap die overgebracht zou worden: zie je, de oppositie kan nog altijd net zo slecht met geld omgaan als vroeger."

Dat is namelijk hét grote vooroordeel waar de verenigde oppositie in Hongarije mee kampt. De laatste keer dat sommigen van deze partijen in de regering zaten, onder aanvoering van de socialistische premier Ferenc Gyurcsány die deel uitmaakt van de huidige coalitie, was de economische situatie dramatisch. Zelfs Hongaren die zeggen niet voor Orbán te stemmen, spreken hun zorgen uit over het wegvallen van economische stabiliteit onder een eventuele nieuwe regering. Het vertrouwen in de goede bedoelingen van deze partijen lijkt vooralsnog groter dan het vertrouwen in hun competenties op het gebied van regeren.

Een situatie waarin deze oppositiecoalitie tegen alle verwachtingen in Orbán van zijn troon stoot tijdens de verkiezingen, om vervolgens voor een onmogelijke financiële uitdaging te staan, zou precies op die bedenkingen inspelen. Bovendien wijzen critici van de regering-Orbán al langer op een procedure die in 2011 in het Hongaarse systeem werd aangepast. Het gaat om een regeling op basis waarvan de regering binnen een jaar kan vallen als ze niet met een gezonde begroting op de proppen komt. Die begroting moet binnen elf maanden worden goedgekeurd door de 'budgetraad'. Dat is een regeringsorgaan zonder ambtenaren of middelen, dat uit slechts drie mensen bestaat, allen benoemd voor een langere periode onder Orbán. Wordt de begroting door hen niet goedgekeurd, dan zou de president van Hongarije, eveneens benoemd onder Orbán, de regering kunnen ontbinden.

Typerend voor de geraffineerde werkwijze

"En dat is slechts één van de landmijnen waar een mogelijke nieuwe regering op kan stappen", zegt Péter Akos Bod. "Er zijn er nog meer, maar die ga ik niet publiekelijk bespreken en eventuele oplossingen al helemaal niet. Dat zou op dit moment niet echt strategisch zijn." De complexiteit van de situatie is typerend voor de geraffineerde werkwijze van de regering-Orbán, die grotendeels bestaat uit (briljante) juristen. Veel prominente politici in regeringspartij Fidesz kent Orbán nog van zijn rechtenstudie in Boedapest. "Ze blinken er in uit om via ogenschijnlijk losse en individueel prima te verklaren beslissingen en wetten, langzaam een situatie te creëren waarin nog maar één uitkomst mogelijk is", zegt Scheppele.

Toch denkt ze inmiddels niet meer dat Orbán van plan is de verkiezingen te verliezen. "Door alle moeite die ze doen en al het geld dat ze aan campagnes uitgeven, is me wel duidelijk geworden dat ze echt voor winst gaan. Maar als ze verliezen, dan is dat ook niet het einde van de wereld, door hoe ze de situatie nu voorbereid hebben. Dat is typisch Orbán: hij draagt nooit alleen een riem, maar altijd óók bretels." Ze zucht. "Hij is echt geniaal, die man."

De Europese Commissie heeft inmiddels bekendgemaakt dat ook nadat de rechter vandaag groen licht geeft, ze zal wachten tot na de Hongaarse verkiezingen met het toepassen van de rechtsstaattoets. Reden: de Commissie is bang dat het dichtdraaien van de geldkraan zo vlak voor de verkiezingen in Hongarije, gezien kan worden als inmenging.

Intimideren door de Hongaarse regering

Die beslissing zorgde voor woede in het Europees Parlement, dat de Commissie eerder al voor de rechter sleepte wegens het niet toepassen van het mechanisme. "Het mechanisme niét toepassen kun je evengoed zien als inmenging in de verkiezingen", vindt Europarlementariër Daniël Freund. Hij denkt dat de Commissie zich heeft laten intimideren door de Hongaarse regering, die de Commissie er regelmatig van beschuldigt dat ze zich laat leiden door ideologische overwegingen.

Want het feit dat het coronafonds nog altijd niet is uitgekeerd aan Hongarije, heeft volgens de Hongaarse minister van financiën Mihály Varga alles te maken met een wet die afgelopen zomer werd aangenomen door het Hongaarse parlement. Die wet maakt het strafbaar om kinderen 'bloot te stellen' aan informatie over lhbtiq+-onderwerpen, inclusief lhbtiq+-personages in sprookjesboeken of televisieseries. Er kwam felle kritiek op vanuit de EU.

István Kiss, een politicoloog die werkzaam is aan het conservatieve Danube Instituut in Boedapest, en voormalig adviseur van de regering-Orbán, ziet het ook zo: "Landen in West-Europa doen alsof het begrip 'rechtsstaat' een veel duidelijker gedefinieerd begrip is dan het in werkelijkheid is. Als je het mij vraagt wordt het gebruikt als een stok om mee uit te halen naar landen die ideologisch wat afwijken van het liberale Westen - zoals Hongarije."

Duurder om bij te lenen

Orbáns schaakspel met de EU lijkt in elk geval voorlopig niet uitgespeeld. Maar als de premier aan de macht blijft, dan kan de rechtsstaattoets hem uiteindelijk wel behoorlijk in de problemen brengen. "Hij heeft nu een tijdelijke oplossing gevonden, door het geld te lenen op de financiële markten - maar dat kun je natuurlijk niet blijven doen", zegt Freund. "Als de Commissie op een gegeven moment een groot deel van het geld niet meer uitkeert, dan is de vraag ook hoe de financiële markten daarop zullen reageren: het zal voor Hongarije dan ineens veel duurder worden om bij te lenen. En ja: dan loopt de druk toch wel heel snel op."

Wat is er mis met de Hongaarse rechtsstaat?

Sinds Viktor Orbán in 2010 premier van Hongarije werd, is er veel veranderd in het land. Met een tweederde meerderheid in het parlement konden Orbán en zijn regering op een legale manier, via wetten en regels, de staat hervormen en de macht in het land naar zich toe te trekken. Tegelijkertijd kwamen er het afgelopen decennium grote sommen geld vanuit de EU het land binnen. De regering-Orbán verdeelt dat geld zonder duidelijk toezicht. Het versterkt hun macht. Zo kon een elite ontstaan van zeer rijke zakenlieden, die loyaal zijn aan de premier. Onder deze omstandigheden werd gaandeweg de rechterlijke macht ingeperkt, de vrije pers en de cultuursector aan banden gelegd, ngo's en mensenrechtenorganisaties het leven moeilijk gemaakt en kieswetten herschreven in het voordeel van de regeringspartij.