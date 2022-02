Het lijkt er sterk op dat er een einde komt aan de meeste coronaregels. Mondkapje, 1,5 meterregel en verplicht thuiswerken hebben hun langste tijd gehad. Hoe overleef je de terugkeer naar de drukte? Psycholoog Hilde Jans weet wat we moeten doen.

Jans kan nog niet geloven dat het die kant opgaat. "Maar als het gebeurt ben ik blij. Het is fijn als er weer ruimte komt voor de dingen die we zelf graag willen. Heerlijk", aldus de psycholoog uit Houten.

Kunnen we drukte in winkels, in het openbaar vervoer, in de kroeg of op kantoor nog wel aan?

"Dat is een kwestie van gewenning. Als de boel maar weer draait, vinden de meesten het binnen een jaar wel weer prima. Al zullen er altijd mensen blijven die minder van drukte houden. Maar uitverkochte festivals en volle stadions zijn nodig voor ondernemers om uit de kosten te komen."

Er zijn ook werknemers die ertegen opzien om weer naar kantoor te moeten.

"Toch zijn er dingen blijvend veranderd. Thuiswerken was voor corona soms onbespreekbaar, maar staat nu op de agenda. Ik ken mensen die thuiswerken vreselijk vonden en nu de voordelen ervan inzien. Grote vraag is: gaan we het anders organiseren?"

Is dat positief, terug naar kantoor?

"Denk het wel. Je merkt dat na twee jaar efficiënt vergaderen via Zoom of Teams het contact met elkaar is veranderd. De informele vragen bij de koffieautomaat worden nauwelijks na de digitale vergadering gesteld. Zoals: Hoe gaat het met je? En: Wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Juist die ditjes en datjes zorgen voor extra verbinding."

Zijn er ook negatieve aspecten?

"Dat we de flexibiliteit van het thuiswerken zullen gaan missen. Even tussendoor een wasje doen. En al die collega's in je omgeving. Voor de een is dat fijn, voor de ander lastig. Hangt er ook vanaf of je het thuis lekker rustig vond, of dat je drie kinderen hebt en blij bent om op kantoor te zijn."

Wat moeten we doen?

"Het bespreekbaar maken. Zowel thuiswerken als hoe we het op kantoor met elkaar gaan redden. Mogen oortjes, hoe hard praten we, zijn er stilteruimtes beschikbaar? Prikkelarm versus prikkelrijk speelde altijd al. We moeten zeker niet gewoon doorgaan waar we voor corona zijn opgehouden."

Zitten we straks met een groep die terugverlangt naar de coronaperiode?

"Dat kan ik me niet voorstellen. Bijna niemand zal blij worden van vrijheidsbeperkingen. Ze verlangen wellicht terug naar de rust en stilte, maar niet naar de avondklok zelf. Ze zullen thuiswerken waarderen, maar niet het feit dat ze daartoe gedwongen werden."

Meer vrijheid. Er is vast een groep die niet kan wachten.

"Dat zijn sowieso de jongeren en de mensen die zich fit voelen. Ik denk dat dit een best grote groep is. Ik merk het om me heen. Mensen willen hun leven weer oppakken. Als je nu theater of restaurant plant, weet je niet of het door kan gaan. Daar lopen mensen op leeg."

Ondertussen wachten anderen gelaten af.

"Daar hoor ik ook bij. Ik wil me niet blij maken met een dooie mus. Dat is zelfbescherming. Zo meteen gaat het toch allemaal niet door omdat er een nieuwe variant is ontdekt. Dus: eerst zien, dan geloven."

Is er ook angst voor meer vrijheid?

"Zeker. Bij mensen die een chronische ziekte hebben of in afwachting zijn van een behandeling. Voor hen is het spannend. Misschien zijn er ook anderen. Ik snap ze wel. Testen is niet waterdicht gebleken en er kan altijd een volgende golf komen. En er zijn mensen die het heerlijk vonden dat er niks was waar ze naartoe moesten. Lekker op zichzelf of met het gezin. Straks zullen ze weer vaker gezellig moeten doen of anderen moeten uitleggen waarom ze dat niet willen."