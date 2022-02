Niet alle kinderen krijgen op school uitleg over het bestaan van de LHBTIQ-gemeenschap. In de Eindhovense wijk Woensel-West wél. Zo wordt de Homohooligan-sjaal ingezet om gesprekken op gang te krijgen.

Jonge kinderen uit Woensel-West vielen onlangs een wijkbewoner en zijn gasten lastig, vanwege hun geaardheid. "We willen er niet dieper op ingaan, omdat het dan mogelijk te herleiden is om wie het gaat. Maar dat incident kon niet door de beugel", zegt Gaia van Egmond. Ze is artistiek directeur van het sociale projectbureau Tante Netty in de Edisonstraat. "Uiteindelijk meldde die persoon zich geschrokken bij ons. Of we hier geen aandacht aan konden besteden."

Tante Netty is sinds jaar en dag geworteld in de wijk. De stichting probeert op creatieve manieren aandacht te besteden aan belangrijke onderwerpen die leven in de buurt. Dat gebeurt vaak op onconventionele wijze. "We nodigen graag kunstenaars en designers uit, omdat zij op een creatieve manier kijken naar wat er leeft op straat- en wijkniveau. Hoe kan het dat kinderen zó denken over mensen die gay of transgender zijn? Bij het voorval waren kinderen met verschillende achtergronden betrokken. Dus het is een breed probleem."



Designer Davy de Lepper (28) werd gevraagd om mee te denken. Hij ontwierp de Homohooligan-sjaal, in zwart-wit, met blokletters. "Ik wilde wegblijven van de regenboogkleuren. En de woorden homo en hooligan hebben een negatieve lading. Daar wilde ik mee spelen. Met homo zijn is natuurlijk niets mis. En het afscheid van Willy van der Kuijlen staat iedereen ook nog wel bij. Met veel liefde werd er toen door de harde kern afscheid genomen van de topscorer van PSV. Met de Homohooligan-sjaal om je nek laat je zien dat je supporter bent van lhbtiq+-community én het vergroot de zichtbaarheid van de gemeenschap."



De Lepper zocht ook contact met basisschool 't Palet in Woensel-West, dat er graag een educatief project aan wilde wijden. De ontwerper interviewde in totaal acht mensen uit de lhbtiq+- community op camera. Zes daarvan wonen op dit moment in Woensel-West.



De vragen mochten de leerlingen zelf bedenken. "Van sommige vragen schrok ik. Of het wel oké was om bevriend te zijn met een homo, bijvoorbeeld", zegt De Lepper. "Andere vragen waren vertederend. Of je ook lid van de lhbtiq+-gemeenschap kon worden."

Over een aantal weken worden de opnames getoond in de groepen 7 en 8, de geïnterviewden dragen daarin allemaal een sjaal. "Blijkbaar wordt er thuis weinig over seksualiteit gesproken", zegt Van Egmond. "Daarom zijn we blij dat de school ons met open armen heeft ontvangen. Als ouders straks aanstoot nemen aan het woord 'homohooligan', dan geeft dat aan dat er nog een wereld te winnen is."



Raul Bongers, adjunct-directeur van 't Palet, erkent dat er in de wijk 'misschien sceptischer' over het onderwerp wordt gedacht. "Binnen bepaalde culturen wordt hier thuis niet altijd dieper op ingegaan. Maar ik verwacht niet dat ouders hier straks met klachten aan de deur staan. En anders is het dus juist goed om over seksualiteit te praten", zegt Bongers. "We hebben een voorbeeldfunctie in de wijk."



Inmiddels zijn er honderd sjaals verkocht, via Instagram. Veel kopers komen uit de wijk zelf, zegt De Lepper. "We merken veel enthousiasme over dit project, ook vanuit Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld. We beginnen nu in Woensel-West, maar een soortgelijk project misstaat niet in veel meer andere buurten en steden in het land."