Onder de strijdkreet 'de nacht staat op' openden clubs in heel Nederland zaterdagavond uit protest hun deuren, zo ook in Ekko in Utrecht. Wel of geen boete voor het overtreden van de coronaregels, dat was de grote vraag.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Twee jaar lang was het akelig stil aan de Bemuurde Weerd in Utrecht: de fietsenrekken bij het sluisje bleven leeg, en er stond nooit meer zo'n vertrouwde rij uitgaanspubliek voor de poorten van de zaal Ekko. Geen rokende clubgangers op de stoep, en dus ook geen personeel om al die vrolijke feestvierders tot stilte te manen: denk om de buren.

Maar zaterdagavond stroomt de kade vol en staat er voor de deuren weer een afzetting, waarachter toestromend publiek zich mag opstellen. Het is ongelooflijk maar waar: vanavond gaat hier serieus gedanst worden. Als het aan de zaaleigenaren, dj's én nachtstappers ligt tot aan het gaatje.

Ekko is een van de nachtclubs die het aandurven te protesteren tegen de al twee jaar aanhoudende drooglegging van het nachtleven. Van Tilburg tot Amsterdam, Haarlem en Utrecht laten zalen van zich horen, onder de poëtische strijdkreet 'de nacht staat op'.

De protestactie, aangezwengeld door een aantal Amsterdamse clubs, moet laten zien dat de sector het zat is. Dat twee jaar sluiting vanwege corona echt wat aan de lange kant is, en dat het water de clubs aan de lippen staat. Met het eenmalig negeren van de coronamaatregelen willen de clubs bovendien de banden met het publiek weer even aanhalen. Laten zien dat het vlammetje van het nachtleven nog brandt, al is het op een angstig laag pitje.

Ramzalig voor de kunst

Directeur Marlies Timmermans van Ekko legt graag uit waarom de club meedoet aan het protest, ondanks de aankondiging van de gemeente dat vanavond zal worden gehandhaafd. "We zijn de sluitpost van het coronabeleid geworden en er is nog steeds geen perspectief op een heropening. Dat is rampzalig voor de nachtcultuur. Voor het publiek natuurlijk, en voor de mensen die werken in deze sector. Maar ook voor de kunst: de nachtcultuur is ongelooflijk belangrijk als aanjager voor vernieuwing in de muziek. Daar wordt te licht over gedacht door de beleidsmakers."

Ekko heeft lang nagedacht over deelname aan de protestactie, zegt Timmermans. "Het was een dilemma. Het overleg met de gemeente is tijdens deze crisis goed geweest, en we ontvangen als podium natuurlijk ook geld uit Den Haag, zodat we kunnen overleven. Toch vonden we dat we onze stem moesten laten horen."

Het wordt een kat-en-muis-spelletje, verwacht ze. En de scenario's zijn bij alle deelnemende clubs doorgesproken. Eén ding is zeker: er zullen ambtenaren aan de deur verschijnen, met waarschuwingen en eventuele dwangsommen. Voor sommige nachtclubs was dat een reden om toch maar af te haken, ook met het zicht op misschien snel naderende versoepelingen en wie weet een streep licht aan de horizon. Op de valreep nog even tegen een fikse boete aanlopen, is dan geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Blauwbekken in de rij om eindelijk weer te mogen dansen in Garage Noord, in Amsterdam. Blauwbekken in de rij om eindelijk weer te mogen dansen in Garage Noord, in Amsterdam. Foto: Guus Dubbelman

Ontlading op de dansvloer

De dansvloer van Ekko is voorlopig nog zorgenvrij. De ontlading is groot, bij de eerste dj-set van het collectief Domstad Italo Squad: de armpjes gaan de lucht in bij grimmige house vol eightiesgevoel. Het mag weer. Hoe belangrijk een club als Ekko is voor de nachtcultuur maar vooral ook voor de sociale samenhang, zie je aan de bekende nachttaferelen die we toch al bijna waren vergeten. Twee vriendinnenclubs lopen tegen elkaar aan bij de bar: "Hoi, ik ben Merel, hoe heet jij? Bier?"

Het podium Ekko is een laagdrempelige nachtclub, waar al vanaf midden jaren tachtig wordt gedanst op vooruitstrevende muziek voor een schappelijke entreeprijs. Een club waar duizend liefdes zijn opgebloeid, en minstens zoveel relaties weer zijn gestrand. Vanavond heerst dat oude saamhorigheidsgevoel, en het idee dat je leeft. De emoties lopen hoog op, ook bij bijvoorbeeld geluidsman Ben Spaander. Hij staat met een schuin hoofd naar de bassen uit de speakers te luisteren, zichtbaar ontroerd. "Dit is zo'n verademing. Hier wachten we al twee jaar op. Dit wordt een mooie avond."

Dan verschijnen tegen middernacht twee boa's in de zaal, duidelijk herkenbaar aan de mondkapjes, die verder natuurlijk niemand draagt. De bedrijfsleider krijgt een eerste waarschuwing, omdat wordt geconstateerd dat men zich in de club niet houdt aan vele heersende maatregelen. Er wordt geschonken ná tien uur 's avonds. En de afstandsregels worden genegeerd. De boa's maken een foto van de dansvloer, als bewijsmateriaal. En dan verdwijnen de ambtenaren weer in de nacht.

Bij de Ekko in Utrecht komt de politie vroeg in de avond poolshoogte nemen. De club bleef open tot de laatste waarschuwing, waarna het publiek rustig huiswaarts keerde. Bij de Ekko in Utrecht komt de politie vroeg in de avond poolshoogte nemen. De club bleef open tot de laatste waarschuwing, waarna het publiek rustig huiswaarts keerde. Foto: Marcel van den Bergh

Tienduizend euro boete

Het Ekko-personeel heeft intussen veel contact met andere protesterende clubs. Er wordt driftig heen en weer geappt: het Tilburgse poppodium 013 heeft een forse boete gekregen, van tienduizend euro. Het Patronaat in Haarlem is alweer dicht. Een paar feesten in Amsterdam zijn afgeblazen, omdat de gemeente dreigt de clubs tot vijf weekenden na eventuele versoepelingen dicht te houden. En wat doet Ekko? "We gaan nog even door", zegt de bedrijfsleider. "Tot de laatste waarschuwing."

Om vijf over twee mixt de dj de track Bodak Yellow van Cardi B in: de dansvloer ontploft. Maar dan volgt het onvermijdelijke: het zaallicht floept aan, de muziek verstomt. De tweede waarschuwing is binnen, wordt de clubbers meegedeeld. En Ekko wil de boete graag ontlopen.

Het publiek reageert vol begrip. "We hebben het aardig volgehouden", zegt een jongen die nog snel even het toilet induikt. Dan loopt de tent langzaam leeg, zonder een enkele wanklank. En dat laatste constateerde kennelijk ook het stadsbestuur van Utrecht, blijkt de volgende ochtend. "Er zijn zes schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld", laat de woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma weten. "Alle horecagelegenheden die nog open waren, zijn vervolgens dichtgegaan. De uitstroom verliep rustig."