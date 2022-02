Wie gelooft dat porno alleen dient om te masturberen, heeft het volgens Maxi Meissner bij het verkeerde eind. Als medeorganisator zet ze haar schouders onder het pornofilmfestival SMUT dat van 22 tot 24 april plaatsvindt in Antwerpen. 'Voor gewone mensen, zoals jij en ik.'

Zal de temperatuur in Antwerpen eind april recordhoogtes bereiken?

(lacht) "Onze slogan is niet voor niets 'Beter, heter'. Hoewel het programma nu nog niet volledig ingevuld is, kan ik wel al zeggen dat er enkele films getoond zullen worden waar ik het zelf ook erg warm van kreeg. Wie langskomt, kan wel echt expliciete seks verwachten."

"We zijn ons hierbij bewust van de diversiteit binnen porno. Er zal een waaier aan lichaamsvormen aan bod komen, maar we richten ons net zo goed op genderidentiteit en seksuele voorkeur. Daarbovenop is het aanbod zelf ook divers te noemen. Zo gaan we het bijvoorbeeld in de comedy zoeken: pornofilms waar je mee kan lachen. Of zelfs porno binnen het horrorgenre."

In Berlijn en San Francisco vonden ook al pornofestivals plaats. Waarom brengen jullie er eentje naar België?

"De pornowereld is groot. Met het festival willen we de nadruk leggen op de alternatieve pornoscene. We willen filmmakers belichten die goed en ethisch werk afleveren. We tonen vrouwvriendelijke films, waarvan een deel van vrouwelijke makers. Hier hoort bijvoorbeeld ook zogezegde 'lieve porno' bij waarin niet gepenetreerd wordt. We willen alleszins alternatieve verhalen vertellen. Verhalen waarvan men kan zeggen: zo kan het dus ook."

"In de mainstreamindustrie gaat er namelijk nog te veel mis. Hiervoor verwijs ik graag naar de langspeelfilm Pleasure die het verhaal vertelt van een vrouw die het wil maken in de pornowereld, maar al snel merkt dat je voor beroemdheid soms een hoge prijs moet betalen. Dit is een verhaal dat we al vaak gehoord hebben. Vervaagde grenzen, te weinig vergoeding, pornosterren die uitgemergeld ergens uitgespuwd worden en noem maar op. Het zijn zaken waarover we moeten spreken. Door acteurs en regisseurs uit te nodigen tijdens het festival, hopen we zo ook ruimte te creëren voor dialoog."

"Het publiek kan tijdens het festival kennismaken met seks die wordt bedreven op een herkenbare manier. Porno waarin ze iets kunnen zien en waar ze misschien ook iets mee kunnen. We blijven dus weg uit dat eerdergenoemde mainstream-straatje. Kwaliteit, ethiek en eerlijkheid zijn voor ons de belangrijkste begrippen."

Is porno kunst?

"Ja, zeker weten. Net zoals andere filmgenres is porno ook gewoon een vorm van kunst. Film is kunst in brede zin en daar valt porno onder. Volgens mij is het zelfs een heel bijzonder en apart genre. Het is eigenlijk een soort gebruiksvoorwerp: iets dat we kijken om te masturberen bijvoorbeeld, maar net zo goed om er gewoon van te genieten. Het heeft dus verschillende doeleinden."

"Het is hierbij ook wel lastig te benoemen wat porno nu precies is. Wat maakt van iets porno? Voor mij zijn het voornamelijk zaken die in de breedste zin van de betekenis te maken hebben met erotiek en seksualiteit. Dat kan dan penetratie zijn, maar ook gewoon intimiteit an sich."

Wat voor publiek verwachten jullie?

"Gewone mensen zoals jij en ik. Mensen die van films houden en benieuwd zijn naar wat pornografie nu precies inhoudt. Dagjesmensen of mensen die zin hebben in een spannende date. Alleszins mensen die ervoor openstaan porno als kunstgenre te zien en oog hebben voor body positivity en fair practices."