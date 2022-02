De Onderzoeksraad voor de Veiligheid brengt woensdag zijn eerste rapport uit over de coronacrisis. Veel aandacht zal daarin uitgaan naar de verpleeghuizen ten tijde van de eerste coronagolf. Een bestuurder en een verzorgende kijken terug op die periode.

'De sluiting van de verpleeghuizen heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt en had niet mogen gebeuren'

Marita de Kleijne-Peters, verzorgende IG in verpleeghuis, spreekbuis van de verzorgenden van de beroepsvereniging V&VN: "Hoe vaak ik niet naasten huilend bij het raam van het verpleeghuis heb zien staan, omdat ze hun partner, vader of moeder niet konden bezoeken. Ook niet als het duidelijk bergafwaarts met ze ging. Pas als die bewoner stervende was, mocht de familie komen, maar dan slechts met twee personen. Dat is extra pijnlijk omdat het haast onmogelijk is contact te maken met iemand in de laatste uren van zijn leven."

"Bijna 24 jaar werk ik als verzorgende in een verpleeghuis in Noordoost-Brabant. Ik heb me gespecialiseerd in moeilijk begrijpbaar gedrag van mensen met dementie. Om vrijuit te kunnen spreken over deze periode, zonder toestemming van mijn werkgever, noem ik het verpleeghuis waar ik werk niet. Liever spreek ik namens de V&VN, waarvoor we meteen aan het begin van de pandemie appgroepen aanmaakten voor verzorgenden om hun ervaringen te delen."

"Verzorgenden vertelden ons hoe ze van de ene naar de andere stervende op een afdeling renden in die periode van massale sterfte. Vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen en testmogelijkheden werkten verzorgden soms liever op de COVID-19-afdeling waar de coronapatiënten bij elkaar lagen, dan kregen ze tenminste wel beschermende kleding. Veel verzorgenden liepen langdurige covid op, of kregen een burn-out."

"De sluiting van de verpleeghuizen op 19 maart 2020 heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt en had niet mogen gebeuren. Mensen met dementie kunnen contact via Facetime of Skype niet altijd begrijpen. Aanraking werkt beter. Omdat de verpleegzorgmedewerkers dat bezoekverbod moesten handhaven, kwamen wij tegenover de mantelzorgers te staan, met wie we juist goed samenwerken."

"Veel verzorgenden maakten zich ondertussen zorgen over wat zij aan virus meebrachten van thuis naar het verpleeghuis en andersom. Alsof wij, vaak werkend zonder beschermingsmiddelen, veiliger waren dan de familieleden. Bovendien werden verpleegzorgmedewerkers en bewoners nauwelijks getest. Veel verzorgenden durfden nauwelijks naar de supermarkt te gaan of naar hun eigen familie, uit angst het virus te verspreiden."

"In februari 2020 had corona Nederland bereikt. Vlak bij ons, in Uden, was een brandhaard. Toen hadden we in het verpleeghuis nog niet het idee dat wij daarmee iets moesten. Toen kort na de eerste persconferentie de overheid besloot dat de verpleeghuizen van het ene op het andere moment op slot gingen, zaten die met de handen in het haar."

"Er waren onvoldoende beschermingsmiddelen op dat moment en de overheid zei dat die voor ons niet nodig waren. Veel andere landen stelden mondneusmaskers en andere middelen wel meteen verplicht voor mensen die werkten in instellingen met de meest kwetsbare ouderen, maar Nederland was eigenwijs. Sterker nog: de overheid maakte in die beginperiode het mond-neusmasker belachelijk, dat vond ik kwalijk. Er waren nog geen richtlijnen voor de langdurige zorg. Er was paniek; het ene verpleeghuis deed dit, het andere dat. En de verpleegzorgmedewerkers hadden maar te doen wat de organisatie bepaalde."

"Goed dat de OVV heeft onderzocht wat het beleid betekent voor de verpleeghuizen. Pijnlijk is duidelijk geworden dat de langdurige zorg in Nederland niet serieus wordt genomen. Alle aandacht ging naar de ziekenhuizen."

