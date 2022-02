Het is maandag weer Valentijnsdag en voor Sjan Kappen (81 jaar) is dat altijd een spannende dag. Want wie stuurt haar al dertig jaar anoniem bloemen? 'Misschien is de afzender iemand van mijn generatie, sterft hij en kom ik er nooit achter.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De kinderen van Sjan Kappen uit het Brabantse dorpje Nuland weten het wel: Sjan zou 'gewoon' de achtervolging moeten inzetten. Zodra de bestelwagen op Valentijnsdag weer bloemen bij haar heeft afgeleverd, zou ze er in haar blauwe Opel Agila achteraan moeten scheuren. Weet Sjan waar de wagen stopt, weet ze meer over de afzender, toch? Makkelijker gezegd dan gedaan, vindt Sjan zelf. "Op het moment dat die bestelwagen wegrijdt, ben ik nog niet eens in de búúrt van mijn eigen auto."

Dat het brein achter de valentijnscadeaus er alles aan doet om verborgen te blijven, blijkt volgens de oma van zeven kleinkinderen, moeder van drie kinderen en weduwe van Willie wel uit het feit dat alle bestelwagens al die jaren blanco waren. Geen bedrijfsnaam, geen reclame, geen logo. "Als ik wist bij welke winkel die wagens hoorden, was ik daar natuurlijk allang een keer langsgegaan. Dan zei ik: ik ben nu bijna 82, ik wil het nu wel eens weten."

Rozenblaadjes

Haar eerste anonieme boeket? Dat kwam dertig jaar geleden. Op haar 51ste. Echtgenoot Willie was in die tijd hoofdverdachte, maar hij ontkende, en zij geloofde die ontkenning wel, want zij kende haar jeugdliefde door en door, ontmoette hem al op haar 16de tijdens een fietstocht. "Willie zorgde altijd goed voor me maar romantisch? Hij was meer het type dat zei: als je een bloemetje wil, dan weet je waar de winkel is. En ik herinner me zijn reactie nog goed toen we op vakantie op Bali eens een hotelkamer kregen met een bed vol rozenblaadjes. Ik vond het prachtig maar hij vroeg: wat moet die troep hier?"

Toch was Sjan wel wat verrast toen de valentijnscadeaus na het overlijden van haar man in 2002 bleven komen. "Misschien dat ik tot dat moment nog een beetje twijfelde: wie weet, zit Willie er toch achter." En ja, dat eerste valentijnsboeket na het heftige en korte ziekbed van haar man die al op zijn 62e aan kanker overleed, deed haar wel wat. "Het was niet rood zoals gebruikelijk maar wit, dus het was zeker iemand die van de dood van Willie wist maar wie?"

Sjan heeft alles geprobeerd. 'Hoe bestaat het dat ik nog steeds niet weet van wie de bloemen komen?' Sjan heeft alles geprobeerd. 'Hoe bestaat het dat ik nog steeds niet weet van wie de bloemen komen?' Foto: Koen Verheijden

Salsa-les

De jaren vergleden en de deurbel bleef op Valentijnsdag gaan. Soms was het een vrouwelijke koerier, soms een oudere man. Soms was het overdag, soms 's avonds om 20.30 uur. Soms was het een orchidee, soms een boeket gerbera's in alle kleuren, en vorig jaar was het een vingerplant maar nooit, nee nooit, zat er een hint bij. "Als ik de koerier ernaar vroeg, zei hij alleen maar: het is van Valentijn. Nou, ik ken geen Valentijn."

Dat er ergens iemand al jaren heimelijk naar haar smacht, dat gelooft Sjan niet. Of niet meer. "Dan had hij na het overlijden van mijn man wel contact met me opgenomen, denk je niet?" En ze zit - eerlijk - ook niet op een nieuwe vent te wachten. Haar leven is vol zat, met tien broers en zussen, vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis en salsa-les in het buurthuis. "Ik weet het: zeg nooit nooit, maar voor mij hoeft er geen man bij. Ik heb een prima leven."

Ergernis

Toch zou ze de afzender dolgraag ontmaskeren. "Ieder jaar rond Valentijnsdag begint het weer te kriebelen. Dan voel ik die ergernis opnieuw opkomen. Hoe bestáát het dat ik het nog steeds niet weet. En het is niet dat ik geen moeite heb gedaan. Al jaren vraag ik aan zo'n beetje iedereen die ik ken: ben jij het soms? Nu denk ik: misschien is de afzender wel iemand van mijn generatie, gaat hij binnenkort dood en kom ik er nooit achter."