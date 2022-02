Een schok gaat door de familie als de dan 6-jarige Lauren van Dijk taaislijmziekte blijkt te hebben. Met een levensverwachting van maar 20 jaar is de angst groot dat zij geen normaal leven zou kunnen leiden. Bijna twintig jaar later heeft Lauren obstakels overwonnen en is ze personal trainer. 'Ook met CF is nog heel veel mogelijk.'

Een kleine kast met dumbells en gewichten, een squad-rek, een paar spiegels en achter de gordijnen de dozen van haar vaders patatzaak. In dit 3 bij 5 meter grote kamertje aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam-Noord, geeft Lauren van Dijk trainingen. Sinds oktober 2020 is ze personal trainer en heeft haar bedrijf ByLauren. Mensen uit heel Rotterdam komen bij haar, voor alles van cardio tot krachttraining.

Het is bijzonder, want Lauren is ook CF-patiënt. Ze heeft de taaislijmziekte, een zeldzame ziekte waar jaarlijks veertig kinderen mee worden geboren. De gemiddelde levensverwachting is nu 45, maar toen Lauren geboren werd was dat een stuk lager. "Op mijn 6de kwamen we er met een DNA-test achter dat ik CF heb. Dat was vooral voor mijn ouders echt schrikken, toen was de gedachte dat je met deze ziekte niet ouder dan 20 kon worden."

Door de ziekte verliep haar jeugd anders. "Ik ging van kinds af aan eens in de 2 à 3 maanden naar het ziekenhuis voor controle en ik slikte pilletjes. Zat ik in het restaurant van Ballorig bij de patatjes mijn pillen in te nemen. Verder nam ik een antibioticakuur mee als ik op schoolreis ging. Toch heb ik mijn ziekte nooit als vervelend ervaren, nooit echt angst gehad om vroeg te overlijden. Ik ben banger om onder een bus terecht te komen dan om dood te gaan aan CF."

Mindere conditie

Ondanks haar ziekte leeft Lauren het leven dat ze wil leven. "Op de middelbare school deed ik klassiek ballet, voetbalde drie keer in de week en deed aan paardrijden. En ik zat in een sportklas. Ik heb het altijd fijn gevonden om te sporten, om lekker actief te zijn. Ik was altijd aan het buitenspelen, hield totaal niet van tekenen en binnen zitten. Fysiek kon ik eigenlijk alles, het was niet zo dat ik een mindere conditie had."

Verbazingwekkend is het dus niet dat ze koos voor mbo sport en bewegen en sinds 2016 personal trainer is. Alles leek de goede kant op te gaan, totdat het begin 2020 plotseling bergafwaarts ging. "Ik moest aan de antibiotica met een infuusnaald omdat er een bacterie in mijn longen zat. Mijn longcapaciteit ging achteruit. Ik kreeg minutenlange hoestbuien. Ook voelde ik me op sommige momenten heel erg benauwd. Ik dacht: dit past gewoon niet bij mij, daarvoor voelde ik me nooit zo."

Het medicijn Kaftrio bracht begin 2022 verandering. Sinds ze het medicijn gebruikt, is haar fitheid helemaal terug. "Het mooiste aan het trainen vind ik de vooruitgang bij mensen. Niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Zo heb ik iemand geholpen die eerst drie oefeningen kon doen en voor de rest alleen wilde huilen op een bankje. Dat werd aan het einde 60 minuten voluit trainen."

Ze merkt dat veel mensen met beperkingen bang zijn om te sporten. "Ze vinden het vooral heel eng om in groepen te trainen, omdat ze zich zo onzeker voelen. Dan probeer ik ze juist te laten zien wat wel kan met een beperking, iets wat ik zelf ook steeds meer probeer te doen. Niet alleen in de gym, maar ook daarbuiten."

'Ik durf te dromen'

Waar Lauren vroeger niet al te veel over haar volwassen leven nadacht, doet ze dat nu wel. "Altijd dacht ik: ik zie het wel, maar nu met de nieuwe medicatie ga ik er echt over nadenken. Ik heb nu ook een leuke vriend, we gaan samenwonen en willen graag kindjes. In het verleden was ik altijd bang voor het omslagpunt, het punt dat het veel slechter zou gaan. Dat heb ik nu veel minder. Ik durf te dromen."

Haar ouders zijn trots. "Ze vinden het supergoed dat ik ondanks CF met sporten bezig ben en moedigen me aan. Ik merk wel dat veel ouders zich nog altijd rot schrikken als hun kindje taaislijmziekte heeft. Aan hen zou ik willen meegeven: ook met CF is nog heel veel mogelijk. CF is onderdeel van mijn leven, maar het is niet mijn leven."

Lauren (24) voor de Erasmusbrug in Rotterdam.

Wat is taaislijmziekte?

Bij CF (Cystic Fibrosis), ook wel taaislijmziekte genoemd, is het slijm in de longen, keel en darmen taai en dik. Dit zorgt ervoor dat er verstoppingen in organen kunnen ontstaan. De gevolgen zijn bijvoorbeeld buikpijn, veel hoesten en ontstekingen in de keel, neus en longen.

Er zijn mutaties. Lauren is een voorbeeld van een CF-patiënt met wie het goed gaat, maar er zijn ook patiënten die vaak in het ziekenhuis liggen en veel last hebben. In de regio Rotterdam zet Stichting Taai uit Bergschenhoek zich in tegen de ziekte.

Belangrijk medicijn

Vanaf 1 januari 2022 wordt het belangrijkste medicijn tegen de taaislijmziekte, Kaftrio, vergoed voor een specifieke groep CF-patiënten. Het medicijn is nu nog niet te gebruiken door kinderen jonger dan 12 en voor patiënten met een andere variant van de ziekte, al is het de bedoeling dat het ook voor hen geschikt wordt gemaakt.