"Het leek erop alsof corona een belangrijkemensenkwestie was, waarover alleen de minister en het RIVM mochten spreken. Het was eenrichtingsverkeer. Werknemers in de langdurige zorg konden geen vragen stellen en niet vertellen welke verschrikkingen wij meemaakten. Alsof het leven van deze verpleeghuisbewoners niet meetelde voor de maatschappij. Hadden ze maar meteen gepraat met de werkvloer en ons gevraagd: wat hebben jullie nodig? Dan hadden waarschijnlijk veel levens gered kunnen worden."

"Zo veel mensen zijn doodgegaan, zo veel familieleden zijn getraumatiseerd. Sommige mensen hebben hun vader, moeder of partner zien overlijden op de iPad. Voor een deel zijn het volgens mij verwijtbare doden, met ander beleid waren het er misschien veel minder geweest."

"De overheid heeft voor de verpleeghuizen precies het verkeerde gedaan. Ze hadden moeten beginnen met de bescherming van de mensen die met de meest kwetsbaren omgaan, zoals de medewerkers van verpleeghuizen en de mantelzorgers. Om een huis te bouwen, moet je eerst de fundering aanleggen, maar zij waren bezig met de schoorsteen, de ziekenhuizen."

"Vervolgens zei RIVM-baas Jaap van Dissel in een kerstinterview met de NOS in dat eerste coronajaar dat het grote aantal besmettingen in de verpleeghuizen de schuld was van de verzorgenden. Zogenaamd vanwege ons lage opleidingsniveau, dat was echt de druppel."

"Toen heb ik hem uitgenodigd voor een rondleiding door een verpleeghuis. Hij kwam toen op mij over als een heel vriendelijke man die naar ons wilde luisteren. Maar na de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen vrijdag denk ik: hij heeft ons bedonderd. Nu weten we dat het RIVM een OMT-advies heeft veranderd waardoor het gebruik van mondmaskers in het verpleeghuis verder is ontmoedigd. Dat heeft me echt geraakt, wat zullen familieleden die naasten hebben verloren in het verpleeghuis die eerste maanden hiervan wel niet denken?"

'De ouderenzorg stond achteraan in de rij. Dat gaf een gevoel van: waarom ziet niemand ons staan?'

Roger Ruijters, bestuursvoorzitter bij ouderenzorgorganisatie Envida: "Op een zondag in maart werd ik gevraagd langs te komen in een van onze verpleeghuizen. Een van de bewoners had een Chinese schoondochter en zij had 1.500 mondkapjes op de kop weten te tikken die ze graag aan ons wilde overhandigen. Ik was daar zó blij mee. Ze waren die dagen meer waard dan goed, 1,30 euro per stuk. Nu kunnen wij er tien voor 13 cent krijgen."

"Het geeft maar aan hoe schaars mondkapjes waren, hoe we er constant naar op zoek waren. Ik heb er nog 50 duizend via een eigen Chinees kanaal weten binnen te halen. Ooit ben ik in China op studiereis geweest, die contacten heb ik gebruikt. We hebben mensen van het Confucius-instituut van de universiteit in Maastricht gevraagd te helpen. Alle creativiteit hadden onze inkopers nodig om te voorkomen dat we 'nee' moesten verkopen aan onze medewerkers."

"Nog ging het paar keer bijna mis. Een vliegtuig met mondkapjes voor ons aan boord werd in Parijs aan de grond gehouden. Het was te bizar voor woorden, alsof we in een verkeerde film zaten."

"In de eerste golf stond de ouderenzorg achteraan de rij. Zowel bij de testfaciliteiten als bij de beschermingsmiddelen. Dat gaf wel een gevoel van: 'podverdorie, waarom ziet niemand ons staan?' Ik hou er niet van om met de vinger te wijzen, maar alle aandacht ging naar de ziekenhuizen en naar de ic's. De verpleeghuissector is minder macho, is niet gewend zichzelf een plek te gunnen in de media en de talkshows. Wij hadden geen boegbeelden die vervolgens de helden van de samenleving werden."

Angst onder medewerkers

"Terwijl de ouderenzorg een grote prestatie leverde, die periode. Wij konden niet zoals de ziekenhuizen patiënten naar huis sturen, de mensen wonen bij ons, en toch hebben wij onze eigen problemen opgelost. Er is bijna niemand van de verpleeghuizen naar de ziekenhuizen gestuurd. En ook al voelden we ons tekort gedaan, er moest zoveel gebeuren dat het geen optie was in de slachtofferrol te duiken."

"Tegelijkertijd hadden we geen aanleiding om aan de protocollen van het RIVM te twijfelen. We luisterden, in het land der blinden is éénoog koning, en we gingen ervan uit dat de wetenschappelijke kennis voldoende was. We waren juist blij met de richtlijnen, we konden onze medewerkers een gevoel van comfort geven, een gevoel van veiligheid, ook al was het misschien een papieren veiligheid."

"Want er bleef natuurlijk angst onder de medewerkers. Zij isoleerden zich thuis vrijwillig om te voorkomen dat zij gezinsleden zouden besmetten, of dat zij besmet zouden worden en het virus mee het verpleeghuis in zouden nemen. Waar niet-zorgend Nederland zich voor het virus verstopte - ik was in mijn straat de enige die naar werk toe ging - moesten onze medewerkers letterlijk naar het virus toe. Zij wisten dat ze binnen 1,5 meter met het virus geconfronteerd zouden worden."

"Op een gegeven moment hadden wij zoveel moeite gedaan om aan mondkapjes te komen, dat ons een kantoor een opslagplaats voor 500 duizend exemplaren was geworden. Zodra wij er genoeg hadden, verstrekten wij ze aan iedereen die er mee wilde werken. Dat vergrootte het veiligheidsgevoel enorm."

Constant improviseren

"Voor mij als bestuurder was het heel moeilijk onze huizen te sluiten voor bezoek. Wij deden dat twee dagen eerder dan de overheid, om nog even zelf enige regelruimte te hebben, en mensen in de gelegenheid te stellen tot een laatste bezoek."

"De sluiting ging volledig tegen mijn morele kompas in. Ik ben als verpleegkundige begonnen, en - zoals ik altijd zeg - omhoog gevallen tot bestuurder. Ik doe dit werk om de laatste etappe van het leven van mensen de moeite waard te maken. Te moeten zeggen tegen familie en vrijwilligers, die zo'n cruciale rol spelen in het leven van onze bewoners 'het spijt ons, u mag er niet meer in', staat daar volledig haaks op. De zorgverleners kwamen er nu alleen voor te staan, dat legde een grote druk op onze medewerkers. Maar het maakte ook dat ze het beste uit zichzelf naar boven haalden. Als surrogaatfamilie, in plastic gekleed. Een surrealistische context."

"Het bizarre was dat voor alles wat je extra deed ter bescherming van de bewoners, je bijval kreeg. De bloemist kwam langs, muziek klonk buiten de deur, er werd taart bezorgd. Het draconische werd eerder beloond dan gestraft."

"Het was constant improviseren. Op zondag bleek dat er kinderopvang nodig was, op maandag hadden we het geregeld, en bakten kinderen in de kelder van het hoofdkantoor cupcakes. Niemand die moeilijk deed over wet- en regelgeving. We hebben kantoorpersoneel naar de verpleeghuizen gedirigeerd, studenten deden een opleiding tot basiszorgverlener. Het maakt dat ik met een dubbel gevoel op die periode terugkijk. Het virus heel veel ellende veroorzaakt, in veel huizen hadden we een drie maal hogere sterfte dan normaal. Maar er was ook een fantastische vorm van krachtenbundeling, dat veel voldoening en warmte gaf."